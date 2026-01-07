Un accident neobișnuit a avut loc sâmbătă dimineață pe autostrada E42, în apropiere de Verlaine. Protagonist a fost un român, aflat la volanul unui camion în care transporta mai multe piese auto. În urma incidentului, piesele s-au împrăștiat pe carosabil, provocând perturbări serioase de trafic.
Accidentul s-a produs în jurul orei 9:30, pe sensul de mers spre Namur. Șoferul camionului conducea în condiții normale și nu consumase alcool. Problema a intervenit atunci când, deodată, i s-a făcut sete și a încercat să bea apă în timp ce se afla la volan. Bărbatul s-a înecat, a pierdut controlul și a ajuns cu vehiculul în mijlocul autostrăzii.
Marfa transportată, formată din piese auto, s-a vărsat pe autostradă. Resturile au ajuns inclusiv pe a treia bandă de circulație spre Namur, ceea ce a dus la îngreunarea traficului preț de mai multe ore.
De asemenea, șoferul român a fost rănit în urma accidentului. El a primit îngrijiri medicale și a fost transportat la Spitalul Mont Légia, relatează dhnet.be.
Mesajele de siguranță rutieră atrag frecvent atenția asupra pericolelor din trafic. Ele sunt asociate, de regulă, cu consumul de alcool. În acest caz, situația a demonstrat că și alte distrageri pot fi riscante. Chiar și un gest aparent inofensiv poate deveni periculos la viteze mari.
La locul accidentului au intervenit poliția rutieră și o firmă de tractare. Operațiunile s-au concentrat pe degajarea carosabilului și pe ridicarea camionului. De asemenea, a fost necesară curățarea uleiului scurs pe asfalt. Aceste acțiuni au durat până în a doua parte a zilei.
Responsabilul firmei de tractare a explicat modul în care a fost gestionată situația din trafic. El a precizat ce măsuri au fost luate pentru a menține circulația.
„Autostrada nu a fost închisă”, a explicat Quentin Neerdael. „Cu toate acestea, alți șoferi care se îndreptau spre Namur au fost rugați să folosească o singură bandă. Piesele auto au fost colectate între orele 9:30 și aproximativ 15:40.”
După externarea din spital, șoferul român nu a fost lăsat fără sprijin. Acesta a fost preluat de reprezentantul firmei de tractare și i s-a asigurat cazare temporară, pentru a se putea recupera.