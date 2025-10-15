precizează că serviciile medicale de prevenție sunt gratuite pentru toate persoanele care au peste 18 ani, indiferent dacă sunt sau nu asigurate. Accesarea acestor se face prin medicul de familie.

Ce spune Rogobete

Ministrul Sănătății spune că adulții peste 18 ani beneficiază gratuit de controale medicale de specialitate, precum și investigații și analize, cu bilet de trimitere de la medicul de familie, conform Agerpres.

„Prevenția medicală redevine o prioritate națională. Accesul liber la controale medicale, analize, investigații și monitorizare, inclusiv pentru persoanele neasigurate, este doar primul pas”, a declarat ministrul.

„Acum trebuie să lucrăm la schimbarea de mentalități și la formarea de obiceiuri sănătoase. Verificarea recurentă a stării de sănătate, chiar atunci când nu doare, salvează vieți, timp și resurse. Mergeți periodic la medic, cu încredere”, a adăugat.

Care sunt serviciile medicale gratuite pentru toți

Ministrul că serviciile medicale gratuite, indiferent dacă ești asigurat sau nu, sunt următoarele:

adulții între 18 și 39 de ani pot primi, o dată pe an, o consultație gratuită pentru evaluarea riscului individual și pentru consiliere privind factorii de risc – fumat, alimentație, activitate fizică și greutate corporală;

persoanele de 40 de ani și peste pot beneficia anual de până la trei consultații gratuite, pentru evaluare, consiliere și monitorizare.

În funcție de vârstă și de riscurile identificate, medicul de familie poate elibera bilete de trimitere pentru analize gratuite, precum:

hemoleucogramă, glicemie, colesterol total și LDL, teste pentru ficat și rinichi;

test HPV, ecografie sau mamografie pentru femei;

test pentru depistarea sângelui ocult în scaun (pentru prevenirea cancerului colorectal);

test PSA pentru bărbații de peste 50 de ani.

Cazuri speciale

Conform ministrului, persoanele aflate deja în evidența medicului de familie cu boli cronice beneficiază de consultații preventive pentru depistarea timpurie a altor afecțiuni, cum ar fi bolile cardiovasculare, diabetul, cancerul sau bolile renale.

Mai mult, în cazuri speciale, medicul de familie poate elibera trimiteri pentru consultații și analize suplimentare, cum ar fi în suspiciune de cancer sau pentru testarea virusurilor hepatitei B și C ori a virusului HIV la femeile însărcinate.