Țara noastră a dominat Campionatul Mondial Felin 2025, desfășurat la ROMEXPO, impresionând participanți din 35 de țări. Pisicile românilor au cucerit toate categoriile, atrăgând atenția a peste 750 de participanți internaționali.
Wild Forest’s Nordri, motanul Norvegian de Pădure născut în România, a fost desemnat cel mai frumos motan din lume și campion mondial. În 2024, Nordri câștigase titlul de Campion European, iar acum și-a confirmat supremația obținând titlul mondial.
La doar șapte luni, Wild Forest’s Quasar, fiul lui Nordri, a câștigat titlul de cel mai frumos motănel din lume. Victoria sa a adus premiul Elveției, țara în care Quasar locuiește în prezent.
Tatăl și fiul provin din aceeași felisă românească, RO*Wild Forest’s, renumită pentru pisicile sale premiate internațional. Tot în acest an, un alt fiu al lui Nordri, Wild Forest’s Prosecco, a cucerit Cupa Scandinaviei, competiție rezervată raselor Maine Coon și Siberiene.