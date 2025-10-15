În , în ultimii 20 de ani, populația șacalilor a crescut semnificativ. Numărul acestora a depășit numărul urșilor și lupilor din .

Ce arată cifrele

Munții Carpați găzduiesc în prezent aproximativ 13.000 de urși și 3.000 de lupi, conform celor mai recente date furnizate de autorități și organizații de mediu, scrie bizbrasov.ro.

Cu toate acestea, aceste cifre sunt depășite de șacali. Un studiu, publicat în 2025 la Universitatea „Transilvania” din Brașov, arată creșterea exponențială a numărului de șacali aurii, în perioada 2004-2025.

„Cercetarea relevă o creștere de 31,65 ori a populației, de la 1.291 de indivizi în 2004 la 40.861 în 2025, corespunzând unei rate anuale de creștere de 17,7 la sută. Rezultatele evidențiază expansiunea șacalului auriu din județele riverane Dunării către o prezență larg răspândită în regiunile de câmpie și de deal ale României, până la atingerea granițelor nordice ale țării”, notează autorii studiului, Ovidiu Ionescu și Darius Hărdălău, de la Universitatea din Brașov.

Unde se află șacalii

În timp ce urșii, lupii și râșii se află în zonele montane ale României, șacalii pot fi întâlniți cel mai adesea în zonele de câmpie, ca Tulcea, Dolj, Constanţa, Vaslui, Călăraşi şi Olt și mai ales în Dobrogea.

„Pe măsură ce specia interacționează tot mai frecvent cu fauna sălbatică și cu administratorii fondului forestier (prin comportamentul său prădător), cu fermierii (prin atacuri asupra animalelor domestice) și cu sistemele de sănătate publică (din cauza rolului său în transmiterea bolilor), devine urgentă necesitatea de a înțelege cum poate fi gestionată creșterea populației și promovată coexistența”, adaugă cercetătorii studiului.

Avantaje și dezavantaje

Șacalii sunt recunoscuți imediat după urletele specifice din timpul nopții. Aceste urlete sunt, de fapt, modul prin care aceștia încearcă să își marcheze teritoriul. Unii oameni îi consideră o specie „invazivă” și dăunătoare omului. Mai mult, unii localnici au cerut exterminarea lor.

Cu toate acestea, specialiștii spun că aceste animale au un rol ecologic important în ecosistem. Ei se hrănesc cu hoituri și deșeuri organice, curățând astfel câmpurile de leșuri.

De asemenea, șacalii mănâncă și rozătoare, ceea ce duce la reducerea în mod natural a numărului acestora și pagubele pe care le pot produce culturilor.

Mai mult, în realitate, șacalii sunt sperioși și evită contactul cu oamenii. Conform specialiștilor, aceștia, în general, nu reprezintă un pericol pentru oameni.

„O imagine complet greșită”

„O imagine complet greşită este cea a ‘miilor’ sau ‘sutelor’ de şacali. Probabil că lumea are impresia că haite masive de şacali bântuie prin Dobrogea, ca tătarii, și pustiesc ţinuturile. Adevărul este că unitatea bazală a şacalilor este o pereche, spre deosebire de lupi, care formează haite”, a explicat medicul veterinar Anatol Boncoi, pe platforma Descoperă Delta Dunării.

„Şacalul este o specie monogamă, formează o pereche până la moarte. Părinţii pot păstra cu ei puii din anul anterior, dar aceasta este o excepţie, nu o regulă. De obicei, puii adolescenţi părăsesc familia şi pleacă în căutarea unor noi teritorii”, a adăugat.

Cum reducem pagubele cauzate de șacali

Șacalii pot vâna prăzi de patru-cinci ori mai mari decât greutatea lor, cum sunt oile sau caprele, și vânează păsări de curte, dar pot fi ținuți departe de gospodării cu garduri solide și câini ciobănești, spun specialiștii.

De asemenea, atunci când fată, oile sau vitele trebuie ținute în locuri împrejmuite sau păzite. Vițeii nu trebuie lăsați nesupravegheați sau neînsoțiți de vite adulte.

Mai mult, pot fi folosite garduri electrice, sub care șacalii nu pot săpa. Animalele și păsările domestice pot fi încuiate în adăposturi în timpul nopții, care să nu permită intrarea răpitorilor.

Limitarea numărului de șacali

„Limitarea numărului de șacali se face prin limitarea accesului la hrană (animale domestice moarte, bolnave, rănite ori vii) și nu prin măsuri de extragere, împușcare ori alte măsuri ilegale – acestea sunt neeficiente și conduc la creșterea numărului de șacali”, spun specialiștii.

„Lipsa prădătorilor carnivori conduce la creșterea pierderilor pentru crescătorii de animale (prin proliferarea erbivorelor, deci scăderea cantitativă și calitativă a zonelor de hrănire pentru animalele domestice)”, adaugă.