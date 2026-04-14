B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » România, pe primul loc la Olimpiada Europeană de Matematică pentru Fete 2026

România, pe primul loc la Olimpiada Europeană de Matematică pentru Fete 2026

Ana Beatrice
14 apr. 2026, 20:49
Sursă foto: Facebook/ Ministerul Educației - România
România strălucește din nou pe scena internațională a performanței! La ediția din 2026 a Olimpiadei Europene de Matematică pentru Fete (EGMO), elevele noastre au obținut rezultate remarcabile.

Au cucerit locul I la individual și au clasat țara pe poziția a II-a în clasamentul general. Competiția a reunit 247 de participante din 66 de țări, potrivit Ministerului Educației.

Cum a reușit România să urce pe podium

România bifează o nouă performanță de top în educație, obținând locul I la Olimpiada Europeană de Matematică pentru Fete. Competiția s-a desfășurat în Franța, în perioada 9–15 aprilie. La competiție au participat 247 de eleve din 66 de țări, ceea ce face rezultatul cu atât mai valoros.

Lotul României a fost coordonat de Societatea de Științe Matematice din România, prin profesorul Mihai Bălună. Organizarea din partea Ministerului Educației și Cercetării a fost asigurată de Elisabeta Ana Naghi, inspector MEC.

Rezultatele obținute confirmă nivelul ridicat de pregătire al elevelor și implicarea echipei care le-a ghidat. Pentru participantele din România, această ediție a fost nu doar o competiție, ci și un motiv real de mândrie și bucurie.

Cine sunt elevele care au adus României performanța de top

Vestea reușitei a fost anunțată de reprezentanții Ministerului Educației, într-o postare pe Facebook. Aceștia au făcut publice și numele elevelor care au urcat România pe podiumul european.

Țara noastră a obținut locul I în Europa la Olimpiada Europeană de Matematică pentru Fete 2026 (EGMO) și locul al II-lea în clasamentul pe țări. China, prezentă cu statut de invitat, a ocupat prima poziție în acest clasament, într-o competiție cu 247 de participante din 66 de state.

Printre cele care au strălucit se numără Mălina-Carla Pavel, de la Colegiul Național „Alexandru Odobescu” din Pitești. Aceasta a obținut medalie de aur și cel mai mare punctaj dintre concurentele din țările oficiale. Aida Mitroi și Carina Maria Viespescu, eleve ale Liceului Teoretic Internațional de Informatică din București, au câștigat medalii de aur. Ioana Stroe, de la același liceu, a obținut medalie de bronz.

Ministerul Educației susține constant participarea României la astfel de competiții, acoperind costurile de deplasare și taxele de participare. De asemenea, organizează etapele naționale care pregătesc elevii pentru performanță internațională.

Tags:
