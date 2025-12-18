B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Guvernul prelungește măsura care permite cumularea pensiei cu salariul, cu prioritate pentru Educație și Sănătate. Anunțul făcut de Alexandru Rogobete

18 dec. 2025, 20:40
Guvernul prelungește măsura care permite cumularea pensiei cu salariul, cu prioritate pentru Educație și Sănătate. Anunțul făcut de Alexandru Rogobete
Alexandru Rogobete (PSD), ministrul Sănătății. Sursa foto: Alexandru Rogobete / Facebook
Cuprins
  1. Ce schimbări legislative a adoptat Guvernul privind sistemul de sănătate
  2. Ce spune Alexandru Rogobete despre măsura cumulării a pensiei cu salariul
Într-o postare realizată pe pagina sa de Facebook, ministrul Sănătății a vorbit despre noile modificări din sistemul de sănătate aprobate în ședința de Guvern. Una dintre cele mai importante măsuri care vor fi prelungite și în 2026 este cea a cumulării pensiei cu salariul, măsură pe care Alexandru Rogobete o consideră vitală pentru un sistem format din specialiști valoroși. 

Ce schimbări legislative a adoptat Guvernul privind sistemul de sănătate

Guvernul a aprobat cadrul legislativ care permite angajarea de personal medical pentru ocuparea posturilor vacante din spitale. De asemenea, au fost adoptate modificări legislative care facilitează eliberarea documentelor de atestare profesională, astfel încât timpii de așteptare să fie cât mai scurți.
Totodată, medicii sau farmaciștii care intră în sistemul de educație își vor putea continua activitatea clinică fără trecerea printr-un proces birocratic suplimentar. Tot ce va fi necesar să facă este adaptarea raportului de muncă.
„Astăzi, în ședința de Guvern, am modificat Legea sănătății exact în această direcție. Am creat cadrul pentru ajustări legislative necesare, inclusiv cele legate de recunoașterea profesională și eliberarea documentelor de atestare profesională, astfel încât resursa umană din sănătate să fie protejată, iar timpii de eliberare a documentelor să fie cât mai scurți.
Noile prevederi stabilesc clar că regulile generale de limitare nu se aplică concursului național de rezidențiat și nici concursurilor sau examenelor pentru ocuparea posturilor prin integrare clinică. În plus, prin memorandum aprobat de Guvern la propunerea Ministerului Sănătății, se pot organiza concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din spitale. Sănătatea trebuie să meargă înainte.
Aducem, în același timp, claritate pentru medici și farmaciști. Cei care au intrat deja în sistem și devin ulterior cadre didactice își pot continua activitatea clinică fără birocrație suplimentară. Integrarea clinică se face simplu, prin adaptarea raportului de muncă, astfel încât experiența și competența să rămână lângă pacient”, se arată în postarea lui Alexandru Rogobete de pe Facebook.

Ce spune Alexandru Rogobete despre măsura cumulării a pensiei cu salariul

Guvernul a aprobat, totodată, prelungirea ordonanței de urgență care permite cumularea pensiei cu salariul, în special în Educație, Sănătate și alte sisteme în care este nevoie de personal. Alexandru Rogobete este de părere că măsura va contribuit la păstrarea unor specialiști valoroși în funcții.
„Tot astăzi, prin ordonanță de urgență a Ministerului Sănătății, continuăm și în anul 2026 cumulul pensiei cu salariul, cu prioritate în sănătate, educație și alte sisteme critice. Este o măsură necesară pentru a păstra în sistem profesioniștii cu experiență, în special în specialitățile deficitare, acolo unde fiecare medic contează.
Deschidem și mai mult sistemul pentru medicii români din diaspora. Tot mai mulți specialiști își doresc să se întoarcă acasă, atrași de investițiile din spitale și de programele medicale moderne. Eliminăm întârzierile administrative care i-au ținut luni întregi pe margine și accelerăm recunoașterea profesională, prin proceduri corecte, transparente și previzibile – cu timpi scurți de soluționare a dosarelor”, a adăugat ministrul Sănătății.
