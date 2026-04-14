România strălucește din nou pe scena internațională a performanței! La ediția din 2026 a Olimpiadei Europene de Matematică pentru Fete (EGMO), elevele noastre au obținut rezultate remarcabile.

Au cucerit locul I la individual și au clasat țara pe poziția a II-a în clasamentul general. Competiția a reunit 247 de participante din 66 de țări, potrivit .

Cum a reușit România să urce pe podium

România bifează o nouă performanță de top în , obținând locul I la Olimpiada Europeană de Matematică pentru Fete. Competiția s-a desfășurat în Franța, în perioada 9–15 aprilie. La competiție au participat 247 de eleve din 66 de țări, ceea ce face rezultatul cu atât mai valoros.

Lotul României a fost coordonat de Societatea de Științe Matematice din România, prin profesorul Mihai Bălună. Organizarea din partea Ministerului Educației și Cercetării a fost asigurată de Elisabeta Ana Naghi, inspector MEC.