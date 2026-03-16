Circulația pe DN7, pe sectorul dintre Râmnicu Vâlcea și Veștem, va fi afectată de lucrări de protecție a versanților în perioada 16 martie – 15 iunie 2026. Anunțul a fost făcut de Poliția Română, care precizează că restricțiile vor fi aplicate în special pe tronsonul dintre Căciulata și Câinenii Mari.
Lucrările sunt necesare pentru creșterea siguranței rutiere pe Valea Oltului, una dintre cele mai circulate rute care leagă sudul țării de Transilvania.
Restricțiile vor fi aplicate de luni până sâmbătă, în intervalul 08:00 – 17:30, conform Știrile ProTv.
Vehiculele cu masa mai mare de 7,5 tone nu vor putea circula pe sectorul Râmnicu Vâlcea – Veștem în intervalul menționat. Traficul greu va fi deviat pe rute ocolitoare stabilite de autorități.
Vehiculele cu masa sub 7,5 tone vor putea circula, însă traficul va fi închis sau restricționat temporar pe sectoarele unde se desfășoară lucrările.
De asemenea, autoritățile anunță închideri temporare ale traficului:
Duminica și în zilele de sărbători legale nu vor fi impuse restricții, cu excepția situațiilor de urgență.
Pentru a evita zona afectată de lucrări, autoritățile recomandă mai multe rute alternative.
Pentru relația București – Veștem și retur, șoferii pot folosi traseul:
Restricțiile sunt necesare pentru desfășurarea unor lucrări de curățare a versanților, dislocare a rocilor, montare de plase de protecție și consolidare a taluzurilor.
Aceste intervenții sunt menite să reducă riscul căderilor de pietre și să îmbunătățească siguranța rutieră pe Valea Oltului, un sector cunoscut pentru traficul intens și pentru riscurile provocate de instabilitatea versanților.