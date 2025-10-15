Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, precizează că serviciile medicale de prevenție sunt gratuite pentru toate persoanele care au peste 18 ani, indiferent dacă sunt sau nu asigurate. Accesarea acestor servicii se face prin medicul de familie.
Ministrul Sănătății spune că adulții peste 18 ani beneficiază gratuit de controale medicale de specialitate, precum și investigații și analize, cu bilet de trimitere de la medicul de familie, conform Agerpres.
„Prevenția medicală redevine o prioritate națională. Accesul liber la controale medicale, analize, investigații și monitorizare, inclusiv pentru persoanele neasigurate, este doar primul pas”, a declarat ministrul.
„Acum trebuie să lucrăm la schimbarea de mentalități și la formarea de obiceiuri sănătoase. Verificarea recurentă a stării de sănătate, chiar atunci când nu doare, salvează vieți, timp și resurse. Mergeți periodic la medic, cu încredere”, a adăugat.
Ministrul că serviciile medicale gratuite, indiferent dacă ești asigurat sau nu, sunt următoarele:
În funcție de vârstă și de riscurile identificate, medicul de familie poate elibera bilete de trimitere pentru analize gratuite, precum:
Conform ministrului, persoanele aflate deja în evidența medicului de familie cu boli cronice beneficiază de consultații preventive pentru depistarea timpurie a altor afecțiuni, cum ar fi bolile cardiovasculare, diabetul, cancerul sau bolile renale.
Mai mult, în cazuri speciale, medicul de familie poate elibera trimiteri pentru consultații și analize suplimentare, cum ar fi în suspiciune de cancer sau pentru testarea virusurilor hepatitei B și C ori a virusului HIV la femeile însărcinate.