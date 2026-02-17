În 2024, diferențele dintre state au fost uriașe. Dacă în Suedia s-au înregistrat doar 20 de decese la un milion de locuitori, în România cifra a ajuns la 78.

De ce diferă atât de mult siguranța rutieră între statele europene

În fiecare an, șoselele Europei devin locul unor tragedii care curmă aproape 20.000 de vieți. Alți aproximativ 100.000 de oameni rămân cu răni grave în urma accidentelor rutiere. Dincolo de statistici, impactul este devastator pentru familii și comunități întregi.

Pentru a limita aceste pierderi, Uniunea Europeană și-a stabilit ca obiectiv reducerea cu 50% a numărului de decese și răniri grave până în 2030. Față de 2019, s-a înregistrat o scădere de 12%, însă progresul este inegal de la o țară la alta.

Belgia, Bulgaria, Danemarca, Lituania, Malta, Polonia și Slovenia sunt printre statele care se apropie de ținta propusă. În același timp, Irlanda și Estonia merg în direcția opusă, cu mai multe decese decât înainte. Franța, Italia și Țările de Jos au înregistrat doar îmbunătățiri minore.

Diferențele sunt evidente și în 2024. Suedia a raportat 20 de decese la un milion de , în timp ce România a ajuns la 78, cel mai ridicat nivel din Uniunea Europeană.

Ce greșeli duc cel mai des la accidente rutiere mortale

Cele mai multe tragedii din trafic nu sunt întâmplătoare, ci au la bază comportamente periculoase care se repetă. Viteza excesivă sau neadaptată la condițiile de drum rămâne una dintre principalele cauze, reducând drastic șansele de reacție și de supraviețuire. Consumul de alcool sau droguri continuă să joace un rol major, fiind asociat cu aproximativ 25% dintre decesele rutiere din UE.