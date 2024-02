România a interzis oficial participarea gigantului chinez Huawei în rețelele 5G

O decizie semnată joi de premierul Marcel Ciolacu și publicată Monitorul Oficial interzice oficial participarea gigantului chinez Huawei în rețelele 5G din România.

Decizia invocă riscuri la adresa securității naționale. Decizia semnată de premierul Ciolacu are un singur articol în care se prezintă și motivele respingerii solicitării grupului chinez, potrivit .

„Articol unic. Se respinge solicitarea pentru obţinerea autorizării privind utilizarea echipamentelor de infrastructură 5G, formulată de Huawei Technologies S.R.L., Huawei International Co. Limited, Huawei Technologies Kft şi Huawei Technologies Co., Ltd. în temeiul Legii nr. 163/2021 privind adoptarea unor măsuri referitoare la infrastructuri informatice și de comunicaţii de interes naţional şi condiţiile implementării rețelelor 5G, ca urmare a evaluărilor realizate de către instituţiile cu responsabilități în domeniu, din perspectiva riscurilor, amenințărilor şi vulnerabilităților la adresa securității naţionale şi apărării țării şi prin raportare la obligațiile asumate de statul român în cadrul cooperării la nivelul organizațiilor internaţionale din care România face parte, al Uniunii Europene şi al parteneriatelor strategice bilaterale.”