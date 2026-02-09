România ocupă locul al doilea la nivel mondial în clasamentul țărilor cu cele mai multe comenzi de în 2025. Prima poziție este deținută de Spania. Informațiile provin dintr-o analiză realizată de o platformă de food delivery.

Totodată, România se află pe primul loc în Europa de Sud-Est, confirmându-și poziția de lider regional în ceea ce privește comenzile de pizza.

Când comandă românii cel mai mult pizza și ce sortimente preferă

Volumul comenzilor de pizza crește semnificativ în perioadele marcate de evenimente speciale. Tendința se menține și în weekend, iar datele din 2025 o confirmă clar. , pe 14 februarie, s-a înregistrat cel mai mare volum de comenzi de pizza, depășind 18.000 de porții la nivel național. În aceeași zi, la ora 18:32, comenzile au atins punctul maxim al anului, marcând așa-numitul „minut de aur”.

La capitolul preferințe, românii continuă să opteze pentru sortimentele clasice de pizza. Clasamentul este condus de Pizza Diavola, urmată de Quattro Stagioni, Margherita, Capricciosa și Quattro Formaggi.

Luna mai a înregistrat cel mai mare volum de comenzi de pizza. În același timp, weekendul concentrează cea mai mare parte a consumului, vinerea fiind ziua preferată pentru acest tip de comandă. Seara rămâne momentul ideal pentru acest preparat, ora 19:00 fiind intervalul cu cele mai multe comenzi.

De unde vin cele mai multe comenzi de pizza

Datele analizei arată că pasiunea pentru pizza poate atinge niveluri impresionante. Un exemplu elocvent vine din Cluj-Napoca, unde un utilizator a comandat 396 de pizza într-un singur an, obținând titlul de „cel mai mare fan pizza”. În același timp, un consumator din Arad a stabilit recordul pentru cea mai scumpă comandă, în valoare de peste 2.800 de lei.

Cele mai multe livrări de pizza sunt concentrate în marile orașe, precum București, Cluj-Napoca, Constanța, Oradea și Iași. Aceste orașe se mențin constant în topul comenzilor pe platforma .

În ceea ce privește sursa comenzilor, 93% dintre acestea provin de la restaurante. Doar 7% sunt plasate din supermarketuri, ceea ce confirmă preferința românilor pentru pizza proaspăt preparată și livrată rapid, notează Agerpres.