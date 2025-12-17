Rezerviștii vor putea fi mobilizați în situații de urgență, stare de asediu, mobilizare sau război, potrivit unei legi importante adoptate de Senat. Actul normativ vine pe fondul unui context internațional tot mai tensionat, generat de războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, și vizează consolidarea capacității de apărare a României.

Legea voluntariatului militar a fost adoptată cu 79 de voturi „pentru” și un singur vot „împotrivă” și modifică mai multe prevederi din domeniul apărării naționale.

Rezerviștii vor putea fi mobilizați în situații de urgență. Ce presupune noua lege a voluntariatului militar

Potrivit noilor reglementări, , românii care doresc să dobândească pregătire militară pot face armata în mod voluntar. În acest context, în cadrul Ministerului Apărării Naționale (MApN) este introdus un nou statut: soldat sau gradat voluntar.

Stagiul militar voluntar se adresează atât femeilor, cât și bărbaților, cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, care locuiesc în România și nu au urmat anterior o formă oficială de pregătire militară, potrivit .

Ce beneficii au cei care aleg armata voluntară

Pregătirea militară de bază în regim voluntar poate dura până la patru luni. Pe parcursul acesteia, voluntarii beneficiază gratuit de cazare, hrană, echipament militar, îngrijire medicală și medicamente. De asemenea, aceștia au aceleași drepturi și obligații ca militarii în termen și trebuie să respecte regulamentele militare.

În plus, voluntarii sunt plătiți pe durata stagiului, primind o indemnizație echivalentă cu trei salarii medii brute, achitată lunar. După finalizarea pregătirii, aceștia sunt trecuți în rezerva armatei.

Ce obligații au rezerviștii în caz de mobilizare

Noua lege prevede clar că rezerviștii pot fi chemați la oaste în situații de urgență, asediu, mobilizare sau război, în funcție de nevoile structurilor de apărare și securitate. Toate persoanele chemate sunt obligate să se prezinte la data, ora și locul menționate în ordinul oficial.

Dacă se află temporar în afara țării, aceștia au la dispoziție maximum 15 zile de la notificare pentru a se prezenta la centrul militar de care aparțin.