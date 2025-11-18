România atrage tot mai mulți turiști străini, iar țara noastră nu este apreciată doar pentru istoria bogată și peisajele care îți taie răsuflarea, ci și pentru siguranță. Chiar și un studiul realizat la nivel mondial clasează trei orașe din România ca unele dintre cele mai sigure țări din lume, depășind Zurick, Praga și chiar .

Cel mai sigure orașe din România

Cluj-Napoca nu mai este doar un centru al inovației, ci și unul al siguranței. Orașul din inima Ardealului a dat dovadă de o capacitate de dezvoltare uriașă în ultimul deceniu, iar acum, reușește să se claseze pe locul 19 în top 40 al celor mai sigure orașe din lume, cu un punctaj de 94 de puncte. Și nu este de mirare, căci în doar câțiva ani și-a câștigat reputația ca un centru universitar, a atras unele dintre cele mai mari festivaluri din țară, precum și firme internaționale.

Însă, nu este singurul oraș din România inclus în acest top al siguranței mondiale. Timișoara se clasează pe locul 33, cu 92 de puncte. Orașul vestic reușește să depășească binecunoscutele Varşovia, şi Copenhaga la capitolul siguranţă, potrivit Observator News.

Un loc mai jos față de Timișoara se află și Brașovul, pe 34. Chiar dacă nu este considerat cel mai sigur oraș din țară, Brașovul se poate mândri cu titlul de „cel mai frumos oraş din România”, dar și una dintre cele mai atractive destinații de vacanță din întreaga Europă.

Cel mai sigur oraș din lume

Orașul clasat pe primul loc în topul siguranței mondiale este din Emirate. Este vorba despre Abu Dhabi, care a acumulat aproape 98 de puncte. Podiumul este completat de Taipei, situat pe locul al doilea. Doha este orașul care a primit bronzul la siguranță. Și locurile 4 și 5 sunt completate tot de două orașe din Emiratele Arabe Unite, deci Europa, deși prezentă, nu se poate mândri cu primele locuri.