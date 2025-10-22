B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » România devine noua destinație pentru muncitorii din Africa. Câți bani câștigă într-o oră un muncitor kenyan

România devine noua destinație pentru muncitorii din Africa. Câți bani câștigă într-o oră un muncitor kenyan

B1.ro
22 oct. 2025, 16:41
România devine noua destinație pentru muncitorii din Africa. Câți bani câștigă într-o oră un muncitor kenyan
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. De ce aleg muncitorii africani România
  2. Câți muncitori străini muncesc în România
  3. Ce avantaje oferă România lucrătorilor străini

România a devenit, în ultimii ani, o destinație tot mai atractivă pentru muncitorii veniți din afara Uniunii Europene. Țara noastră oferă salarii mai bune, stabilitate și oportunități reale pentru cei care caută un viitor mai sigur. Printre aceștia se află tot mai mulți tineri din Africa, inclusiv din Kenya, care descoperă că munca în România le poate schimba radical viața.

De ce aleg muncitorii africani România

Creșterea numărului de muncitori extracomunitari nu este întâmplătoare. În ultimii ani, economia românească a avut nevoie acută de forță de muncă, în special în construcții, servicii, industrie și agricultură. Lipsa lucrătorilor locali a fost completată de valuri de angajați veniți din Asia și Africa, atrași de salarii mai mari și condiții mai stabile.

Pentru mulți tineri africani, România înseamnă nu doar o sursă de venit, ci o șansă reală de a-și îmbunătăți viața. Veniturile de aici depășesc cu mult ceea ce ar putea obține în țările lor natale, unde economia este adesea instabilă, iar locurile de muncă puține și prost plătite.

Cât câștigă un kenyan care muncește în România

Un exemplu concret vine din partea unui tânăr kenyan care lucrează deja în România și a devenit cunoscut după ce a fost filmat de un tiktoker. Acesta a povestit, cu sinceritate, cum s-a schimbat viața lui de când a venit aici.

@lucianpopaoficial Acest baiat vrea sa devina cetatean roman #cetatean #kenian #romania ♬ original sound – Lucian Popa

„– Câți bani ai?”

„– Acuma 200 de lei.”

„– În Kenya cât muncești pentru 200 de lei?”

„– 3 zile.”

„– Și aici în România?”

„– 6 ore. E bine, foarte bine.”

Diferența este uriașă. Pentru echivalentul a 200 de lei românești, un muncitor din Kenya trebuie să lucreze trei zile. În România, aceeași sumă se poate câștiga într-o jumătate de zi. „În cât timp poți să îți faci casă în Kenya cu banii ăștia?” a fost întrebat. Răspunsul a venit rapid: „Din lemn nu e mult. Un an.”

La finalul conversației, tânărul a mărturisit că nu se gândește să plece: „Mai vrei să te întorci în Kenya sau rămâi în România?” „Rămân în România.”

Câți muncitori străini muncesc în România

Situația acestui tânăr nu este una izolată. În prezent, zeci de mii de muncitori din Africa, Asia și Orientul Mijlociu lucrează legal în România. Cei mai mulți provin din Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, India și Kenya.

Motivul principal al acestei migrații este diferența uriașă dintre nivelul salariilor și costul vieții. În Kenya, un muncitor câștigă în medie 20–25 de dolari pe zi, în timp ce în România, pentru aceleași activități, venitul poate depăși 100 de lei pe oră, în funcție de domeniu.

Ce avantaje oferă România lucrătorilor străini

Pe lângă salariile mai bune, România le oferă muncitorilor extracomunitari un cadru legal care le garantează drepturi minime și stabilitate. Multe companii le asigură cazare, masă și contracte clare, ceea ce face ca tranziția la o nouă viață să fie mai ușoară.

Pentru tinerii africani, experiența din România nu înseamnă doar bani, ci și o perspectivă diferită asupra viitorului. Mulți aleg să rămână pe termen lung, motivați de siguranța pe care o oferă un loc de muncă stabil și un venit constant.

Tags:
Citește și...
RCA obligatoriu pentru trotinete electrice în România. Ce trebuie să ştie proprietarii sau utilizatorii acestor vehicule
Eveniment
RCA obligatoriu pentru trotinete electrice în România. Ce trebuie să ştie proprietarii sau utilizatorii acestor vehicule
Percheziții DIICOT la IPJ Timiș: Polițiști implicați într-o afacere la negru cu produse de lux. Ce au descoperit anchetatorii
Eveniment
Percheziții DIICOT la IPJ Timiș: Polițiști implicați într-o afacere la negru cu produse de lux. Ce au descoperit anchetatorii
Poate baia cu gheață să-ți redea instant strălucirea feței? Ce spun specialiștii despre noul truc viral
Eveniment
Poate baia cu gheață să-ți redea instant strălucirea feței? Ce spun specialiștii despre noul truc viral
Bucureștiul, toamna: 10 lucruri de făcut într-o zi perfectă în Capitală
Eveniment
Bucureștiul, toamna: 10 lucruri de făcut într-o zi perfectă în Capitală
Locatarii din blocul explodat se revoltă. Statul vrea să îi facă chiriași (VIDEO)
Eveniment
Locatarii din blocul explodat se revoltă. Statul vrea să îi facă chiriași (VIDEO)
Newsweek: Comuna cu 7.500.000 lei datorii are 2.400 locuitori. Primarul și-a dat o creștere de 33% la salariu
Eveniment
Newsweek: Comuna cu 7.500.000 lei datorii are 2.400 locuitori. Primarul și-a dat o creștere de 33% la salariu
Deputații au dat undă verde pentru introducerea serviciului militar voluntar pe timp de pace. Cât durează pregătirea și câți bani primesc participanții
Eveniment
Deputații au dat undă verde pentru introducerea serviciului militar voluntar pe timp de pace. Cât durează pregătirea și câți bani primesc participanții
Ce poți face într-o zi de toamnă în București: idei de relaxare, plimbare și distracție
Eveniment
Ce poți face într-o zi de toamnă în București: idei de relaxare, plimbare și distracție
A fost cutremur, în România. Seismul a fost resimțit în mai multe județe. Ce magnitudine a avut
Eveniment
A fost cutremur, în România. Seismul a fost resimțit în mai multe județe. Ce magnitudine a avut
Directorul Direcției de Investigații Criminale, despre speculațiile privind explozia din Rahova: „Nu avem indicii că la mijloc ar fi fost o mână criminală”
Eveniment
Directorul Direcției de Investigații Criminale, despre speculațiile privind explozia din Rahova: „Nu avem indicii că la mijloc ar fi fost o mână criminală”
Ultima oră
16:59 - RCA obligatoriu pentru trotinete electrice în România. Ce trebuie să ştie proprietarii sau utilizatorii acestor vehicule
16:42 - Percheziții DIICOT la IPJ Timiș: Polițiști implicați într-o afacere la negru cu produse de lux. Ce au descoperit anchetatorii
16:28 - Cum va fi vremea în weekendul 25-26 octombrie 2025? Prognoza meteo completă
16:08 - Iarna aceasta ar putea intra în istorie. Meteorologii o compară cu cea din 1981, cea mai grea din secolul trecut. Iată ce arată datele
16:08 - Situație bizară în SUA. Trump cere despăgubiri de 230 de milioane de dolari de la Departamentul de Justiţie. El a înaintat cererea și tot el trebuie să ia o decizie: „Pare cam rău, nu?” (VIDEO)
16:01 - Poate baia cu gheață să-ți redea instant strălucirea feței? Ce spun specialiștii despre noul truc viral
15:49 - Bucureștiul, toamna: 10 lucruri de făcut într-o zi perfectă în Capitală
15:46 - Locatarii din blocul explodat se revoltă. Statul vrea să îi facă chiriași (VIDEO)
15:35 - Un veteran al Forțelor Aeriene și-a înscenat propria moarte pentru a vedea cine vine la înmormântare
15:28 - Newsweek: Comuna cu 7.500.000 lei datorii are 2.400 locuitori. Primarul și-a dat o creștere de 33% la salariu