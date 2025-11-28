B1 Inregistrari!
Suspendarea voucherelor de vacanță tensionează relația dintre mediul privat și stat. Care este impactul real al tichetelor de vacanță

Iulia Petcu
28 nov. 2025, 20:06
Cuprins
  1. Cum afectează suspendarea tichetelor de vacanță turismul și HoReCa
  2. Cum privesc reprezentanții FPIOR impactul real al tichetelor
  3. De ce solicită FPIOR o instituție națională dedicată coordonării sectorului

Industria ospitalității traversează o perioadă tensionată, marcată de decizii administrative care influențează semnificativ activitatea operatorilor din turism și HoReCa. Suspendarea tichetelor de vacanță, măsură contestată puternic de mediul de afaceri, generează îngrijorări într-un sector deja vulnerabil. Reprezentanții FPIOR avertizează că 2026 ar putea deveni un an critic dacă mecanismele de stimulare nu sunt reintroduse.

Cum afectează suspendarea tichetelor de vacanță turismul și HoReCa

În cadrul unei conferințe desfășurate la Pitești, reprezentanții Federației Patronatelor din Industria Ospitalității din România (FPIOR) au atras atenția asupra efectelor negative ale eliminării tichetelor de vacanță. Ei consideră că această decizie reduce cererea internă și pune presiune pe afacerile din turism și HoReCa, într-un moment în care stabilitatea financiară este esențială. De asemenea, oficialii subliniază că revenirea la acest mecanism ar putea contribui la menținerea locurilor de muncă și la sprijinirea operatorilor în fața dificultăților economice estimate pentru anul viitor.

Secretarul de stat Laurențiu Viorel Gîdei a insistat la rândul său pe continuitatea programelor de tichete, evidențiind rolul lor în dezvoltarea durabilă a industriei. El a vorbit despre nevoia de a reuni toate părțile implicate pentru o reprezentare coerentă și a subliniat lipsa parteneriatului real dintre autorități și mediul privat.

„Din păcate, această industrie vastă și valoroasă se află într-un stadiu accentuat de fragmentare. Obiectivul meu este de a reuni la aceeași masă toate entitățile relevante, pentru a construi o reprezentativitate reală și unitară. Ce îmi doresc atât de la mediul privat, cât și de la colegii mei este o conlucrare activă.

Deși mă bucur că există numeroase proiecte, evenimente, gale și altele, îmi pare rău că lipsește parteneriatul cu statul. Vrem să susținem industria, să vă ajutăm, să o dezvoltăm împreună și să construim un dialog constant între instituțiile centrale și mediul privat”, a declarat Gîdei.

Cum privesc reprezentanții FPIOR impactul real al tichetelor

Vicepreședintele FPIOR, Ruxandra Stoica, consideră că autoritățile ignoră efectele ample ale programului, concentrându-se doar pe situații punctuale. Ea afirmă că multe proiecte din turism, investiții hoteliere și dezvoltări regionale s-au bazat în ultimii ani pe tichetele de vacanță.

„Decidenții se uită la cazuri izolate, fără să vadă imaginea de ansamblu a circulației tichetelor de vacanță. Cifrele din turism, investițiile majore realizate în unitățile de cazare și dezvoltarea multor zone cu potențial din România s-au bazat, în ultimii ani, pe acest instrument. Ne concentrăm pe firimituri, când ar trebui să vedem pâinea întreagă”, a precizat Stoica, scrie capital.ro.

De ce solicită FPIOR o instituție națională dedicată coordonării sectorului

Federația susține că, în prezent, structurile de administrare a destinațiilor turistice sunt insuficient dezvoltate, ceea ce afectează capacitatea României de a promova coerent industria și de a rămâne competitivă la nivel regional. În contextul prognozelor economice pentru 2026, care indică posibile scăderi de activitate, reprezentanții consideră că este nevoie de măsuri ferme pentru stimularea investițiilor și menținerea stabilității fiscale.

Președintele FPIOR, Valentin Șoneriu, a subliniat necesitatea unei entități naționale care să coordoneze industria ospitalității, având în vedere contribuția sectorului la economia României: „Având în vedere contribuția industriei – aproximativ 6% din PIB, în scădere după introducerea noilor taxe, înființarea unei instituții cu mandat specific pentru dezvoltarea și coordonarea sectorului ospitalității la nivel național este absolut necesară”, a spus acesta.

