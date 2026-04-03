Ministerul Afacerilor Externe (MAE) îi avertizează pe cetățenii români care desfășoară activități de transport de marfă sau care tranzitează Ungaria că, în perioada Paștelui Catolic, vor fi impuse restricții de circulație pentru vehiculele de mare tonaj. Măsura vizează camioanele de peste 7,5 tone și este aplicabilă în anumite intervale orare, pe durata mai multor zile.

Interdicții de circulație pentru vehiculele de peste 7,5 tone

Potrivit unui comunicat transmis de MAE, autoritățile ungare au decis instituirea unor restricții de circulație pentru vehiculele de marfă și ansamblurile de vehicule cu masa maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, notează Agerpres.

Astfel, în zilele de vineri, duminică și luni, circulația acestor vehicule va fi interzisă în intervalul orar 6:00 – 22:00. Măsura este aplicată în contextul traficului intens specific perioadei sărbătorilor pascale catolice și vizează fluidizarea circulației și creșterea siguranței rutiere.

Autoritățile recomandă transportatorilor să își planifice traseele în avans, pentru a evita blocajele sau întârzierile generate de aceste restricții.

Asistență consulară pentru românii aflați în Ungaria

Cetățenii români care se află în Ungaria sau tranzitează această țară pot solicita asistență consulară în cazul apariției unor dificultăți. MAE pune la dispoziție mai multe numere de telefon:

Ambasada României la Budapesta: +3613847689

Consulatul General al României la Szeged: +3662424431

Consulatul General al României la Gyula: +3666464579, +3666477147

Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și sunt preluate de operatori în regim permanent.

Numere de urgență și recomandări pentru călători

În situații speciale, cu caracter de urgență, românii au la dispoziție și telefoane de permanență:

Ambasada României în Ungaria: +36305356912

Consulatul General la Szeged: +36306777980

Consulatul General la Gyula: +36306357181

MAE recomandă consultarea paginilor oficiale de internet ale misiunilor diplomatice, precum și a site-ului instituției, pentru informații actualizate.

De asemenea, autoritățile le reamintesc românilor care călătoresc în străinătate că pot utiliza aplicația „Călătorește informat”, care oferă sfaturi utile și alerte în timp real privind condițiile de călătorie.