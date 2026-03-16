Restricții pe Valea Oltului: lucrări pe DN7 între Râmnicu Vâlcea și Veștem timp de trei luni

Selen Osmanoglu
16 mart. 2026, 13:18
Foto: captură B1 TV
Cuprins
  1. Programul restricțiilor de circulație
  2. Rute ocolitoare pentru șoferi
  3. Ce lucrări vor fi realizate

Circulația pe DN7, pe sectorul dintre Râmnicu Vâlcea și Veștem, va fi afectată de lucrări de protecție a versanților în perioada 16 martie – 15 iunie 2026. Anunțul a fost făcut de Poliția Română, care precizează că restricțiile vor fi aplicate în special pe tronsonul dintre Căciulata și Câinenii Mari.

Lucrările sunt necesare pentru creșterea siguranței rutiere pe Valea Oltului, una dintre cele mai circulate rute care leagă sudul țării de Transilvania.

Programul restricțiilor de circulație

Restricțiile vor fi aplicate de luni până sâmbătă, în intervalul 08:00 – 17:30, conform Știrile ProTv.

Vehiculele cu masa mai mare de 7,5 tone nu vor putea circula pe sectorul Râmnicu Vâlcea – Veștem în intervalul menționat. Traficul greu va fi deviat pe rute ocolitoare stabilite de autorități.

Vehiculele cu masa sub 7,5 tone vor putea circula, însă traficul va fi închis sau restricționat temporar pe sectoarele unde se desfășoară lucrările.

De asemenea, autoritățile anunță închideri temporare ale traficului:

  • de până la 30 de minute, de luni până vineri;
  • de până la 15 minute, în zilele de sâmbătă.

Duminica și în zilele de sărbători legale nu vor fi impuse restricții, cu excepția situațiilor de urgență.

Rute ocolitoare pentru șoferi

Pentru a evita zona afectată de lucrări, autoritățile recomandă mai multe rute alternative.

Pentru relația București – Veștem și retur, șoferii pot folosi traseul:

  • București – A3 – Ploiești – DN1A – Brașov – DN1 – Veștem (intersecție cu DN7).
  • Pentru relația București – A1 / Simeria, ruta recomandată este:
  • București – A1 – Pitești – DN7 – Râmnicu Vâlcea – DN67 – Târgu Jiu – DN66 – Simeria – nod rutier A1.

Ce lucrări vor fi realizate

Restricțiile sunt necesare pentru desfășurarea unor lucrări de curățare a versanților, dislocare a rocilor, montare de plase de protecție și consolidare a taluzurilor.

Aceste intervenții sunt menite să reducă riscul căderilor de pietre și să îmbunătățească siguranța rutieră pe Valea Oltului, un sector cunoscut pentru traficul intens și pentru riscurile provocate de instabilitatea versanților.

Citește și...
BREAKING NEWS: Iran amenință direct România. Ce ne transmit autoritățile de la Teheran după ce primele avioane SUA au ajuns în România
Eveniment
BREAKING NEWS: Iran amenință direct România. Ce ne transmit autoritățile de la Teheran după ce primele avioane SUA au ajuns în România
Ciucu scoate Poliția Locală pe străzi: „Bucureștiul nu mai poate funcționa ca un sat fără câini”. Care sunt șoferii vizați (FOTO)
Eveniment
Ciucu scoate Poliția Locală pe străzi: „Bucureștiul nu mai poate funcționa ca un sat fără câini”. Care sunt șoferii vizați (FOTO)
Avocatul Poporului rupe tăcerea după acuzațiile de jocuri politice: „Nimeni, niciodată, nu și-a permis să-mi ceară să fac sau să nu fac ceva”
Eveniment
Avocatul Poporului rupe tăcerea după acuzațiile de jocuri politice: „Nimeni, niciodată, nu și-a permis să-mi ceară să fac sau să nu fac ceva”
Regula 1.000-100-10 pentru paste perfecte. Iată trucul simplu folosit de bucătarii italieni
Eveniment
Regula 1.000-100-10 pentru paste perfecte. Iată trucul simplu folosit de bucătarii italieni
De ce Judecătoria Iași a refuzat să aprobe o căsătorie: „Iubirea nu este suficientă”
Eveniment
De ce Judecătoria Iași a refuzat să aprobe o căsătorie: „Iubirea nu este suficientă”
Adevărul despre ouăle albe și cele brune. Care este, de fapt, diferența dintre ele
Eveniment
Adevărul despre ouăle albe și cele brune. Care este, de fapt, diferența dintre ele
Peste 150 de persoane au fost infectate cu norovirus pe o nava de croazieră
Eveniment
Peste 150 de persoane au fost infectate cu norovirus pe o nava de croazieră
Cum să scapi de obiectele în exces? 7 lucruri pe care oamenii le adună în casă
Eveniment
Cum să scapi de obiectele în exces? 7 lucruri pe care oamenii le adună în casă
Polițistă la IPJ Ilfov, videochatistă în timpul liber. Cum a fost descoperită (VIDEO)
Eveniment
Polițistă la IPJ Ilfov, videochatistă în timpul liber. Cum a fost descoperită (VIDEO)
O familie din China a răscolit 10 tone de gunoi pentru a recupera aur în valoare de 217.000 de dolari. Iată ce s-a întâmplat, de fapt
Eveniment
O familie din China a răscolit 10 tone de gunoi pentru a recupera aur în valoare de 217.000 de dolari. Iată ce s-a întâmplat, de fapt
13:59 - BREAKING NEWS: Iran amenință direct România. Ce ne transmit autoritățile de la Teheran după ce primele avioane SUA au ajuns în România
13:53 - Gheorghe Popescu e noul acționar majoritar la Farul Constanța. Câți bani a plătit și ce spune Hagi
13:53 - Alertă pe Nistru! Maia Sandu spune că Rusia este responsabilă pentru poluarea râului. România intervine cu ajutoare
13:37 - PSD vine cu amendamente la bugetul de stat pe 2026. Sprijin pentru pensionari, familii și categorii vulnerabile. De unde se iau banii (DOCUMENT)
13:27 - Ciucu scoate Poliția Locală pe străzi: „Bucureștiul nu mai poate funcționa ca un sat fără câini”. Care sunt șoferii vizați (FOTO)
13:10 - Avertisment dur al OCDE pentru România: datoria publică riscă să devină nesustenabilă. Organizația recomandă reforme fiscale și posibile creșteri de taxe
13:05 - Avocatul Poporului rupe tăcerea după acuzațiile de jocuri politice: „Nimeni, niciodată, nu și-a permis să-mi ceară să fac sau să nu fac ceva”
12:59 - Explicațiile lui Călin Georgescu, întrebat din ce bani trăiește: „Dumnezeu ne ține pe toți”
12:43 - Regula 1.000-100-10 pentru paste perfecte. Iată trucul simplu folosit de bucătarii italieni
12:27 - De ce Judecătoria Iași a refuzat să aprobe o căsătorie: „Iubirea nu este suficientă”