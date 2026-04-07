Nivelul de alertă teroristă în România este „albastru-precaut”. Ce înseamnă, concret, acest cod și ce riscuri există (FOTO)

Ana Maria
07 apr. 2026, 08:59
Serviciul Român de Informații (SRI). Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ce înseamnă, de fapt, nivelul „albastru-precaut”
  2. De ce este vizată România în contextul tensiunilor cu Iran
  3. De când este menținut acest nivel de alertă, „albastru-precaut”
  4. Ce măsuri sunt luate pentru prevenirea terorismului

România se află, în prezent, la al doilea nivel pe scala de alertă teroristă, respectiv „albastru-precaut”, potrivit informațiilor transmise de Serviciul Român de Informații. Nivelul indică existența unui risc de producere a unor acte de terorism, însă cu o probabilitate redusă.

Reprezentanții instituției au explicat că acest nivel este menținut pe baza evaluărilor curente de securitate.

Măsurile și activitățile specifice de prevenire derulate până în prezent permit menținerea nivelului de alertă teroristă la albastru-precaut”, a explicat Serviciul Român de Informaţii, potrivit HotNews,având în vedere războiul din Iran.

Ce înseamnă, de fapt, nivelul „albastru-precaut”

Autoritățile au explicat pe site-ul SRI că acest nivel este al doilea într-un sistem format din patru trepte, fiecare indicând gradul de risc.

„Albastru-precaut” e al doilea nivel, după nivelul care presupune riscuri minime pentru ţara noastră: „verde-scăzut”, explică Serviciul. În prezent, România ia în calcul riscul de producere a unui act de terorism.

Sursa foto: Captura foto SRI

Clasificarea oficială a nivelurilor de alertă este următoarea:

  • verde-scăzut – risc minim sau inexistent
  • albastru-precaut – risc existent, dar probabilitate redusă
  • portocaliu-ridicat – risc semnificativ, probabilitate mare
  • roşu-critic – risc iminent sau atac în desfășurare

De ce este vizată România în contextul tensiunilor cu Iran

Situația de securitate este influențată și de evoluțiile din Orientul Mijlociu. Serviciul Român de Informații monitorizează atent impactul conflictului din Iran asupra României.

SRI acordă o atenţie deosebită dinamicii de securitate din Republica Islamică Iran şi a manierei în care aceasta poate avea impact asupra României”, a mai transmis Serviciul Român de Informaţii.

În același context, declarațiile oficialilor iranieni au ridicat semne de întrebare privind poziționarea României.

Dacă România pune bazele sale la dispoziția Statelor Unite, acest lucru ar echivala cu participarea la o agresiune militară împotriva Iranului”, a menționat purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Esmaeil Baghaei, pe 16 martie 2026.

De când este menținut acest nivel de alertă, „albastru-precaut”

Potrivit SRI, România se află la nivelul „albastru-precaut” de peste două decenii, cu o singură excepție.

Nivelul a fost menținut încă din 2004, fiind ridicat temporar în 2008, în perioada Summit-ului NATO de la București, când s-a instituit nivelul „galben-moderat” pentru 30 de zile.

Ce măsuri sunt luate pentru prevenirea terorismului

După stabilirea nivelului de alertă, intră în funcțiune mecanismele Sistemului Național de Alertă Teroristă, care coordonează acțiunile de prevenire și intervenție. În plus, Serviciul Român de Informații, prin structurile specializate, monitorizează constant riscurile și adaptează măsurile de securitate.

Instituția subliniază că, în ultimii ani, România a blocat accesul unor persoane suspectate de legături cu organizații teroriste.

„Încă de la debutul conflictului din Republica Islamică Iran, SRI, alături de instituţiile partenere, dar şi prin mecanisme de cooperare internaţională, s-a concentrat pe eventualele implicaţii pe profil antiterorist pe care războiul din Iran, precum şi reverberaţiile regionale şi internaţionale ataşate le pot avea la adresa României”, a mai menționat SRI.

Citește și...
Trump îi felicită pe astronauții Artemis II după survolul istoric al Lunii
Eveniment
Trump îi felicită pe astronauții Artemis II după survolul istoric al Lunii
Alegeri pentru conducerea Academiei Române. Vicepreşedinţii Marius Andruh şi Mircea Dumitru candidează pentru poziția de președinte
Eveniment
Alegeri pentru conducerea Academiei Române. Vicepreşedinţii Marius Andruh şi Mircea Dumitru candidează pentru poziția de președinte
Explozie într-un apartament din București. O trotinetă electrică s-a transformat în bombă
Eveniment
Explozie într-un apartament din București. O trotinetă electrică s-a transformat în bombă
Cât costă azi, 7 aprilie, motorina și benzina, după ce acciza a fost redusă, și unde găsești cele mai mici prețuri
Eveniment
Cât costă azi, 7 aprilie, motorina și benzina, după ce acciza a fost redusă, și unde găsești cele mai mici prețuri
Alertă de gradul 0 în Tulcea, după atacul Rusiei în porturile ucrainene de la Dunăre. Au fost ridicate două F-16. Unde ar fi căzut resturi de dronă
Eveniment
Alertă de gradul 0 în Tulcea, după atacul Rusiei în porturile ucrainene de la Dunăre. Au fost ridicate două F-16. Unde ar fi căzut resturi de dronă
Rezoluție diluată privind strâmtoarea Ormuz, în fața votului ONU pe fondul tensiunilor cu Iranul
Eveniment
Rezoluție diluată privind strâmtoarea Ormuz, în fața votului ONU pe fondul tensiunilor cu Iranul
Atenție la aditivii din vopseaua de ouă din magazin înainte de Paște. Ce alternative naturale pot fi folosite acasă
Eveniment
Atenție la aditivii din vopseaua de ouă din magazin înainte de Paște. Ce alternative naturale pot fi folosite acasă
Ce se va întâmpla dacă Lumina Sfântă nu va putea fi adusă de la Ierusalim. Soluția găsită de BOR
Eveniment
Ce se va întâmpla dacă Lumina Sfântă nu va putea fi adusă de la Ierusalim. Soluția găsită de BOR
Se montează stâlpișori pe trotuarele din București. Primarul Ciprian Ciucu: „Nu vedem orașul de mașini…” (FOTO)
Eveniment
Se montează stâlpișori pe trotuarele din București. Primarul Ciprian Ciucu: „Nu vedem orașul de mașini…” (FOTO)
Misiunea Artemis II marchează un nou moment istoric. Astronauții au atins o distanță record față de Pământ. Cum se desfășoară misiunea
Eveniment
Misiunea Artemis II marchează un nou moment istoric. Astronauții au atins o distanță record față de Pământ. Cum se desfășoară misiunea
Ultima oră
10:35 - Mircea Lucescu evaluat pentru operație. Medic român chemat din Franța în echipa de la Spitalul Universitar
10:35 - Fulgy din Clejani, ridicat de Poliție după ce a amenințat că aruncă blocul în aer (VIDEO)
10:23 - Rapperul Offset, fostul soț al lui Cardi B, a fost împușcat în Florida. Ce au transmis autoritățile
10:08 - Unde se duc cei mai mulți bani ai românilor. Educația este pe ultimul loc în clasamentul cheltuielilor. Cât de adânc ne bagă statul mâna în buzunare
10:02 - Trump îi felicită pe astronauții Artemis II după survolul istoric al Lunii
10:02 - Alegeri pentru conducerea Academiei Române. Vicepreşedinţii Marius Andruh şi Mircea Dumitru candidează pentru poziția de președinte
09:47 - Femeia lovită pe trecere de fotbalistul de la Rapid a murit. Ce urmează acum pentru Kader Keita
09:40 - Explozie într-un apartament din București. O trotinetă electrică s-a transformat în bombă
09:30 - Vremea, 7 aprilie: răcire în toată țara, vânt puternic și ninsori la munte
09:17 - Cât costă azi, 7 aprilie, motorina și benzina, după ce acciza a fost redusă, și unde găsești cele mai mici prețuri