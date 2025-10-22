România a devenit, în ultimii ani, o destinație tot mai atractivă pentru muncitorii veniți din afara Uniunii Europene. Țara noastră oferă salarii mai bune, stabilitate și oportunități reale pentru cei care caută un viitor mai sigur. Printre aceștia se află tot mai mulți tineri din Africa, inclusiv din Kenya, care descoperă că munca în România le poate schimba radical viața.

De ce aleg muncitorii africani România

Creșterea numărului de muncitori extracomunitari nu este întâmplătoare. În ultimii ani, economia românească a avut nevoie acută de forță de muncă, în special în construcții, servicii, industrie și agricultură. Lipsa lucrătorilor locali a fost completată de valuri de angajați veniți din Asia și Africa, atrași de salarii mai mari și condiții mai stabile.

Pentru mulți tineri africani, România înseamnă nu doar o sursă de venit, ci o șansă reală de a-și îmbunătăți viața. Veniturile de aici depășesc cu mult ceea ce ar putea obține în țările lor natale, unde economia este adesea instabilă, iar locurile de muncă puține și prost plătite.

Cât câștigă un kenyan care muncește în România

Un exemplu concret vine din partea unui tânăr kenyan care lucrează deja în România și a devenit cunoscut după ce a fost filmat de un er. Acesta a povestit, cu sinceritate, cum s-a schimbat viața lui de când a venit aici.

Acest baiat vrea sa devina cetatean roman

„– Câți bani ai?”

„– Acuma 200 de lei.”

„– În Kenya cât muncești pentru 200 de lei?”

„– 3 zile.”

„– Și aici în România?”

„– 6 ore. E bine, foarte bine.”

Diferența este uriașă. Pentru echivalentul a 200 de lei românești, un din Kenya trebuie să lucreze trei zile. În România, aceeași sumă se poate câștiga într-o jumătate de zi. „În cât timp poți să îți faci casă în Kenya cu banii ăștia?” a fost întrebat. Răspunsul a venit rapid: „Din lemn nu e mult. Un an.”

La finalul conversației, tânărul a mărturisit că nu se gândește să plece: „Mai vrei să te întorci în Kenya sau rămâi în România?” „Rămân în România.”

Câți muncitori străini muncesc în România

Situația acestui tânăr nu este una izolată. În prezent, zeci de mii de muncitori din Africa, Asia și Orientul Mijlociu lucrează legal în România. Cei mai mulți provin din Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, India și Kenya.

Motivul principal al acestei migrații este diferența uriașă dintre nivelul salariilor și costul vieții. În Kenya, un muncitor câștigă în medie 20–25 de dolari pe zi, în timp ce în , pentru aceleași activități, venitul poate depăși 100 de lei pe oră, în funcție de domeniu.

Ce avantaje oferă România lucrătorilor străini

Pe lângă salariile mai bune, România le oferă muncitorilor extracomunitari un cadru legal care le garantează drepturi minime și stabilitate. Multe companii le asigură cazare, masă și contracte clare, ceea ce face ca tranziția la o nouă viață să fie mai ușoară.

Pentru tinerii africani, experiența din România nu înseamnă doar bani, ci și o perspectivă diferită asupra viitorului. Mulți aleg să rămână pe termen lung, motivați de siguranța pe care o oferă un loc de muncă stabil și un venit constant.