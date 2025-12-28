Cele două persoane care au suferit arsuri severe pe mai mult de 60% din suprafața corporală, în urma exploziei produse într-un apartament din Onești, au fost transferate în condiții de siguranță la un spital din Belgia. Anunțul a fost făcut duminică de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, care a precizat că pacienții vor beneficia de tratament specializat de înalt nivel.

Transfer aeromedical realizat în timp critic

Ministrul Sănătății a subliniat că operațiunea de transfer a fost una complexă și a necesitat o coordonare rapidă între mai multe instituții, scrie Agerpres.

„Mulțumesc Forțelor Aeriene Române, Departamentului pentru Situații de Urgență și tuturor profesioniștilor implicați pentru coordonarea impecabilă a acestui transfer complex, realizat într-un timp critic. Mulțumesc, de asemenea, doamnei Monica Althamer pentru sprijinul acordat și pentru facilitarea accesului pacienților la Spitalul Universitar Charleroi”, a transmis Alexandru Rogobete într-o postare pe Facebook.

Creștere alarmantă a cazurilor de arsuri severe în România

Potrivit ministrului, în ultimele zile s-a înregistrat, la nivel național, un număr crescut de pacienți cu arsuri severe. Acestea sunt provocate de violență, autoagresiuni, incendieri intenționate, utilizarea unor instalații improvizate, dar și de electrocuții survenite pe fondul neglijenței.

„Aceste situații pun o presiune majoră asupra sistemului medical și produc suferință profundă pacienților și familiilor acestora”, a avertizat Rogobete.

România depășește media UE la numărul de mari arși

Ministrul Sănătății a atras atenția asupra unei realități îngrijorătoare: România se confruntă cu un număr foarte mare de pacienți cu arsuri severe, peste media Uniunii Europene.

„Această realitate arată cât de necesară este conștientizarea responsabilității individuale și colective”, a subliniat acesta, făcând apel la prevenție și la evitarea comportamentelor care pot duce la tragedii.

Centrele pentru mari arși, aproape de finalizare

Alexandru Rogobete a precizat că lucrările la cele două centre pentru mari arși din Timișoara și Târgu Mureș sunt finalizate în proporție de peste 90%.

„Începând de anul viitor, pacienții cu arsuri grave vor putea fi tratați aici, acasă, în condiții moderne și sigure. Însă responsabilitatea, prevenția și evitarea acestor situații rămân vitale”, a concluzionat ministrul Sănătății.