Consiliul de Securitate al ONU se reunește de urgență marți, după moartea a trei militari indonezieni din cadrul misiunii de menținere a păcii în sudul . Incidentul are loc pe fondul confruntărilor intense dintre Israel și mișcarea Hezbollah, într-o zonă deja marcată de instabilitate.

Franța cere intervenția Consiliului de Securitate

Franța a solicitat convocarea reuniunii de urgență, programată pentru ora 10:00 (14:00 GMT), în contextul deteriorării rapide a situației de securitate din sudul Libanului, conform Agerpres.

În paralel, Israelul a ordonat extinderea operațiunilor militare din zonă. Armata israeliană a primit instrucțiuni să lărgească „zona de securitate” din Liban, unde desfășoară deja atacuri aeriene masive și o incursiune terestră de amploare.

Explozii misterioase și victime în rândul forțelor ONU

Misiunea ONU în Liban (UNIFIL) a anunțat că investighează circumstanțele în care doi soldați indonezieni au fost uciși. Aceștia au murit „de o explozie de origine necunoscută care le-a distrus vehiculul în apropiere de Bani Hayyan”, în apropierea frontierei. Alți doi militari au fost răniți, potrivit unui comunicat transmis luni.

Incidentul vine la scurt timp după un caz similar. UNIFIL anunțase anterior moartea unui alt membru al Căștilor Albastre, tot de naționalitate indoneziană, duminică, în circumstanțe comparabile, în zona de graniță cu Israelul.

Israelul: „Nu presupuneți că suntem responsabili”

Armata israeliană a transmis marți că analizează aceste incidente și a făcut apel la prudență în atribuirea responsabilității.

„Aceste incidente sunt examinate amănunțit pentru a clarifica circumstanțele și a stabili dacă au rezultat din activitatea Hezbollah sau a armatei israeliene”, au transmis oficialii militari pe Telegram, îndemnând opinia publică ‘să nu presupună’ implicarea directă a Israelului.

Hezbollah revendică atacuri asupra Israelului

De cealaltă parte, Hezbollah a anunțat că a lansat atacuri asupra pozițiilor israeliene din sudul Libanului. Gruparea susține că a tras rachete inclusiv asupra unei baze a serviciilor de informații din apropierea orașului Tel Aviv.

Situația rămâne extrem de tensionată, iar reuniunea Consiliului de Securitate este așteptată să aducă clarificări și eventuale măsuri pentru evitarea unei escaladări majore în regiune.