B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Ana Beatrice
05 apr. 2026, 21:11
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. De la ce vârstă ar trebui permis accesul copiilor la rețelele sociale
  2. Ce blochează adoptarea unor reguli clare pentru accesul copiilor la rețelele sociale

Rețelele sociale, tot mai contestate când vine vorba de copii. Aproape două treimi dintre români cred că accesul copiilor la rețelele sociale ar trebui limitat. Potrivit unui barometru INSCOP, 65% susțin ferm introducerea unei vârste minime legale pentru utilizarea platformelor.

De la ce vârstă ar trebui permis accesul copiilor la rețelele sociale

Nu mai vorbim despre „dacă” este nevoie de reguli, ci despre vârsta de la care acestea ar trebui aplicate. Studiul arată un acord puternic: 6 din 10 români susțin fără rezerve limitarea accesului. Împreună cu cei care înclină spre această idee, procentul depășește 80%. Cu alte cuvinte, dorința de intervenție este clară.

Există însă și opinii contrare. 12,2% dintre români se opun total, iar 2,1% nu au o poziție sau nu răspund. Diferențele apar atunci când vine vorba de vârsta concretă. Cea mai populară opțiune este 16 ani, susținută de 28% dintre respondenți, urmată de 18 ani, preferată de 17%. Aproximativ 16% consideră că 14 ani ar fi un prag suficient.

„Părinții trebuie să înţeleagă că social media e la fel de dăunătoare ca şi fumatul. A-ţi ignora copilul în social media ore în şir e ca şi cum nu ţi-ar păsa că la 10 ani fumează 2,3 pachete de ţigări pe zi. Este în primul rând o responsabilitate individuală, sigur că intervenţia statului este de salutat. Fără cooperarea sinceră şi onestă a companiilor big tech care operează aceste reţele sociale, efectul nu va fi vizibil, e ca şi cum am interzice fumatul dar am permite în continuare companiilor să-şi comercializeze produsele de tutun nestingherit”, a transmis Dragoș Stanca, expert media, pentru stirileprotv.ro.

Ce blochează adoptarea unor reguli clare pentru accesul copiilor la rețelele sociale

Susținerea puternică din partea populației le oferă autorităților un temei clar pentru a interveni, spun specialiștii. În tot mai multe state europene, precum Spania, Portugalia, Grecia sau Slovenia, se avansează cu proiecte care limitează accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale. În România, lucrurile par blocate.

Decizia este întârziată de așteptarea unui acord din partea Comisiei Europene. Între timp, Legea Majoratului Digital, deja adoptată de Senat, urmează să ajungă în dezbaterea Camerei Deputaților, forul decizional, unde se va hotărî forma finală și modul în care aceste reguli vor fi aplicate.

Tags:
