Român arestat în Italia, după cinci ani de abuzuri asupra soției: „Dacă nu te culci cu mine, te omor”

08 oct. 2025, 14:57
Foto: Pixabay.com
Cuprins
  1. Cum au aflat polițiștii că bărbatul român și-a abuzat soția
  2. La ce tratamente inumane era supusă soția românului

Un român de 39 de ani a fost arestat în Italia, după ce și-a abuzat soția de nenumărate ori, de-a lungul mai multor ani. Se pare că comportamentul violent a început încă din anul 2020, într-un apartament de la periferia Romei.

Cum au aflat polițiștii că bărbatul român și-a abuzat soția

După cinci ani în care soțul ei român a abuzat-o, pe 25 septembrie, femeia a fugit din apartamentul în care locuiau împreună, luându-l cu ea și pe fiul lor de 12 ani. Tot atunci a și sesizat polițiștii, povestindu-le coșmarul pe care l-a trăit în toți acești ani, în care s-a simțit ca o ostatică în apartamentul lor din cartierul Giardinetti, de la periferia Romei.

„Dacă nu te culci cu mine, te omor”, este doar una dintre amenințările pe care le-a auzit femeia în ultimii ani, potrivit La Repubblica.

La ce tratamente inumane era supusă soția românului

Pe 25 septembrie, atunci când autoritățile s-au întâlnit cu femeia abuzată, aceasta le-a descris o lungă serie de incidente pe care a fost nevoită să le îndure de-a lungul timpului, începând din 2020, în interiorul apartamentului ei din cartierul Giardinetti din estul Romei.

Bărbatul român nu doar că o amenința pe soția lui, dar o și agresa fizic, de multe ori chiar de față cu fiul lor minor.

„Soțul meu mă bate. Mă împinge la podea, mă calcă în picioare și amenință că mă omoară. Uneori chiar mă obligă să întrețin relații sexuale. Nu mai pot suporta”, au fost destăinuirile cutremurătoare ale victimei.

Pentru a scăpa de furia soțului ei, femeia se vedea deseori forțată să se încuie în dormitor sau să fugă pe stradă, așa cum a făcut și în ziua în care s-a decis să nu mai suporte tratamentele inumane.

Luni, ofițerii din echipa judiciară a districtului Casilino au pus în aplicare un mandat de arestare preventivă împotriva unui bărbat român în vârstă de 39 de ani acuzat de violență domestică.

