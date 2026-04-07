România se află, în prezent, la al doilea nivel pe scala de alertă teroristă, respectiv „albastru-precaut”, potrivit informațiilor transmise de Serviciul Român de Informații. Nivelul indică existența unui risc de producere a unor acte de terorism, însă cu o probabilitate redusă.

Reprezentanții instituției au explicat că acest nivel este menținut pe baza evaluărilor curente de securitate.

„Măsurile și activitățile specifice de prevenire derulate până în prezent permit menținerea nivelului de alertă teroristă la albastru-precaut”, a explicat , potrivit ,având în vedere războiul din Iran.

Ce înseamnă, de fapt, nivelul „albastru-precaut”

Autoritățile au explicat pe că acest nivel este al doilea într-un sistem format din patru trepte, fiecare indicând gradul de risc.

„Albastru-precaut” e al doilea nivel, după nivelul care presupune riscuri minime pentru ţara noastră: „verde-scăzut”, explică Serviciul. În prezent, România ia în calcul riscul de producere a unui act de terorism.

Clasificarea oficială a nivelurilor de alertă este următoarea:

verde-scăzut – risc minim sau inexistent

albastru-precaut – risc existent, dar probabilitate redusă

portocaliu-ridicat – risc semnificativ, probabilitate mare

roşu-critic – risc iminent sau atac în desfășurare

De ce este vizată România în contextul tensiunilor cu Iran

Situația de securitate este influențată și de evoluțiile din Orientul Mijlociu. Serviciul Român de Informații monitorizează atent impactul conflictului din Iran asupra României.

„SRI acordă o atenţie deosebită dinamicii de securitate din Republica Islamică Iran şi a manierei în care aceasta poate avea impact asupra României”, a mai transmis Serviciul Român de Informaţii.

În același context, declarațiile oficialilor iranieni au ridicat semne de întrebare privind poziționarea României.

„Dacă România pune bazele sale la dispoziția Statelor Unite, acest lucru ar echivala cu participarea la o agresiune militară împotriva Iranului”, a menționat purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Esmaeil Baghaei, pe 16 martie 2026.

De când este menținut acest nivel de alertă, „albastru-precaut”

Potrivit SRI, România se află la nivelul „albastru-precaut” de peste două decenii, cu o singură excepție.

Nivelul a fost menținut încă din 2004, fiind ridicat temporar în 2008, în perioada Summit-ului NATO de la București, când s-a instituit nivelul „galben-moderat” pentru 30 de zile.

Ce măsuri sunt luate pentru prevenirea terorismului

După stabilirea nivelului de alertă, intră în funcțiune mecanismele Sistemului Național de Alertă Teroristă, care coordonează acțiunile de prevenire și intervenție. În plus, Serviciul Român de Informații, prin structurile specializate, monitorizează constant riscurile și adaptează măsurile de securitate.

Instituția subliniază că, în ultimii ani, România a blocat accesul unor persoane suspectate de legături cu organizații teroriste.

„Încă de la debutul conflictului din Republica Islamică Iran, SRI, alături de instituţiile partenere, dar şi prin mecanisme de cooperare internaţională, s-a concentrat pe eventualele implicaţii pe profil antiterorist pe care războiul din Iran, precum şi reverberaţiile regionale şi internaţionale ataşate le pot avea la adresa României”, a mai menționat SRI.