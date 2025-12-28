B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Rogobete: Răniții grav în explozia din Onești, transferați la un spital din Belgia

Rogobete: Răniții grav în explozia din Onești, transferați la un spital din Belgia

Selen Osmanoglu
28 dec. 2025, 14:53
Rogobete: Răniții grav în explozia din Onești, transferați la un spital din Belgia
Alexandru Rogobete (PSD), ministrul Sănătății. Sursa foto: Alexandru Rogobete / Facebook
Cuprins
  1. Transfer aeromedical realizat în timp critic
  2. Creștere alarmantă a cazurilor de arsuri severe în România

Cele două persoane care au suferit arsuri severe pe mai mult de 60% din suprafața corporală, în urma exploziei produse într-un apartament din Onești, au fost transferate în condiții de siguranță la un spital din Belgia. Anunțul a fost făcut duminică de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, care a precizat că pacienții vor beneficia de tratament specializat de înalt nivel.

Transfer aeromedical realizat în timp critic

Ministrul Sănătății a subliniat că operațiunea de transfer a fost una complexă și a necesitat o coordonare rapidă între mai multe instituții, scrie Agerpres.

„Mulțumesc Forțelor Aeriene Române, Departamentului pentru Situații de Urgență și tuturor profesioniștilor implicați pentru coordonarea impecabilă a acestui transfer complex, realizat într-un timp critic. Mulțumesc, de asemenea, doamnei Monica Althamer pentru sprijinul acordat și pentru facilitarea accesului pacienților la Spitalul Universitar Charleroi”, a transmis Alexandru Rogobete într-o postare pe Facebook.

Creștere alarmantă a cazurilor de arsuri severe în România

Potrivit ministrului, în ultimele zile s-a înregistrat, la nivel național, un număr crescut de pacienți cu arsuri severe. Acestea sunt provocate de violență, autoagresiuni, incendieri intenționate, utilizarea unor instalații improvizate, dar și de electrocuții survenite pe fondul neglijenței.

„Aceste situații pun o presiune majoră asupra sistemului medical și produc suferință profundă pacienților și familiilor acestora”, a avertizat Rogobete.

România depășește media UE la numărul de mari arși

Ministrul Sănătății a atras atenția asupra unei realități îngrijorătoare: România se confruntă cu un număr foarte mare de pacienți cu arsuri severe, peste media Uniunii Europene.

„Această realitate arată cât de necesară este conștientizarea responsabilității individuale și colective”, a subliniat acesta, făcând apel la prevenție și la evitarea comportamentelor care pot duce la tragedii.

Centrele pentru mari arși, aproape de finalizare

Alexandru Rogobete a precizat că lucrările la cele două centre pentru mari arși din Timișoara și Târgu Mureș sunt finalizate în proporție de peste 90%.

„Începând de anul viitor, pacienții cu arsuri grave vor putea fi tratați aici, acasă, în condiții moderne și sigure. Însă responsabilitatea, prevenția și evitarea acestor situații rămân vitale”, a concluzionat ministrul Sănătății.

Tags:
Citește și...
Botoșani: Un copac rupt de vânt s-a prăbușit peste acoperișul unui spital (VIDEO)
Eveniment
Botoșani: Un copac rupt de vânt s-a prăbușit peste acoperișul unui spital (VIDEO)
Un lup a evadat de la grădina zoologică din Tokyo. Iată ce s-a întâmplat
Eveniment
Un lup a evadat de la grădina zoologică din Tokyo. Iată ce s-a întâmplat
Incendiul din Sectorul 6. Raed Arafat avertizează asupra fumului toxic și riscului de extindere
Eveniment
Incendiul din Sectorul 6. Raed Arafat avertizează asupra fumului toxic și riscului de extindere
Direcția de Mediu București monitorizează calitatea aerului după incendiul din Sectorul 6
Eveniment
Direcția de Mediu București monitorizează calitatea aerului după incendiul din Sectorul 6
Cod roșu de ninsori și vânt puternic în Carpații Meridionali și de Curbură
Eveniment
Cod roșu de ninsori și vânt puternic în Carpații Meridionali și de Curbură
Brigitte Bardot, simbol al cinematografiei și al activismului pentru animale, a murit la 91 de ani
Eveniment
Brigitte Bardot, simbol al cinematografiei și al activismului pentru animale, a murit la 91 de ani
Crimă pentru avere! O femeie și-ar fi ucis mama cu ajutorul unei asistente medicale
Eveniment
Crimă pentru avere! O femeie și-ar fi ucis mama cu ajutorul unei asistente medicale
Aproape 70 de membri ai unei secte religioase, reținuți în Rusia. Se rugau pentru Zelenski și armata ucraineană
Eveniment
Aproape 70 de membri ai unei secte religioase, reținuți în Rusia. Se rugau pentru Zelenski și armata ucraineană
UPDATE. CCR amână decizia privind pensiile magistraților
Eveniment
UPDATE. CCR amână decizia privind pensiile magistraților
Care e mâncarea preferată a lui Nicușor Dan. Mirabela Grădinaru spune că președintele nu e deloc mofturos
Eveniment
Care e mâncarea preferată a lui Nicușor Dan. Mirabela Grădinaru spune că președintele nu e deloc mofturos
Ultima oră
16:13 - Botoșani: Un copac rupt de vânt s-a prăbușit peste acoperișul unui spital (VIDEO)
16:10 - Un lup a evadat de la grădina zoologică din Tokyo. Iată ce s-a întâmplat
16:02 - Incendiul din Sectorul 6. Raed Arafat avertizează asupra fumului toxic și riscului de extindere
13:52 - Direcția de Mediu București monitorizează calitatea aerului după incendiul din Sectorul 6
13:35 - Cod roșu de ninsori și vânt puternic în Carpații Meridionali și de Curbură
12:52 - Brigitte Bardot, simbol al cinematografiei și al activismului pentru animale, a murit la 91 de ani
12:25 - Oana Lis: „Anul ăsta a fost cel mai groaznic Crăciun, cu dureri, cu lipsuri”
11:35 - Crimă pentru avere! O femeie și-ar fi ucis mama cu ajutorul unei asistente medicale
10:45 - Aproape 70 de membri ai unei secte religioase, reținuți în Rusia. Se rugau pentru Zelenski și armata ucraineană
10:03 - Sfinții 20.000 de Mucenici din Nicomidia, prăznuiți pe 28 decembrie. Martiriul cutremurător din ziua de Crăciun