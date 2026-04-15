În zorii zilei de miercuri, forțele Federației Ruse au lansat o nouă serie de atacuri asupra unor obiective civile și de infrastructură din . Țintele s-au aflat în apropierea graniței fluviale cu România, în județul Tulcea.

Ce s-a întâmplat în noaptea atacurilor din apropierea graniței României

Noaptea a fost marcată de tensiune în nordul județului Tulcea. O grupare de drone a fost detectată în apropierea spațiului aerian al României, pe direcția Vâlcove.

Autoritățile au reacționat rapid. La ora 02:37 a fost emis un pentru avertizarea populației. Centrul Național Militar de Comandă a activat măsuri de protecție. Două aeronave F-16 au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești, iar sistemele de apărare antiaeriană au fost pregătite pentru intervenție.

Câteva ore mai târziu, scenariul s-a repetat, iar un nou grup de drone a fost detectat în evoluție spre Ismail. Acest lucru a dus la transmiterea unui al doilea mesaj RO-Alert, la ora 05:08, se arată într-un .

În ambele cazuri, populația a fost avertizată cu privire la posibile căderi de obiecte din spațiul aerian și îndemnată să se adăpostească. Alerta aeriană a fost ridicată la ora 05:42. Potrivit autorităților, nu au fost semnalate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian al României.

Cât de frecvente sunt incidentele de acest tip la granița țării

Datele arată o intensificare clară a acestor situații în primele luni ale anului. Ministerul Apărării Naționale a înregistrat 15 incidente generate de atacuri desfășurate în proximitatea frontierei, doar în ianuarie și februarie.

În 10 dintre cazuri, a fost necesară ridicarea de urgență a aeronavelor din Serviciul de Poliție Aeriană, pentru monitorizarea și gestionarea . În paralel, forțele MApN mențin un nivel ridicat de supraveghere și coordonare. Măsurile sunt menite să asigure protecția populației și a teritoriului național.