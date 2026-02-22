Rețeaua rutieră națională nu mai are sectoare închise sau restricționate din cauza vremii, iar traficul aerian din București se desfășoară conform programului de . Autoritățile spun că intervențiile din ultimele ore au permis menținerea condițiilor de siguranță pe șosele și pe aeroporturi.

Mesajul CNAIR

Potrivit Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), în prezent nu mai există drumuri naționale închise sau supuse restricțiilor meteorologice specifice sezonului de iarnă.

Reprezentanții instituției au precizat că situația a fost stabilizată în urma intervențiilor permanente ale echipelor de deszăpezire.

„În urma intervențiilor permanente și constante ale personalului CNAIR, în prezent nu mai sunt sectoare din rețeaua rutieră națională închise sau restricționate din cauza condițiilor meteorologice specific sezonului de iarnă”, se arată într-un comunicat transmis duminică.

Peste o mie de utilaje, mobilizate pe drumurile naționale

În intervalul sâmbătă, ora 18:00 – duminică, ora 6:00, personalul CNAIR a acționat cu 1.098 de utilaje specializate pentru deszăpezire și combaterea poleiului, conform Agerpres.

În total, au fost răspândite peste 5.188 tone de material antiderapant și aproximativ 8,2 tone de clorură de calciu, substanță utilizată pentru prevenirea formării gheții pe carosabil.

Autoritățile recomandă șoferilor să verifice condițiile de trafic înainte de plecare, să utilizeze corect sistemele de iluminare și climatizare ale vehiculului și să adapteze viteza la starea drumului. De asemenea, este importantă păstrarea unei distanțe de siguranță față de celelalte autovehicule.

Trafic aerian fără anulări sau întârzieri

Transportul aerian din Capitală se desfășoară normal. Pe Aeroportul Internațional Henri Coandă București și pe Aeroportul Internațional București Băneasa – Aurel Vlaicu, aeronavele decolează și aterizează conform orarului stabilit.

Conform Compania Națională Aeroporturi București (CNAB), nicio cursă nu a fost anulată din motive meteorologice, iar întârzierile generate de vreme nu au fost raportate.

Pistele, platformele și căile de rulare sunt deschise pentru operare, iar pentru menținerea suprafețelor de mișcare în stare optimă se intervine constant cu 58 de utilaje proprii.

Autoritățile aeroportuare au transmis că aeronavele pot opera în siguranță, însă recomandă pasagerilor să verifice programul zborurilor înainte de plecare, în special în contextul condițiilor de iarnă.