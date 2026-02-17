B1 Inregistrari!
România conduce topul tragic al Uniunii Europene, cu cele mai multe decese pe șosele

România conduce topul tragic al Uniunii Europene, cu cele mai multe decese pe șosele

17 feb. 2026, 18:12
România conduce topul tragic al Uniunii Europene, cu cele mai multe decese pe șosele
Cuprins
  1. De ce diferă atât de mult siguranța rutieră între statele europene
  2. Ce greșeli duc cel mai des la accidente rutiere mortale
  3. Cât de grav este fenomenul accidentelor rutiere în România și în Europa

România rămâne, și în prezent, țara cu cele mai multe decese rutiere din întreaga Uniune Europeană. Acest lucru este confirmat de cel mai recent raport publicat la nivel european.

În 2024, diferențele dintre state au fost uriașe. Dacă în Suedia s-au înregistrat doar 20 de decese la un milion de locuitori, în România cifra a ajuns la 78.

De ce diferă atât de mult siguranța rutieră între statele europene

În fiecare an, șoselele Europei devin locul unor tragedii care curmă aproape 20.000 de vieți. Alți aproximativ 100.000 de oameni rămân cu răni grave în urma accidentelor rutiere. Dincolo de statistici, impactul este devastator pentru familii și comunități întregi.

Pentru a limita aceste pierderi, Uniunea Europeană și-a stabilit ca obiectiv reducerea cu 50% a numărului de decese și răniri grave până în 2030. Față de 2019, s-a înregistrat o scădere de 12%, însă progresul este inegal de la o țară la alta.

Belgia, Bulgaria, Danemarca, Lituania, Malta, Polonia și Slovenia sunt printre statele care se apropie de ținta propusă. În același timp, Irlanda și Estonia merg în direcția opusă, cu mai multe decese decât înainte. Franța, Italia și Țările de Jos au înregistrat doar îmbunătățiri minore.

Diferențele sunt evidente și în 2024. Suedia a raportat 20 de decese la un milion de locuitori, în timp ce România a ajuns la 78, cel mai ridicat nivel din Uniunea Europeană.

Ce greșeli duc cel mai des la accidente rutiere mortale

Cele mai multe tragedii din trafic nu sunt întâmplătoare, ci au la bază comportamente periculoase care se repetă. Viteza excesivă sau neadaptată la condițiile de drum rămâne una dintre principalele cauze, reducând drastic șansele de reacție și de supraviețuire. Consumul de alcool sau droguri continuă să joace un rol major, fiind asociat cu aproximativ 25% dintre decesele rutiere din UE.

De asemenea, neatenția la volan și ignorarea regulilor de bază cresc riscul unor accidente fatale. Depășirea limitei legale de viteză contribuie direct la 30% dintre accidentele mortale, ceea ce arată cât de periculoasă poate fi graba. În același timp, un gest simplu, dar esențial, este adesea neglijat.
Mai mult de un sfert dintre persoanele care și-au pierdut viața în accidente auto nu purtau centura de siguranță. În multe cazuri, aceasta ar fi putut face diferența dintre viață și moarte.

Cât de grav este fenomenul accidentelor rutiere în România și în Europa

Accidentele rutiere nu înseamnă doar pierderi de vieți, ci și consecințe economice uriașe care se resimt la nivelul întregii societăți. Costurile generate de îngrijirea răniților, intervențiile de urgență, pagubele materiale și scăderea productivității ajung la miliarde de euro în fiecare an.

Pentru a reduce aceste pierderi, Uniunea Europeană a stabilit cadrul strategic pentru siguranța rutieră 2021–2030, construit pe patru direcții principale. Acestea vizează infrastructură mai sigură, vehicule mai bine echipate, un comportament responsabil din partea participanților la trafic și intervenții mai eficiente în situații de urgență.

În România, pericolul este prezent zilnic pe șosele. În medie, până la 10 accidente grave au loc în fiecare zi pe drumurile naționale. În continuare, iată care sunt cele mai periculoase drumuri naționale din țară.

