Restanțele la întreținere pot aduce probleme. Ce se întâmplă după două luni de neplată

Ana Beatrice
16 feb. 2026, 16:30
Sursa Foto: Pixabay
Cuprins
  1. Ce se întâmplă dacă întreținerea nu este plătită timp de 60 de zile
  2. Cum se aplică penalizările la întreținere și când pot fi contestate
  3. În ce situații pot locatarii să conteste datoriile către asociație

Plata lunară a întreținerii este o obligație importantă pentru fiecare locatar. Aceasta asigură funcționarea normală și întreținerea corectă a blocului. Cu toate acestea, restanțele la plată apar destul de des și atrag penalizări care măresc suma datorată. Dacă datoriile nu sunt achitate la timp, se poate ajunge la acțiuni în instanță. În anumite situații, datornicii pot fi chemați în fața Tribunalului.

Ce se întâmplă dacă întreținerea nu este plătită timp de 60 de zile

În situația în care suma restantă nu este achitată în termen de 60 de zile de la data scadentă, asociația de proprietari are dreptul să inițieze acțiunea în instanță. Până la acest pas, există totuși posibilitatea unei înțelegeri amiabile. Locatarii care au datorii pot discuta cu asociația pentru a găsi o soluție. Aceasta poate consta în plata eșalonată sau în stingerea debitului în condiții stabilite de comun acord. Dacă termenul legal este depășit și nu se ajunge la o înțelegere, recuperarea sumelor restante se face pe cale juridică.

Avocatul Gelu Pușcaș explică faptul că asociația are la dispoziție trei metode legale, alese în funcție de valoarea și situația datoriei.

„Acțiunea în pretenții (drept comun). Este o metodă folosită frecvent, chiar dacă procesul poate dura mai mult. Totuși, este aplicabil în orice situație în care există neclarități sau dispute privind sumele datorate. Ordonanța de plată. Este mult mai rapidă și se folosește în special atunci când datoria este clară, certă și exigibilă. Cererea cu valoare redusă, care se aplică în cazul unor sume mai mici”, a declarat acesta, notează cancan.ro.

Cum se aplică penalizările la întreținere și când pot fi contestate

Penalizările sunt adăugate automat atunci când un locatar nu își plătește la timp întreținerea. Acestea apar pe lista de plată din luna următoare și măresc suma totală datorată. Totuși, pentru a fi recuperate legal, penalizările trebuie confirmate de instanță. Pentru acest lucru, asociația de proprietari trebuie să respecte mai multe condiții.

În primul rând, penalizările trebuie aprobate în adunarea generală. În al doilea rând, ele trebuie calculate corect, conform regulilor stabilite. De asemenea, este necesar să existe documente care să demonstreze că au fost aplicate justificat. Judecătorul verifică toate aceste aspecte înainte de a lua o decizie. Dacă aceste cerințe nu sunt respectate, penalizările pot fi respinse, iar locatarul va plăti doar datoria principală.

În ce situații pot locatarii să conteste datoriile către asociație

Există cazuri în care locatarii pot contesta sumele pe care asociația de proprietari le solicită. Acest drept poate fi exercitat atunci când apar suspiciuni privind modul de calcul al întreținerii. În plus, penalizările pot fi puse sub semnul întrebării dacă nu au fost aprobate printr-o hotărâre valabilă a adunării generale.

Pentru a-și susține punctul de vedere, proprietarii pot cere realizarea unei expertize contabile. Totodată, aceștia pot arăta că au depus contestații în termenul legal prevăzut. În acest fel, instanța poate solicita asociației să prezinte documente și dovezi care să justifice sumele cerute. Procedura are rolul de a stabili corect obligațiile de plată.

