Rețetă Tiramisu originală – gust autentic italian în propria bucătărie

Tiramisu este o prăjitură iubită de toată lumea, iar apropierea sărbătorilor de Crăciun ne vor ajuta să uităm să ne mai oprim de mâncat când vine vorba de aceasta. Ceva face special această prăjitură. Poate e crema de mascarpone, poate e mirosul de cafea cu care e îmbibată. Astăzi, vom pregăti împreună cel mai bun tiramisu pe care l-ai mâncat vreodată încercând să ne apropiem cât mai mult de rețeta originală.

Ingrediente

Cremă pentru Tiramisu

500 grame de mascarpone

100 grame de zahăr

4 ouă proaspete, de preferat, de țară

opțional: o linguriță de extract de vanilie sau 1 plic de zahăr vanilat

De ce avem nevoie pentru a pregăti pișcoturile:

300 grame de pișcoturi

300 ml cafea naturală tare îndulcită cu 2-3 lingurițe de zahăr

50 ml lichior de migdale (Amaretto) sau

1 lingură de pudră de cacao amară

Mod de preparare

Pentru început, vom începe prin a pregăti cafeaua. Noi am folosit un vas simplu, în care putem fierbe, de exemplu, paste. Trebuie să avem loc pentru a înmuia pișcoturile. După ce am pregătit cafeaua, vom începe prin a separa albușurile de gălbenușuri. Vom mixa gălbenușurile cu zahăr preț de 4-5 minute, iar pentru gust, vom adăuga și puțină vanilie. După ce am terminat, am adăugat mascarponele în două tranșe, având grijă ca acesta să fie bine încorporat.

Separat, batem albușurile, iar în momentul în care reușim să scoatem spuma, adăugăm zahărul. După ce am bătut spuma, vom începe să le incorporăm treptat folosind telul de mână.

Cum se montează?

Vom începe prin a înmuia câte un pișcot în cafeaua deja pregătită. După, vom așeza pișcoturile pe o tavă de sticlă, iar deasupra lor vom pune crema obținută. Repetăm acest proces până rămânem fără ingrediente.

Putem decora cu cacao, frișca sau chiar banane.