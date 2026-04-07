Consiliul de Securitate al ONU urmează să voteze marți un proiect de rezoluție semnificativ slăbit privind securitatea navigației în strâmtoarea Ormuz, după negocieri tensionate și amânări repetate. Textul, inițial conceput pentru a permite utilizarea forței, a fost diluat în urma opoziției unor membri permanenți, în contextul escaladării crizei cu Iranul.

De la mandat militar la apel la coordonare

Inițiat de Bahrein, stat susținut de țările din Golf, proiectul de rezoluție urmărea inițial să ofere un mandat clar din partea ONU pentru utilizarea forței în vederea deblocării strâmtorii Ormuz, o rută esențială pentru comerțul global cu petrol, conform Agerpres.

Însă, în urma negocierilor intense din Consiliul de Securitate, textul a fost treptat modificat. Forma actuală nu mai autorizează explicit intervenția militară, limitându-se la un apel către statele afectate „să își coordoneze eforturile, de natură defensivă și proporționale cu circumstanțele”.

Rezoluția încurajează inclusiv escortarea navelor comerciale pentru a asigura siguranța traficului maritim.

Riscul de veto a forțat compromisuri

Votul, programat inițial pentru joi, a fost amânat de mai multe ori din cauza riscului de veto din partea Rusia și China, care s-au opus unei formulări mai dure.

Pentru a evita blocarea completă a rezoluției, diplomații au optat pentru un limbaj mai moderat, care să poată obține consensul necesar în Consiliu.

Chiar și în această formă, documentul condamnă atacurile atribuite Iranului asupra navelor și solicită încetarea imediată a acestor acțiuni.

Mesaj direct pentru Teheran

Textul cere explicit Iranului „să înceteze imediat orice atac împotriva navelor” care tranzitează strâmtoarea și orice tentativă de a împiedica libertatea de navigație.

În același timp, Consiliul de Securitate avertizează că este pregătit să „ia în considerare alte măsuri” împotriva celor care subminează securitatea acestei rute maritime vitale.

Presiune maximă din partea Washingtonului

Votul are loc într-un moment extrem de tensionat, cu doar câteva ore înainte de expirarea ultimatumului impus de președintele american Donald Trump.

Acesta a amenințat că va distruge „întregul Iran” dacă Teheranul nu redeschide strâmtoarea Ormuz până marți seara, escaladând dramatic retorica într-o criză deja fragilă.