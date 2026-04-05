, tot mai contestate când vine vorba de copii. Aproape două treimi dintre români cred că accesul copiilor la rețelele sociale ar trebui limitat. Potrivit unui barometru , 65% susțin ferm introducerea unei vârste minime legale pentru utilizarea platformelor.

De la ce vârstă ar trebui permis accesul copiilor la rețelele sociale

Nu mai vorbim despre „dacă” este nevoie de reguli, ci despre vârsta de la care acestea ar trebui aplicate. Studiul arată un acord puternic: 6 din 10 români susțin fără rezerve limitarea accesului. Împreună cu cei care înclină spre această idee, procentul depășește 80%. Cu alte cuvinte, dorința de intervenție este clară.

Există însă și opinii contrare. 12,2% dintre români se opun total, iar 2,1% nu au o poziție sau nu răspund. Diferențele apar atunci când vine vorba de vârsta concretă. Cea mai populară opțiune este 16 ani, susținută de 28% dintre respondenți, urmată de 18 ani, preferată de 17%. Aproximativ 16% consideră că 14 ani ar fi un prag suficient.

„Părinții trebuie să înţeleagă că social media e la fel de dăunătoare ca şi fumatul. A-ţi ignora copilul în social media ore în şir e ca şi cum nu ţi-ar păsa că la 10 ani fumează 2,3 pachete de ţigări pe zi. Este în primul rând o responsabilitate individuală, sigur că intervenţia statului este de salutat. Fără cooperarea sinceră şi onestă a companiilor big tech care operează aceste reţele sociale, efectul nu va fi vizibil, e ca şi cum am interzice dar am permite în continuare companiilor să-şi comercializeze produsele de tutun nestingherit”, a transmis Dragoș Stanca, expert media, pentru stirileprotv.ro.