B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » De la volan la spital. Cum a provocat un șofer român un accident în Belgia, după ce i s-a făcut sete

De la volan la spital. Cum a provocat un șofer român un accident în Belgia, după ce i s-a făcut sete

B1.ro
07 ian. 2026, 21:44
De la volan la spital. Cum a provocat un șofer român un accident în Belgia, după ce i s-a făcut sete
Sursa foto: freepik.com
Cuprins
  1. Ce a provocat accidentul în care a fost implicat un român aflat la volanul unui camion
  2. Ce s-a întâmplat cu șoferul român după externarea din spital

Un accident neobișnuit a avut loc sâmbătă dimineață pe autostrada E42, în apropiere de Verlaine. Protagonist a fost un român, aflat la volanul unui camion în care transporta mai multe piese auto. În urma incidentului, piesele s-au împrăștiat pe carosabil, provocând perturbări serioase de trafic.

Ce a provocat accidentul în care a fost implicat un român aflat la volanul unui camion

Accidentul s-a produs în jurul orei 9:30, pe sensul de mers spre Namur. Șoferul camionului conducea în condiții normale și nu consumase alcool. Problema a intervenit atunci când, deodată, i s-a făcut sete și a încercat să bea apă în timp ce se afla la volan. Bărbatul s-a înecat, a pierdut controlul și a ajuns cu vehiculul în mijlocul autostrăzii.

Marfa transportată, formată din piese auto, s-a vărsat pe autostradă. Resturile au ajuns inclusiv pe a treia bandă de circulație spre Namur, ceea ce a dus la îngreunarea traficului preț de mai multe ore.

De asemenea, șoferul român a fost rănit în urma accidentului. El a primit îngrijiri medicale și a fost transportat la Spitalul Mont Légia, relatează dhnet.be.

Mesajele de siguranță rutieră atrag frecvent atenția asupra pericolelor din trafic. Ele sunt asociate, de regulă, cu consumul de alcool. În acest caz, situația a demonstrat că și alte distrageri pot fi riscante. Chiar și un gest aparent inofensiv poate deveni periculos la viteze mari.

Ce s-a întâmplat cu șoferul român după externarea din spital

La locul accidentului au intervenit poliția rutieră și o firmă de tractare. Operațiunile s-au concentrat pe degajarea carosabilului și pe ridicarea camionului. De asemenea, a fost necesară curățarea uleiului scurs pe asfalt. Aceste acțiuni au durat până în a doua parte a zilei.

Responsabilul firmei de tractare a explicat modul în care a fost gestionată situația din trafic. El a precizat ce măsuri au fost luate pentru a menține circulația.

„Autostrada nu a fost închisă”, a explicat Quentin Neerdael. „Cu toate acestea, alți șoferi care se îndreptau spre Namur au fost rugați să folosească o singură bandă. Piesele auto au fost colectate între orele 9:30 și aproximativ 15:40.”

După externarea din spital, șoferul român nu a fost lăsat fără sprijin. Acesta a fost preluat de reprezentantul firmei de tractare și i s-a asigurat cazare temporară, pentru a se putea recupera.

Tags:
Citește și...
Descoperire bizară în masivul Piatra Mare. Salvamontiștii au găsit un ghiozdan plin cu lucruri, dar nici urmă de proprietar
Eveniment
Descoperire bizară în masivul Piatra Mare. Salvamontiștii au găsit un ghiozdan plin cu lucruri, dar nici urmă de proprietar
Întârzieri în circulația trenurilor pe magistrala București – Ploiești. Cablurile de semnalizare, tăiate din greșeală în timpul unor lucrări
Eveniment
Întârzieri în circulația trenurilor pe magistrala București – Ploiești. Cablurile de semnalizare, tăiate din greșeală în timpul unor lucrări
O mănăstire finanțată de Gigi Becali, ținta hoților. Cine a ajutat la prinderea infractorilor
Eveniment
O mănăstire finanțată de Gigi Becali, ținta hoților. Cine a ajutat la prinderea infractorilor
Performanță incredibilă! Un român de doar 9 ani, campion la aritmetică mentală. A rezolvat 300 de calcule complexe în numai 10 minute
Eveniment
Performanță incredibilă! Un român de doar 9 ani, campion la aritmetică mentală. A rezolvat 300 de calcule complexe în numai 10 minute
Un fost şef al mafiei Camorra, dat în urmărire în toată Europa, a petrecut de sărbători acasă la iubita lui, în Vaslui
Eveniment
Un fost şef al mafiei Camorra, dat în urmărire în toată Europa, a petrecut de sărbători acasă la iubita lui, în Vaslui
Accident grav în Roman: Printre cele 6 victime sunt și copii
Eveniment
Accident grav în Roman: Printre cele 6 victime sunt și copii
Sute de oameni au trecut pragul Catedralei Mântuirii Neamului, de Sfântul Ion. De când nu va mai fi permis accesul publicului în biserică
Eveniment
Sute de oameni au trecut pragul Catedralei Mântuirii Neamului, de Sfântul Ion. De când nu va mai fi permis accesul publicului în biserică
Criză de sănii la nivel național. Angajat magazin: „Credeam că le-am văzut pe toate”
Eveniment
Criză de sănii la nivel național. Angajat magazin: „Credeam că le-am văzut pe toate”
Cluj: Poliția, în alertă după ce o copilă a reclamat că părinții ei se ceartă violent. Ce a urmat
Eveniment
Cluj: Poliția, în alertă după ce o copilă a reclamat că părinții ei se ceartă violent. Ce a urmat
Numărul casei, detaliul ignorat care îi poate costa scump pe proprietari. Decizia luată într-un oraș din România
Eveniment
Numărul casei, detaliul ignorat care îi poate costa scump pe proprietari. Decizia luată într-un oraș din România
Ultima oră
23:31 - Descoperire bizară în masivul Piatra Mare. Salvamontiștii au găsit un ghiozdan plin cu lucruri, dar nici urmă de proprietar
23:25 - Situație incredibilă în Gorj: Un primar a chemat Poliția pentru că un alt edil i-a deszăpezit o stradă din comună
22:55 - Cât câștigă preoții în 2026 și ce salariu are patriarhul Daniel
22:51 - Ce o atrage, de fapt, pe Katy Perry la Justin Trudeau? Detaliul neașteptat scos la iveală de un apropiat de-al cântăreței
22:50 - Întârzieri în circulația trenurilor pe magistrala București – Ploiești. Cablurile de semnalizare, tăiate din greșeală în timpul unor lucrări
22:26 - Olanda: Căsătorie anulată din cauza unui discurs scris cu ChatGPT. Cum a argumentat instanța
22:22 - O mănăstire finanțată de Gigi Becali, ținta hoților. Cine a ajutat la prinderea infractorilor
22:15 - Performanță incredibilă! Un român de doar 9 ani, campion la aritmetică mentală. A rezolvat 300 de calcule complexe în numai 10 minute
21:52 - Un fost şef al mafiei Camorra, dat în urmărire în toată Europa, a petrecut de sărbători acasă la iubita lui, în Vaslui
21:19 - Povara fiscală apasă tot mai greu pe români. Cât ne costă, de fapt, traiul zilnic: „În vacanţe nici nu mai mergem”