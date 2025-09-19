O vacanță în Italia s-a transformat într-un coșmar pentru un român. Acesta a ajuns să petreacă o lună după gratii, asta după ce polițiștii din peninsulă l-au confundat cu un hoț.

Ce i-a indus pe polițiști în eroare

Un român de 30 de ani a avut parte de o experiență desprinsă parcă din filme, în timp ce se afla în vacanță cu soția și cele tei fiice ale sale. Acesta a fost arestat de polițiști și încarcerat timp de o lună, după ce aceștia l-au confundat cu un hoț care avea același nume ca el.

Unde se afla românul când a fost arestat

Când a fost arestat de polițiști, bărbatul se afla împreună cu soția și cele trei fiice ale sale, pe malul mării, în Italia, undeva în apropiere de Veneția. Era doar a doua zi de vacanță a familiei de români, când, în timp ce serveau micul dejun, s-au trezit cu carabinierii la masă lor. Aceștia i-au prezentat un mandat de arestare, aparent pe numele său, când, de fapt, era vorba doar despre o coincidență de nume. Se pare că polițiștii căutau un bărbat suspectat de un agravat.

În zadar a încercat bărbatul să le explice autorităților că nu el este cel pe care îl caută, polițiștii l-au încarcerat. Timp de o lună, cât bărbatul a rămas după gratii, soția acestuia a rămas în Italia, încercând să convingă justiția că nu soțul ei este cel care a comis infracțiunea.

Ce i-a adus eliberarea

Soția românului arestat a angajat un avocat, cu ajutorul căruia a făcut rost de fotografii și de amprentele digitale ale făptașului real. Le-au prezengtat judecătorilor și, în cele din urmă, aceștia au înțeles că comiseseră o greșeală uriașă.

După o lună petrecută în închisoare, bărbatului i-a fost redată libertatea. Soția sa povestește cum, zilnic, îl vizita, îi făcea cu mâna printre gratii și încerca să-l asigure că nu duce această luptă singur, că nu este abandonat.

În cele din urmă, familia s-a reunit, iar astăzi, se întorc în România. Deși totul s-a terminat cu bine, românii sunt hotărâți să dea statul italian în judecată și să ceară daune morale, relatează .

Povestea unei românce care s-a sinucis într-un penitenciar din Italia

, în vârstă de 26 de ani, și-a pus capăt zilellor, în închisoarea Sollicciano din Florența. Tragedia a avut loc la începutul lunii septembrie.

Tânăra fusese arestată cu aproximativ un an în urmă, după ce a agresat un bărbat de 91 de ani într-un imobil din centrul Florenței, informează publicația italiană Pe 15 aprilie, procesul de primă instanță, cu procedură simplificată, a condus la o condamnare de patru ani și opt luni.

Avocatul său, care a întâlnit-o ultima dată vineri, a declarat că o găsise „într-o bună dispoziție”, fiind chiar optimistă pentru că i se oferise posibilitatea de a solicita arestul la domiciliu, având sprijinul singurei persoane care o ajuta.

Tânăra și-a luat viața spânzurându-se, în celula sa. Intervențiile poliției penitenciare și ale personalului medical au fost în zadar, căci tânăra nu a mai putut fi salvată. Este al treilea incident de acest fel în închisoarea Sollicciano în acest an, unde un alt deținut a murit în urma unei supradoze, iar alți doi au recurs la sinucidere.

De ce au avut loc atâtea sinucideri în închisoare italiană

Sollicciano este considerat unul dintre cele mai degradate penitenciare din Italia. Secția în care a avut loc sinuciderea se confruntă cu lipsă gravă de apă și infrastructură deteriorată, mai anunță sursa citată. Recent, în aceeași secție, a izbucnit un incendiu care a intoxicat opt polițiști.

Supraaglomerarea și lipsa personalului sunt două dintre principalele probleme ale închisorii. În penitenciar sunt cazați 565 de deținuți, deși există doar 358 de locuri, ceea ce rezultă un grad de supraaglomerare de 158%. De asemenea, în închisoare sunt mai puțin de 400 de agenți, în condițiile în care ar fi necesari minimum 622, iar de luni de zile, închisoarea nu are nici un director titular.