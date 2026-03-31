Reuniune de urgență la ONU după moartea a trei Căști Albastre în Liban. Tensiunile dintre Israel și Hezbollah escaladează

Selen Osmanoglu
31 mart. 2026, 08:05
Sursa Foto: Hepta
Cuprins
  1. Franța cere intervenția Consiliului de Securitate
  2. Explozii misterioase și victime în rândul forțelor ONU
  3. Israelul: „Nu presupuneți că suntem responsabili”
  4. Hezbollah revendică atacuri asupra Israelului

Consiliul de Securitate al ONU se reunește de urgență marți, după moartea a trei militari indonezieni din cadrul misiunii de menținere a păcii în sudul Libanului. Incidentul are loc pe fondul confruntărilor intense dintre Israel și mișcarea Hezbollah, într-o zonă deja marcată de instabilitate.

Franța cere intervenția Consiliului de Securitate

Franța a solicitat convocarea reuniunii de urgență, programată pentru ora 10:00 (14:00 GMT), în contextul deteriorării rapide a situației de securitate din sudul Libanului, conform Agerpres.

În paralel, Israelul a ordonat extinderea operațiunilor militare din zonă. Armata israeliană a primit instrucțiuni să lărgească „zona de securitate” din Liban, unde desfășoară deja atacuri aeriene masive și o incursiune terestră de amploare.

Explozii misterioase și victime în rândul forțelor ONU

Misiunea ONU în Liban (UNIFIL) a anunțat că investighează circumstanțele în care doi soldați indonezieni au fost uciși. Aceștia au murit „de o explozie de origine necunoscută care le-a distrus vehiculul în apropiere de Bani Hayyan”, în apropierea frontierei. Alți doi militari au fost răniți, potrivit unui comunicat transmis luni.

Incidentul vine la scurt timp după un caz similar. UNIFIL anunțase anterior moartea unui alt membru al Căștilor Albastre, tot de naționalitate indoneziană, duminică, în circumstanțe comparabile, în zona de graniță cu Israelul.

Israelul: „Nu presupuneți că suntem responsabili”

Armata israeliană a transmis marți că analizează aceste incidente și a făcut apel la prudență în atribuirea responsabilității.

„Aceste incidente sunt examinate amănunțit pentru a clarifica circumstanțele și a stabili dacă au rezultat din activitatea Hezbollah sau a armatei israeliene”, au transmis oficialii militari pe Telegram, îndemnând opinia publică ‘să nu presupună’ implicarea directă a Israelului.

Hezbollah revendică atacuri asupra Israelului

De cealaltă parte, Hezbollah a anunțat că a lansat atacuri asupra pozițiilor israeliene din sudul Libanului. Gruparea susține că a tras rachete inclusiv asupra unei baze a serviciilor de informații din apropierea orașului Tel Aviv.

Situația rămâne extrem de tensionată, iar reuniunea Consiliului de Securitate este așteptată să aducă clarificări și eventuale măsuri pentru evitarea unei escaladări majore în regiune.

Citește și...
Percheziții la Autoritatea Rutieră Română. Surse: Fostul șef de cabinet al lui Sorin Grindeanu, vizat într-un dosar de corupție. Ce a transmis DNA
Eveniment
Percheziții la Autoritatea Rutieră Română. Surse: Fostul șef de cabinet al lui Sorin Grindeanu, vizat într-un dosar de corupție. Ce a transmis DNA
Vechiul Testament nu a fost scris de Moise. Cine sunt, de fapt, autorii din spatele celor mai vechi texte ale Bibliei
Eveniment
Vechiul Testament nu a fost scris de Moise. Cine sunt, de fapt, autorii din spatele celor mai vechi texte ale Bibliei
Cum te poate ajuta un amanet atunci când ai nevoie rapidă de bani?
Eveniment
Cum te poate ajuta un amanet atunci când ai nevoie rapidă de bani?
Stomatologia în București: Transparență, locație și expertiză
Eveniment
Stomatologia în București: Transparență, locație și expertiză
Sănătatea ficatului, influențată de un obicei alimentar frecvent. Ce spun medicii despre consumul pielii de pui
Eveniment
Sănătatea ficatului, influențată de un obicei alimentar frecvent. Ce spun medicii despre consumul pielii de pui
Aglomerație la plata impozitelor. Oamenii, șocați de taxele majorate: „M-am împrumutat în amanet. Mi-am ‘aruncat’ un inel să pot să plătesc”
Eveniment
Aglomerație la plata impozitelor. Oamenii, șocați de taxele majorate: „M-am împrumutat în amanet. Mi-am ‘aruncat’ un inel să pot să plătesc”
Părinții unui copil de 3 ani s-au prezentat la grădinița acestuia beți. Ce s-a întâmplat după
Eveniment
Părinții unui copil de 3 ani s-au prezentat la grădinița acestuia beți. Ce s-a întâmplat după
Cum a ajuns directoarea economică a PSD să încaseze 2,5 milioane de lei în doi ani. Elena Vlad, contracte consistente cu partidul în campaniile electorale
Eveniment
Cum a ajuns directoarea economică a PSD să încaseze 2,5 milioane de lei în doi ani. Elena Vlad, contracte consistente cu partidul în campaniile electorale
Urmărire ca în filme la Buftea. Polițiștii au tras mai multe focuri de armă pentru a opri un șofer fugar
Eveniment
Urmărire ca în filme la Buftea. Polițiștii au tras mai multe focuri de armă pentru a opri un șofer fugar
Constanța: Părinții care-și terorizau copiii pozau în online în familia perfectă. Unul dintre frați s-a plâns de bătăi angajatei unui mall
Eveniment
Constanța: Părinții care-și terorizau copiii pozau în online în familia perfectă. Unul dintre frați s-a plâns de bătăi angajatei unui mall
Ultima oră
12:36 - Aarti Holla-Maini – femeia care poate apăsa „butonul de panică” al planetei. Când „Armageddon” nu mai e doar un scenariu
12:34 - Percheziții la Autoritatea Rutieră Română. Surse: Fostul șef de cabinet al lui Sorin Grindeanu, vizat într-un dosar de corupție. Ce a transmis DNA
12:31 - Vechiul Testament nu a fost scris de Moise. Cine sunt, de fapt, autorii din spatele celor mai vechi texte ale Bibliei
12:17 - Catinca Zilahy respinge zvonurile despre moștenirea Mioarei Roman: „Toată lumea are impresia că ne-am scăldat în bani”. Ce spune despre procesul în care e implicată și Oana Roman
12:14 - Cum te poate ajuta un amanet atunci când ai nevoie rapidă de bani?
12:11 - Stomatologia în București: Transparență, locație și expertiză
12:06 - Sănătatea ficatului, influențată de un obicei alimentar frecvent. Ce spun medicii despre consumul pielii de pui
11:57 - Călin Georgescu, reacție explozivă în fața susținătorilor. Ce mesaj radical a transmis: „Este foarte clar”
11:53 - Ioana Ginghină i-a adresat o întrebare incomodă unei invitate la podcast. A vrut să știe dacă s-a iubit cu fostul ei soț
11:53 - După ce ne-a amenințat cu represalii din cauză că ajutăm SUA, Iranul propune României un meci amical de fotbal. Negocieri-șoc la FRF