Robert Negoiţă, reacție după aglomerația la înscrierea copiilor la grădinițele cu program de vară. Măsurile luate de primarul Sectorului 3 (VIDEO)

Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, anunță măsuri suplimentare după ce părinții s-au trezit cu noaptea-n cap să-și înscrie copiii la grădinițele cu program și în vacanța de vară.

Negoiță a susținut că doar o grădiniță din sector are program toată vara, iar alte patru sunt deschise câte o lună. Primarul a discutat cu directoarele așa încât grădinițele respective să fie deschise toată vara, ca părinții să nu fie nevoiți să-și mute copiii de la una la alta. De asemenea, bugetul pentru această activitate ar putea fi suplimentat săptămâna viitoare.

Negoiță, mesaj pentru părinții care vor să-și lase copiii la grădinițe vara

„Vin de la o întâlnire cu directorii de grădiniță, de fapt cu doamnele director de la grădinițele din Sectorul 3, pentru că, iată, am avut ieri o chestiune: foarte mulți părinți au venit cu noapte-n cap să-și scrie copiii la grădiniță. O singură grăniță s-a înscris pentru toată vara, toată vacanța, și alte patru care s-au înscris pe câte o lună: iulie sau august.

Am avut această discuție că ne dorim să nu refuzăm niciun beneficiar și grădinițele care se deschid să fie deschise toată vacanța, că nu e normal în mijlocul vacanței să-ți muți copilul dintr-o parte în alta.

De asemenea, e foarte posibil ca săptămâna viitoare să avem ședință de Consiliu să suplimentăm bugetul pentru această activitate, pentru a ne asigura că, din perspectiva Primăriei nu e nicio problemă, că avem finanțare și totul e pregătit să nu refuzăm niciun beneficiar”, a declarat Negoiță.

Primarul Sectorului 3 le-a transmis părinților să apeleze cu încredere la grădinițe și să-l contacteze cu mesaje pe Facebook sau pe site-ul Primăriei dacă au vreo problemă.

Robert Negoiță a mai susținut că anul viitor se vor pregăti mai bine și va exista o platformă unitară în care să se facă înscrierile pentru grădinițe, așa cum se întâmplă în cazul creșelor.

Acesta a revenit apoi cu precizări pe Facebook: „Ce trebuie sa retinem: 1) NU vor fi refuzati copilasii ai caror parinti vor sa ii inscrie la gradi de vara. Nu au fost niciodata, de cand finantam noi acest program vara, nu vor fi nici acum. 2) Pt ca marea problema era faptul ca o singura unitate din cele partenere pentru acest program avea grupe pentru iulie si pentru august- restul doar pe cate o luna- am insistat, si pare ca avem intelegere, ca si celelalte unitati sa organizeze program pentru toata vara, adica pentru ambele luni. 3) Sigur, nu vor putea fi inscrisi toti copilasii la o singura unitate, dar depuneti dosarele la cele din progra si care va sunt mai aproape si sper sa reusim, sigur, cu organizarea unitatilor, ca toate sa aiba program de doua luni, iulie si august, adica sa fie continuitate, asa cum am discutat la sedinta 4) Si la gradi de la scoala 88 este o veste buna: am discutat cu directiunea si exista disponibilitatea de a suplimenta nr de locuri mai ales ca, Doamne Ajuta, spatii avem moderne si adecvate si acolo, dar si la alte unitati. Va tinem la curent, intre timp, nu uitati, ne putem inscrie la gradi de vara pana pe 24 iunie, deci mai mult decat in termen suntem”.