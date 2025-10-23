Risc de explozie la Mioveni din cauza gazelor naturale. ISU a intervenit și a evacuat mai mulți cetățeni, dar și 600 de elevi dintr-un liceu.

Pericol de expozie la Mioveni

Autoritățile au intervenit după ce un miros puternic de gaz s-a resimțit la Mioveni, în peste 50 de blocuri. Au fost luate măsuri de urgență, pentru a elimina un pericol de explozie. Au fost evacuați, preventiv, cetățenii și circa 600 de elevi de la Liceul „Iulia Zamfirescu”. Alimentarea cu gaze a fost oprită în toate zonele unde s-au înregistrat sesizări, au anunțat reprezentanții ISU.

Într-o postare pe Facebook, prefectul județului Argeș, Ioana Făcăleață, a anunțat că într-un bloc din Mioveni a fost sesizat un miros puternic de gaze. Pompierii au intervenit în zonă și au luat măsuri pentru evacuarea locuitorilor din zonă. Pentru gestionarea situației au fost trimise mai multe echipaje. Au intervenit două autospeciale de stingere cu apă, o mașină de descarcerare, un echipaj CBRN și o ambulanță SMURD.

„Mirosul puternic de etilmercaptan a creat panică în Mioveni. Reprezentanții Transgaz au pus în funcțiune o nouă stație de reglare-măsurare de gaze, iar în urma acestei operațiuni s-a produs o supraodorizare a gazului, ceea ce a determinat perceperea chiar și a celor mai mici scăpări din conducte. Gazul natural este inodor (fără miros), iar adăugarea etilmercaptanului este o măsură de siguranță necesară pentru depistarea eventualelor scurgeri. Când a fost pusă în funcțiune noua stație, dintr-o eroare cantitatea de etilmercaptan a fost de 8 ori mai mari decât normal legală”, a transmis prefectul județului Argeș.

Oamenii au sesizat numărul de urgență 112.

Prefectul Ioana Făcăleață a mai transmis că oamenii din zonă, panicați în fața unui pericol de explozie, au sesizat autoritățile. În câteva minute au fost zeci de apeluri la numărul de urgență 112 ale cetățenilor din zonă.