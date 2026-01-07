Un accident neobișnuit a avut loc sâmbătă dimineață pe autostrada E42, în apropiere de Verlaine. Protagonist a fost un român, aflat la volanul unui camion în care transporta mai multe piese auto. În urma incidentului, piesele s-au împrăștiat pe carosabil, provocând perturbări serioase de trafic.

Ce a provocat accidentul în care a fost implicat un român aflat la volanul unui camion

Accidentul s-a produs în jurul orei 9:30, pe sensul de mers spre Namur. Șoferul camionului conducea în condiții normale și nu consumase alcool. Problema a intervenit atunci când, deodată, i s-a făcut sete și a încercat să bea apă în timp ce se afla la volan. Bărbatul s-a înecat, a pierdut controlul și a ajuns cu vehiculul în mijlocul autostrăzii.

Marfa transportată, formată din piese auto, s-a vărsat pe autostradă. Resturile au ajuns inclusiv pe a treia bandă de circulație spre Namur, ceea ce a dus la îngreunarea traficului preț de mai multe ore.

De asemenea, șoferul român a fost rănit în urma accidentului. El a primit îngrijiri medicale și a fost transportat la Spitalul Mont Légia, relatează .

Mesajele de siguranță rutieră atrag frecvent atenția asupra pericolelor din trafic. Ele sunt asociate, de regulă, cu consumul de . În acest caz, situația a demonstrat că și alte distrageri pot fi riscante. Chiar și un gest aparent inofensiv poate deveni periculos la viteze mari.

Ce s-a întâmplat cu șoferul român după externarea din spital

La locul accidentului au intervenit poliția rutieră și o firmă de tractare. Operațiunile s-au concentrat pe degajarea carosabilului și pe ridicarea camionului. De asemenea, a fost necesară curățarea uleiului scurs pe asfalt. Aceste acțiuni au durat până în a doua parte a zilei.

Responsabilul firmei de tractare a explicat modul în care a fost gestionată situația din trafic. El a precizat ce măsuri au fost luate pentru a menține circulația.

„Autostrada nu a fost închisă”, a explicat Quentin Neerdael. „Cu toate acestea, alți șoferi care se îndreptau spre Namur au fost rugați să folosească o singură bandă. Piesele auto au fost colectate între orele 9:30 și aproximativ 15:40.”

După externarea din spital, șoferul român nu a fost lăsat fără sprijin. Acesta a fost preluat de reprezentantul firmei de tractare și i s-a asigurat cazare temporară, pentru a se putea recupera.