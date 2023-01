Români țepuiți prin metoda Tinder. Ce trebuie să știi ca să nu devii victima escrocilor sau jafurilor (VIDEO)

Mulți turiști, mai puțini experimentați cu riscurile „vieții de marinar”, devin ale unei vechi de când lumea, considerată de unii chiar „clasică”: bărbații singuri sunt ademeniți într-un bar dubios, îmbiați să bea sau să mănânce în timp ce așteaptă să cunoască diferite dame fără să consulte prețurile din meniu iar la final primesc o notă pe care mulți o confundă inițial cu un număr de telefon.

Mai nou, cu ajutorul aplicației Tinder, a altor reclame online sau pur și simplu „agățați” pe stradă sub diferite pretexte în care li se promit experiențe pasionale, aceștia sunt atrași într-un local unde ajung să plătească sume uriașe pentru niște băuturi pe care le pot cumpăra altfel ieftin din orice supermarket. Schema este răspândită în foarte numeroase țări dar, recent, s-au convins de ea doi români amatori de distracții în Iordania.

Doi români aflați în vacanță în Iordania povestesc cum au fost păcăliți prin metoda „Tinder”, o înșelătorie folosită și în alte țări în care românii se duc în excursii. După ce au împărtășit pe TikTok prin ce au trecut, internauții au comentat că metoda se practică și în alte țări, cum ar fi Ungaria, Rusia, Turcia, Bulgaria, Moldova, Grecia, Albania, Egipt etc., în funcție de experiențele nefericite ale fiecăruia.

„Hai să vă spun ceva. Pentru băieții care caută fete pe Tinder. Noi am mușcat-o, eu și un prieten de-al meu. Am mușcat-o aici în Iordania. Să vă spun rapid.

Te agață cineva pe Tinder și îți propune să te întâlnești cu ea. De obicei are cont de Business, deci, în primul rând, fii atent dacă are cont de WhatsApp de Business.

Ea o să-ți dea o întâlnire fixă, la mall. O să se apropie de tine, o să-ți vorbească și o să te ducă la o cafenea pe care o știe ea.

Eu am mers cu prietenul meu. Noi n-am vrut să agățăm, am vrut să vedem care e treaba pe aici.

Ea tot bea dintr-un pahar. Tot comandă și o să bea cât poate. La final, când a venit nota de plată, ne-au venit de plată 30 de milioane (3.000 de lei, n.r.) pentru două cafele.

Nu am stat așa, am făcut scandal. Ei merg pe întimidare. Noi ne-am pierdut puțin. Am plătit vreo 60 JD, care înseamnă vreo 4 milioane (400 lei, n.r.). Două cafele, 400 de lei. 30 de milioane vroiau. Într-un final, am amenințat că chemăm poliția.

Aveți grijă băieți, aveți mare grijă! Să nu o mușcați, să nu vă pierdeți, că ei n-au ce să vă facă. Spuneți că chemați poliția și o să se rezolve”, relatează românul pe TikTok.

Teapa Tinder din Iordania! Aveti mare grija!

În lumea plină de peripeții a marinarilor există câteva reguli pentru a evita să intri în necazuri atunci când călătorești în zone mai puțin sigure. Printre acestea, este recomandat să nu consumi niciodată băuturi într-un loc în care intuiești că poate atrage probleme și mai ales să nu primești nimic, fără să te asiguri că știi prețul din meniu.

În al doilea rând, nu este recomandat să atragi atenția prin bijuterii, telefoane sau bani în zone periculoase: primii care vor fi atrași vor fi infractorii.

O altă regulă întâlnită mai ales la militarii care sunt detașați în alte țări este de a nu se aventura de unii singuri ci în grupuri de trei, nici prea mulți, nici prea puțini, pentru a știi mereu unii de alții într-o seară de distracție.

Dacă un aventurier este pe cont propriu într-un loc neștiut de niciun cunoscut, își asumă un risc maxim.

În plus, scopul animatoarelor și ospătarilor din orice bar dubios este să te facă să consumi cât mai mult și cât mai puțin atent la prețuri; dacă vrei să impresionezi prin generozitate, ești deja preferatul escrocilor care nu vor ezita să te intimideze la final pentru a te goli de bani.

Nu în ultimul rând, este înțelept ca un excursionist să nu plece cu sume mai mari decât își propune să cheltuiască la o plimbare: în cazul în care este jefuit sau amenințat, nu va avea prea mulți bani de pierdut fără contraziceri ci doar mai multe emoții de povestit ulterior.