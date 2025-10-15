Mai mulți rezerviști au primit acasă câte un ordin de chemare. Ministerul Apărării Naționale a anunțat că în perioada 12–20 octombrie are loc un amplu exercițiu de mobilizare în București și Ilfov. Exercițiul este denumit MOBEX B-IF-25. El face parte dintr-o serie de verificări privind gradul de pregătire a populației, economiei și teritoriului pentru situații de apărare.

Acesta este cel mai mare exerciţiu de mobilizare pentru Bucureşti-Ilfov. La acest exercițiu au fost chemaţi atât cei care au făcut armata obligatorie, cât și foștii angajați din MAI sau .

Potrivit MApN, „exercițiile MOBEX se desfășoară periodic și au ca scop verificarea completării cu personal și tehnică a unităților militare, precum și consolidarea coeziunii între rezerviști și militarii în activitate”.

Însă, mai mulți rezerviști care s-au prezentat la unitățile militare, la care sunt arondați, au criticat modul în care au fost convocați.

Cine a primit acasă ordin de chemare

Aproximativ 10.000 de rezerviști au fost chemați să participe, potrivit . Este vorba despre persoane care au efectuat stagiul militar înainte de 2004, anul în care serviciul militar obligatoriu a fost suspendat.

Fiecare rezervist a primit acasă un ordin de chemare. În acesta erau precizate câteva detalii: unitatea militară și data la care trebuie să se prezinte. Odată ajunși la unitate, sunt luați în evidență, trec prin evaluări psihologice și medicale. La final, primesc echipament și participă la activități de instrucție. Totodată, aceștia sunt instruiți privind folosirea armamentului și participă la trageri în poligon.

De asemenea, au fost chemați și foști militari (ofițeri, subofițeri sau soldați gradați profesioniști). Aceștia trebuie să se prezinte într-una din zilele stabilite în unitățile militare la care au fost arondați, conform .

Ce probleme au semnalat rezerviștii, după ce au primit ordin de chemare

Nu toți rezerviștii au fost mulțumiți de modul în care s-a organizat exercițiul. Printre cei care au reclamat deficiențe se află jurnalistul Liviu Avram, care a povestit, potrivit , că a fost trimis inițial la o adresă greșită.

El a precizat că la adresa din Clinceni de pe ordinul de chemare nu era nicio unitate militară. De asemenea, a mai povestit că zeci de oameni s-au strâns pe un câmp gol, până unul dintre ei a aflat că trebuiau să ajungă în Cornetu, de fapt.

Potrivit acestuia, după mai multe ore de formalități și echipare, li s-a cerut să predea armele pentru că nu mai merg la exerciții, pentru că nu erau suficiente autobuze care să-i transporte.

Ce nemulțumiri a exprimat sportivul Andrei Roșu, după ce a primit acasă ordinul de chemare

Și ultramaratonistul Andrei Roșu a primit un ordin de chemare, însă, a criticat lipsa de transparență și preavizul scurt.

„Noroc că era cineva acasă – altfel, probabil nu aș fi știut nimic până în ziua respectivă și, probabil, mă alegeam cu o amendă”, a scris el pe Facebook. Acesta a adăugat că polițistul i-a adus documentul cu doar două zile înainte.

Sportivul a subliniat că rezerviștii ar fi trebuit să fie informați despre locul exact al exercițiilor, tipul de echipament necesar, posibilitatea de a aduce hrană și apă, dar și despre un număr de contact al unității.

„Mi se pare important ca oamenii să fie tratați cu respect și transparență, mai ales când vine vorba de obligații legate de armată și mobilizare. Nu toată lumea are o situație simplă – unii lucrează, au afaceri, deplasări, copii, probleme medicale sau locuiesc în alte orașe”, a adăugat acesta.

Cum s-au mai desfășurat exercițiile MOBEX în trecut

Astfel de exerciții au mai avut loc în București și Ilfov în 2013 și 2021. În acest an au fost deja organizate două exerciții MOBEX în Teleorman, Giurgiu, Olt, Sibiu și Mureș. Scopul lor este de a testa logistica, reacția instituțiilor și coeziunea dintre rezerviști și militarii activi.

Cum arată ordinul de chemare primit de rezerviști

Andrei Roșu a publicat câteva fotografii cu ordinul de chemare pe care l-a primit.

Ce riscă rezerviștii care nu se prezintă la exercițiu

Rezerviștii chemați care nu vin la unitate sau cei care nu respectă ordinul de chemare riscă o amendă uriașă. Cine nu poate participa, trebuie obligatoriu să aducă un document medical, care atestă că nu e apt pentru exercițiu.

Amenzile pe care le riscă cei care nu respctă ordinul de chemare ajung până la 4.000 de lei.