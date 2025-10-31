Țara noastră a dominat , desfășurat la ROMEXPO, impresionând participanți din 35 de țări. Pisicile românilor au cucerit toate categoriile, atrăgând atenția a peste 750 de participanți internaționali.

Wild Forest’s Nordri, motanul Norvegian de Pădure născut în România, a fost desemnat cel mai frumos motan din lume și campion mondial. În 2024, Nordri câștigase titlul de Campion European, iar acum și-a confirmat supremația obținând titlul mondial.

Cum au cucerit motanii români titlurile internaționale în 2025

La doar șapte luni, Wild Forest’s Quasar, fiul lui Nordri, de cel mai frumos motănel din lume. Victoria sa a adus premiul Elveției, țara în care Quasar locuiește în prezent.

Tatăl și fiul provin din aceeași felisă românească, RO*Wild Forest’s, renumită pentru pisicile sale premiate internațional. Tot în acest an, un alt fiu al lui Nordri, Wild Forest’s Prosecco, a cucerit Cupa Scandinaviei, competiție rezervată raselor Maine Coon și Siberiene.