B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » România, printre țările cu cele mai sigure orașe din lume. Trei localități au intrat în topul mondial al siguranței

România, printre țările cu cele mai sigure orașe din lume. Trei localități au intrat în topul mondial al siguranței

B1.ro
18 nov. 2025, 18:17
România, printre țările cu cele mai sigure orașe din lume. Trei localități au intrat în topul mondial al siguranței
Sursa foto: romaniajournal.ro
Cuprins
  1. Cel mai sigure orașe din România
  2. Cel mai sigur oraș din lume

România atrage tot mai mulți turiști străini, iar țara noastră nu este apreciată doar pentru istoria bogată și peisajele care îți taie răsuflarea, ci și pentru siguranță. Chiar și un studiul realizat la nivel mondial clasează trei orașe din România ca unele dintre cele mai sigure țări din lume, depășind Zurick, Praga și chiar Tokyo

Cel mai sigure orașe din România

Cluj-Napoca nu mai este doar un centru al inovației, ci și unul al siguranței. Orașul din inima Ardealului a dat dovadă de o capacitate de dezvoltare uriașă în ultimul deceniu, iar acum, reușește să se claseze pe locul 19 în top 40 al celor mai sigure orașe din lume, cu un punctaj de 94 de puncte. Și nu este de mirare, căci în doar câțiva ani și-a câștigat reputația ca un centru universitar, a atras unele dintre cele mai mari festivaluri din țară, precum și firme internaționale.

Însă, Cluj-Napoca nu este singurul oraș din România inclus în acest top al siguranței mondiale. Timișoara se clasează pe locul 33, cu 92 de puncte. Orașul vestic reușește să depășească binecunoscutele Varşovia, şi Copenhaga la capitolul siguranţă, potrivit Observator News.

Un loc mai jos față de Timișoara se află și Brașovul, pe 34. Chiar dacă nu este considerat cel mai sigur oraș din țară, Brașovul se poate mândri cu titlul de „cel mai frumos oraş din România”, dar și una dintre cele mai atractive destinații de vacanță din întreaga Europă.

Cel mai sigur oraș din lume

Orașul clasat pe primul loc în topul siguranței mondiale este din Emirate. Este vorba despre Abu Dhabi, care a acumulat aproape 98 de puncte. Podiumul este completat de Taipei, situat pe locul al doilea. Doha este orașul care a primit bronzul la siguranță. Și locurile 4 și 5 sunt completate tot de două orașe din Emiratele Arabe Unite, deci Europa, deși prezentă, nu se poate mândri cu primele locuri.

Tags:
Citește și...
Noi deversări controlate la Vidraru. Când sunt programate și ce trebuie să știe localnicii
Eveniment
Noi deversări controlate la Vidraru. Când sunt programate și ce trebuie să știe localnicii
Recunoaștere și echivalarea studiilor efectuate în străinătate se va face după noi proceduri. Care sunt noile reguli
Eveniment
Recunoaștere și echivalarea studiilor efectuate în străinătate se va face după noi proceduri. Care sunt noile reguli
Mitică Dragomir nu se poate feri de Marian Ceaușescu. Ordinul de protecție a fost respins. Reacția protestatarului Ceaușescu (VIDEO)
Eveniment
Mitică Dragomir nu se poate feri de Marian Ceaușescu. Ordinul de protecție a fost respins. Reacția protestatarului Ceaușescu (VIDEO)
Bucureștiul copiilor fără mișcare. Sectorul care construiește săli de sport în școli care nu au avut niciodată una
Eveniment
Bucureștiul copiilor fără mișcare. Sectorul care construiește săli de sport în școli care nu au avut niciodată una
Romprest anunță că-și „reduce frecvența și cantitatea serviciilor prestate” în Sectorul 1 deoarece Primăria are datorii de 116 milioane de lei
Eveniment
Romprest anunță că-și „reduce frecvența și cantitatea serviciilor prestate” în Sectorul 1 deoarece Primăria are datorii de 116 milioane de lei
România, campioană la focare de pestă porcină. Patru focare în Arad și sute de animale sacrificate
Eveniment
România, campioană la focare de pestă porcină. Patru focare în Arad și sute de animale sacrificate
Buzău: Profesor de religie şi director adjunct de școală, demis după un schimb de mesaje amoroase cu o elevă de 14 ani
Eveniment
Buzău: Profesor de religie şi director adjunct de școală, demis după un schimb de mesaje amoroase cu o elevă de 14 ani
Un oraș italian interzice terasele din centrul istoric. Iată despre ce este vorba
Eveniment
Un oraș italian interzice terasele din centrul istoric. Iată despre ce este vorba
112 devine mai eficient. Un singur dispecer răspunde, iar echipajele sunt trimise fără întârziere
Eveniment
112 devine mai eficient. Un singur dispecer răspunde, iar echipajele sunt trimise fără întârziere
Preoții din Constanța i-au cumpărat lui IPS Teodosie un Mercedes de 147.000 de euro (VIDEO)
Eveniment
Preoții din Constanța i-au cumpărat lui IPS Teodosie un Mercedes de 147.000 de euro (VIDEO)
Ultima oră
19:01 - Noi deversări controlate la Vidraru. Când sunt programate și ce trebuie să știe localnicii
18:59 - Reforma pensiilor bagă Germania în criză politică. Social-democrații amenință cu ieșirea de la guvernare
18:35 - Ciprian Ciucu propune o nouă viziune pentru Bulevardul Magheru: mai mult spațiu pietonal, verde și activitate economică
18:09 - Recunoaștere și echivalarea studiilor efectuate în străinătate se va face după noi proceduri. Care sunt noile reguli
17:47 - O mamă și fiica sa, date dispărute în urmă cu mai bine de un an, au fost descoperite într-un congelator. Cine sunt și ce au declarat principalii suspecți
Catalin Drula
17:36 - Ludovic Orban, primele declarații după ce a fost demis de Nicușor Dan. Ultima discuție dintre cei doi (VIDEO)
17:17 - Apel căte pensionarii români: Nu vă mai lăsați manipulați de politicieni!
17:16 - Mitică Dragomir nu se poate feri de Marian Ceaușescu. Ordinul de protecție a fost respins. Reacția protestatarului Ceaușescu (VIDEO)
17:05 - Justin Trudeau și Katy Perry și-au oficializat relația de cuplu printr-o nouă apariție. Fosta soție a politicianului canadian reacționează: „Suntem ființe umane și lucrurile ne afectează”
16:33 - Alegerile pentru Primăria Capitalei se vor ține termen. Curtea de Apel a respins contestația pe decizia de organizare