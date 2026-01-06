B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » România în top mondial. Peste 100 de recorduri Guinness au fost confirmate

România în top mondial. Peste 100 de recorduri Guinness au fost confirmate

Selen Osmanoglu
06 ian. 2026, 11:25
România în top mondial. Peste 100 de recorduri Guinness au fost confirmate
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Performanțe sportive de legendă
  2. Recorduri moderne și realizări recente
  3. România în Guinness World Records 2026

România continuă să impresioneze la nivel global, cu mai mult de 100 de recorduri confirmate de Guinness World Records. De la sportivi legendari și artiști de excepție, până la tradiții culturale și inițiative comunitare inovatoare, țara noastră se află printre liderii mondiali în materie de realizări remarcabile, demonstrând talent, perseverență și creativitate.

Performanțe sportive de legendă


Sportivii români au scris istorie și continuă să inspire generațiile viitoare:

  • Nadia Comăneci -prima gimnastă din lume care a obținut nota perfectă 10 la Jocurile Olimpice de la Montreal, în 1976.
  • Helmuth Duckadam -singurul portar care a apărat patru lovituri de departajare consecutive într-o finală de cupă europeană (1986).
  • Elisabeta Lipă -deținătoarea celor mai multe medalii olimpice la canotaj: opt medalii, dintre care cinci de aur, cu o diferență de 20 de ani între prima și ultima medalie de aur.
  • Georgeta Damian -record pentru cele mai multe medalii olimpice de aur la canotaj feminin.
  • Gheorghe Mureșan -cel mai înalt jucător din istoria NBA, cu 2,31 metri.
  • Iolanda Balaș -neînvinsă timp de 10 ani la săritura în înălțime, cu 142 de victorii consecutive.
  • Constantina Diță -cea mai în vârstă campioană olimpică la maraton, la Beijing 2008, la 38 de ani.
  • Mariana Bitang și Octavian Bellu -cel mai de succes duo de antrenori din gimnastica feminină, cu rezultate istorice.

Recorduri moderne și realizări recente


România stabilește constant recorduri surprinzătoare și inovatoare:

  • Alba Iulia (2025) -cea mai lungă masă realizată din materiale reciclate, peste 2,7 kilometri.
  • Bianca Ciocârlan -cele mai multe piruete pe hoverboard într-un minut (Guinness 2026, Young Achievers).
  • Gogu Neagoe -caricaturist cu trei recorduri Guinness, 246 de portrete realizate în șase ore, peste 97 de premii internaționale și 9 titluri mondiale.
  • Ștefan Doniga și echipa (2025) -cel mai rapid concert susținut pe fiecare continent.
  • Tradiții din Bistrița-Năsăud -cea mai mare adunare de oameni în costume populare și cel mai mare dans popular românesc.

România în Guinness World Records 2026

Ediția Guinness World Records 2026 evidențiază performanțele românilor, de la sportivi legendari la proiecte culturale și comunitare. Aceste realizări demonstrează că România se află într-o poziție remarcabilă pe harta globală, inspirând tinerii să viseze măreț și să transforme pasiunea în performanță reală.

Tags:
Citește și...
Scandal la Spitalul de Urgență Pitești. Prefecta județului Argeș a intrat peste rând. Tot ea e nemulțumită și îi ceartă pe pacienți
Eveniment
Scandal la Spitalul de Urgență Pitești. Prefecta județului Argeș a intrat peste rând. Tot ea e nemulțumită și îi ceartă pe pacienți
Zeci de intervenții Salvamont în doar 24 de ore, pe fondul vremii extreme. Ce riscuri îi așteaptă pe turiștii care merg pe munte
Eveniment
Zeci de intervenții Salvamont în doar 24 de ore, pe fondul vremii extreme. Ce riscuri îi așteaptă pe turiștii care merg pe munte
Umanitatea în era tehnologiei. Ce nu poate copia niciun algoritm
Eveniment
Umanitatea în era tehnologiei. Ce nu poate copia niciun algoritm
Situație critică într-un județ din România, după ninsorile abundente: Mii de oameni au rămas, de vineri, fără curent electric
Eveniment
Situație critică într-un județ din România, după ninsorile abundente: Mii de oameni au rămas, de vineri, fără curent electric
Reacția unei americance stabilită în Oradea, când a văzut preotul la ușă cu Boboteaza: „Nu vreau să fiu nepoliticoasă, dar…” (VIDEO)
Eveniment
Reacția unei americance stabilită în Oradea, când a văzut preotul la ușă cu Boboteaza: „Nu vreau să fiu nepoliticoasă, dar…” (VIDEO)
Ghişeul.ro, inaccesibil pentru a doua zi consecutiv: Ce trebuie să știe românii despre plata taxelor în 2026
Eveniment
Ghişeul.ro, inaccesibil pentru a doua zi consecutiv: Ce trebuie să știe românii despre plata taxelor în 2026
17 ani de închisoare pentru cântărețul de muzică populară Aurică Totolici. Condamnat pentru că a violat trei copii
Eveniment
17 ani de închisoare pentru cântărețul de muzică populară Aurică Totolici. Condamnat pentru că a violat trei copii
Anul 2026 schimbă regulile jocului pe piața muncii din România. Cum se pregătesc candidații pentru noile cerințe
Eveniment
Anul 2026 schimbă regulile jocului pe piața muncii din România. Cum se pregătesc candidații pentru noile cerințe
Casă de lux din Noua Zeelandă, demolată după o renovare de milioane. Proprietarii nu și-au mai permis să locuiască în ea
Eveniment
Casă de lux din Noua Zeelandă, demolată după o renovare de milioane. Proprietarii nu și-au mai permis să locuiască în ea
Boboteaza 2026: Tradiții și obiceiuri. Ce se face și ce este strict interzis să faci pe 6 ianuarie
Eveniment
Boboteaza 2026: Tradiții și obiceiuri. Ce se face și ce este strict interzis să faci pe 6 ianuarie
Ultima oră
12:41 - Reacția unui norvegian după ce Trump a spus că vrea mai mulți imigranți nordici: „Să te muți acum în SUA e ca și cum ai pleca la un chioșc cu hotdogi în flăcări”
12:36 - Scandal la Spitalul de Urgență Pitești. Prefecta județului Argeș a intrat peste rând. Tot ea e nemulțumită și îi ceartă pe pacienți
12:36 - E oficial! Donald Trump a anunțat cine va conduce Venezuela, din partea SUA, după capturarea lui Maduro
12:20 - Zeci de intervenții Salvamont în doar 24 de ore, pe fondul vremii extreme. Ce riscuri îi așteaptă pe turiștii care merg pe munte
12:05 - Umanitatea în era tehnologiei. Ce nu poate copia niciun algoritm
12:04 - Situație critică într-un județ din România, după ninsorile abundente: Mii de oameni au rămas, de vineri, fără curent electric
11:59 - Reacția unei americance stabilită în Oradea, când a văzut preotul la ușă cu Boboteaza: „Nu vreau să fiu nepoliticoasă, dar…” (VIDEO)
11:54 - Sorana Cîrstea, calificată în optimi la Brisbane. A bătut-o pe Ostapenko. Urmează numărul 1 mondial (VIDEO)
11:37 - Surse: Planurile Guvernului Bolojan pentru luna ianuarie. Ce pregătește Coaliția
11:32 - Calm temporar pe piața gazelor naturale din Europa. Ce factori globali stau în spatele ieftinirilor