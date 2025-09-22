România, la un pas de revolte? Mesajul Mariei Ghiorghiu: „Proteste uriașe!”

Clarvăzătoarea Maria Ghiorghiu, cunoscută publicului din România pentru previziunile și , continuă să atragă atenția prin relatările pe care le face în spațiul online. De-a lungul anilor, ea a scris pe blogul său despre numeroase evenimente sociale și politice, interpretându-le prin prisma viziunilor și a trăirilor pe care susține că le primește de la divinitate. Stilul său direct și avertismentele cu tentă profetică i-au adus atât adepți convinși de veridicitatea mesajelor, cât și critici care privesc cu scepticism relatările ei.

Astăzi, clarvăzătoarea a publicat . Ea susține că a primit în zori un glas divin ce vorbea despre suferința poporului român și despre conducătorii actuali, care „iau pâinea din buzunarul oamenilor”. În relatarea sa, Ghiorghiu descrie o imagine a României înconjurată de mulțimi de oameni revoltați, purtând pancarte, icoane și cruci, semne ale credinței, dar și ale durerii colective.

Ce mesaj divin a auzit Maria Ghiorghiu despre conducătorii de azi

pe care susține că l-a auzit este unul cât se poate de direct: „Ăștia de azi, aștia care s-au instalat la putere, îți iau pâinea din buzunar!”. Ghiorghiu interpretează această frază ca pe un avertisment la adresa românilor, care se confruntă cu scumpiri, salarii mici și o calitate a vieții aflată sub nivelul minim de demnitate.

În relatarea sa, un alt glas adaugă o frază neașteptată: „Sfântul Ierarh Nicolae Ceaușescu!”. Potrivit scriitoarei, imaginea fostului lider comunist i-a apărut învăluită de o lumină albă și strălucitoare, dar cu o expresie de tristețe și îngrijorare profundă.

Cum compară Maria Ghiorghiu prezentul cu perioada lui Ceaușescu

Maria Ghiorghiu nu evită comparațiile cu trecutul. Ea amintește că Nicolae Ceaușescu a fost executat pe 25 decembrie 1989, chiar de Crăciun, și că justificarea de atunci a fost aceea că ar fi fost un tiran. „Ni s-a spus că l-au ucis pentru că era tiran, că asuprea poporul. Dar ce avem acum?”, se întreabă retoric autoarea.

Ea continuă cu o critică la adresa realităților sociale și economice din prezent. „Avem libertatea de a merge în afară și să muncim ca niște sclavi, pentru a ne putea întreține familiile. Câte familii nu s-au destrămat? Câți nu au murit departe de casă, în timp ce noi ne lăsăm viața în mâinile străinilor?”, scrie Ghiorghiu.

Cum descrie Maria Ghiorghiu situația românilor

În text, clarvăzătoarea subliniază că românii rămași în țară trăiesc cu salarii și pensii între 200 și 500 de euro, sume care abia ajung pentru supraviețuire. „Suntem tratați în propria țară mai rău decât afară. Așa cum ne spune mesajul divin, ni se ia pâinea din buzunar, pâinea pe care o păstrăm pentru copiii noștri, pentru părinți și bunici”, afirmă ea.

Ghiorghiu acuză actualii conducători că au transformat România într-o țară vulnerabilă, vândută intereselor străine, în loc să o construiască și să ofere cetățenilor șansa la o viață demnă. „Acești conducători de azi au primit o țară bogată, dar o distrug și o dau pe mâna străinilor, cu tot cu popor”, notează ea în postare.

Mesajul ei are forma unui avertisment și a unui . „Oamenii se vor ridica, pentru că nu mai pot trăi așa. Poporul simte că i s-a ajuns la os. Protestele care vin nu vor fi doar despre salarii sau pensii, ci despre dreptul la demnitate și supraviețuire”, spune Maria Ghiorghiu.

Scriitoarea este cunoscută pentru previziunile sale, unele dintre ele fiind considerate controversate, dar altele fiind privite de adepții ei ca semnale prevestitoare. De această dată, mesajul său este legat direct de situația socială și economică din România, o temă extrem de sensibilă pentru milioane de oameni.