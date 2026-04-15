RO-Alert și F-16 ridicate de urgență. Ce s-a întâmplat în această dimineață în Tulcea

Ana Beatrice
15 apr. 2026, 08:22
Sursa foto: Bogdan PANTILIMON, Statul Major al Forţelor Aeriene
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat în noaptea atacurilor din apropierea graniței României
  2. Cât de frecvente sunt incidentele de acest tip la granița țării

În zorii zilei de miercuri, forțele Federației Ruse au lansat o nouă serie de atacuri asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina. Țintele s-au aflat în apropierea graniței fluviale cu România, în județul Tulcea.

Ce s-a întâmplat în noaptea atacurilor din apropierea graniței României

Noaptea a fost marcată de tensiune în nordul județului Tulcea. O grupare de drone a fost detectată în apropierea spațiului aerian al României, pe direcția Vâlcove.

Autoritățile au reacționat rapid. La ora 02:37 a fost emis un mesaj RO-Alert pentru avertizarea populației. Centrul Național Militar de Comandă a activat măsuri de protecție. Două aeronave F-16 au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești, iar sistemele de apărare antiaeriană au fost pregătite pentru intervenție.

Câteva ore mai târziu, scenariul s-a repetat, iar un nou grup de drone a fost detectat în evoluție spre Ismail. Acest lucru a dus la transmiterea unui al doilea mesaj RO-Alert, la ora 05:08, se arată într-un comunicat al MApN.

În ambele cazuri, populația a fost avertizată cu privire la posibile căderi de obiecte din spațiul aerian și îndemnată să se adăpostească. Alerta aeriană a fost ridicată la ora 05:42. Potrivit autorităților, nu au fost semnalate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian al României.

Cât de frecvente sunt incidentele de acest tip la granița țării

Datele arată o intensificare clară a acestor situații în primele luni ale anului. Ministerul Apărării Naționale a înregistrat 15 incidente generate de atacuri desfășurate în proximitatea frontierei, doar în ianuarie și februarie.

În 10 dintre cazuri, a fost necesară ridicarea de urgență a aeronavelor din Serviciul de Poliție Aeriană, pentru monitorizarea și gestionarea spațiului aerian. În paralel, forțele MApN mențin un nivel ridicat de supraveghere și coordonare. Măsurile sunt menite să asigure protecția populației și a teritoriului național.

