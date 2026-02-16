Plata lunară a întreținerii este o obligație importantă pentru fiecare locatar. Aceasta asigură funcționarea normală și întreținerea corectă a blocului. Cu toate acestea, restanțele la plată apar destul de des și atrag penalizări care măresc suma datorată. Dacă datoriile nu sunt achitate la timp, se poate ajunge la acțiuni în instanță. În anumite situații, datornicii pot fi chemați în fața .

Ce se întâmplă dacă întreținerea nu este plătită timp de 60 de zile

În situația în care suma restantă nu este achitată în termen de 60 de zile de la data scadentă, asociația de are dreptul să inițieze acțiunea în instanță. Până la acest pas, există totuși posibilitatea unei înțelegeri amiabile. Locatarii care au datorii pot discuta cu asociația pentru a găsi o soluție. Aceasta poate consta în plata eșalonată sau în stingerea debitului în condiții stabilite de comun acord. Dacă termenul legal este depășit și nu se ajunge la o înțelegere, recuperarea sumelor restante se face pe cale juridică.

Avocatul Gelu Pușcaș explică faptul că asociația are la dispoziție trei metode legale, alese în funcție de valoarea și situația datoriei.

„Acțiunea în pretenții (drept comun). Este o metodă folosită frecvent, chiar dacă procesul poate dura mai mult. Totuși, este aplicabil în orice situație în care există neclarități sau dispute privind . Ordonanța de plată. Este mult mai rapidă și se folosește în special atunci când datoria este clară, certă și exigibilă. Cererea cu valoare redusă, care se aplică în cazul unor sume mai mici”, a declarat acesta, notează cancan.ro.