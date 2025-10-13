Un român a fost arestat în Italia, după ce a încercat să fure o bicicletă electrică. Incidentul a avut loc în centrul orașului Cortina d’Ampezzo, iar făptașul are antecedente penale.

Cum s-a desfășurat incidentul provocat de bărbatul român, în Italia

Vinerea trecută, în jurul prânzului, bărbatul a intrat într-un magazin de închirieri din centrul orașului Cortina d’Ampezzo. Profitând de neatenția personalului, a furat o bicicletă electrică, estimată la aproximativ 14.500 de euro.

Cum a reacționat românul când a fost confruntat de proprietarul magazinului

Proprietarul magazinului de închirieri, observând cele întâmplate, l-a urmărit și l-a ajuns din urmă pe hoț. În încercarea de a scăpa, infractorul l-a atacat pe proprietar. Violența a fost oprită de care patrulau prin zonă și au observat cele întâmplate. intervenit.

Ce au descoperit poliștiștii despre bărbatul român arestat în Italia

Verificările ulterioare au relevat că bărbatul român arestat în Italia deținea și documente false. Bicicleta a fost returnată proprietarului, în timp ce românul a fost dus la închisoarea din Belluno, unde va fi reținut.

„Intervenția promptă a personalului nostru militar este rezultatul supravegherii atente a zonei”, a declarat maiorul Bui, comandantul Companiei de Carabinieri Cortina d’Ampezzo, citat de .

„Cooperarea cetățenilor și raportarea rapidă rămân elemente esențiale în asigurarea siguranței și legalității, în special într-un mediu turistic precum al nostru, unde sentimentul de încredere și protecție trebuie să rămână ridicat pe tot parcursul anului”, a mai transmis acesta.

Româncă arestată după ce a introdus droguri în Italia

O româncă care locuia în Italia de peste un deceniu a fost arestată după ce a încercat să introducă droguri în peninsulă. Femeia trebuia să ajungă în Alghero, motiv pentru care luase un zbor din Bruxelles până în Bergamo, urmând ca de acolo să ia un alt avion spre destinația finală. Însă, acest lucru nu s-a mai întâmplat, întrucât a fost interceptată de polițiști pe aeroportul din Bergamo.

Drogurile fuseseră împărțite în 120 de capsule, pe care le ingerase înainte de călătorie. Fiecare dintre pilule era într-un recipient de plastic care, la rândul lui, fusese înfășurat în bandă adezivă.