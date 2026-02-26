România este țara , conform concluziilor unui studiu dat publicității de Bucharest Center for Economy & Society. Datele arată că impactul bolilor cronici asupra populației a crescut cu 10%.

România se confruntă cu probleme de sănătate publică

Studiul arată că există o discrepanţă între percepţia populaţiei asupra propriei stări de şi indicatorii obiectivi ai sistemului medical. Astfel, deși românii declară că se simt sănătoşi, statisticile arată o evoluţie nefavorabilă a principalilor indicatori de sănătate publică. Cercetarea a analizat impactul bolilor cronice, adresabilitatea către medicina primară şi numărul de ani de viaţă sănătoasă în România.

Astfel, între 2008 și 2023, rata mortalităţii cauzate de principalele (boli cardiovasculare, diabet şi boli respiratorii) a crescut cu aproximativ 10%. De la 743,7 de decedați la 100.000 de locuitori s-a ajuns la o rată de 818,2 decedaţi, potrivit datelor INS.

„Creşterea este cu atât mai îngrijorătoare cu cât aceste patologii sunt, în mare măsură, prevenibile sau gestionabile prin diagnostic timpuriu şi monitorizare constantă”, precizează studiul.

Potrivit studiului, cea mai accelerată evoluție a fost sesizată în cazul bolilor aparatului respirator. Rata mortalității pentru bolnavii cu astfel de afecțiuni s-a dublat între 2008 și 2023. De la 54,6 decese la 100.000 de locuitori, în 2008, s-a ajuns la 112,9 în 2023.

„Această evoluţie indică nu doar efecte cumulative ale factorilor de risc, ci şi absenţa depistării precoce şi a managementului acestor afecţiuni”, arată autorii cercetării.

Situația este îngrijorătoare la toți indicii

În aceeaşi perioadă analizată, în România, rata mortalităţii asociate diabetului a crescut cu peste 50%, de la 9,8 la 15 decese la 100.000 de locuitori. De asemenea, o creștere s-a înregistrat și în cazul bolilor cardiovasculare. Deși nivelul a rămas relativ stabil procentual, numărul de decese a crescut în termeni absoluţi. Aceste afecţiuni reprezintă principala cauză de deces, cu 690 de decese la 100.000 de locuitori în 2023.

Aceste evoluţii pot fi explicate prin scăderea adresabilităţii la medicul de familie. Numărul mediu de locuitori ce revin la medicul de familie în decurs de un an a scăzut de la 1.949 persoane per medic în 2008, la 1.512 în 2024.

„Această tendinţă sugerează reducerea controalelor preventive, diagnosticarea tardivă a bolilor cronice şi o relaţie mai slabă între pacient şi sistemul de îngrijire primară. În lipsa unei interacţiuni constante cu sistemul medical, bolile evoluează silenţios iar pacienţii ajung în sistem abia în stadii avansate, generând astfel costuri sociale şi financiare mult mai mari”, subliniază studiul.

În țara noastră, potrivit celui mai recent raport al Federaţiei Europene a Industriei Farmaceutice, costul anual total estimat drept impact direct al unui grup de 5 boli cronice majore (accidentul vascular cerebral, boala cardiacă ischemică, diabetul zaharat de tip 2, boala pulmonară obstructivă cronică şi cancerul mamar) este de peste 10 miliarde euro. Suma include cheltuieli medicale directe, pierderi de productivitate şi impact socio-economic.

Cum percep cetățenii propria stare de sănătate în România

Datele statistice privind starea de sănătate autodeclarată a persoanelor de peste 16 ani arată că, între 2015 şi 2024, procentajul celor care declară o stare de sănătate foarte bună a crescut de la 26,7% la 31,7%. Pe de altă parte, procentajul românilor care spun că starea lor de sănătate este bună a rămas constantă la aproximativ 43%.

De asemenea, în România, ponderea persoanelor care raportează o stare de sănătate rea sau foarte rea a scăzut de la 8,5% la 5,4%. Acest lucru sugerează o percepție generală favorabilă asupra propriei stări de sănătate. Doar 1,9% dintre românii peste 65 de ani declară o stare de sănătate foarte bună şi aproape 74% autodeclară o stare între „satisfăcătoare” şi „rea” sau „foarte rea”.

Pe de altă parte, un român trăieşte, în medie, doar 59 de ani fără limitări majore de sănătate. Este cu 10 ani mai puţin decât un italian (69 de ani) şi cu 4 ani mai puţin decât un polonez, potrivit Eurostat.

Ce face statul pentru sănătatea publică

Sistemul public de sănătate din România, așa cum este conceput, nu este de natură să susțină îmbunătățirea indicatorilor analizați. Centrat doar pe colectarea unor contribuții din ce în ce mai mari și pe întreținerea unei structuri birocratice costisitoare, lasă în plan secund interesele legitime ale pacienților.

Deși dreptul la sănătate este garantat prin Constituție, statul ridică tot felul de piedici birocratice în calea bolnavilor, prin intermediul Ministerului Sănătății și al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Este de notorietate că bolnavilor de cancer le este refuzat accesul la anumite tratamente și proceduri inovatoare. Aceștia trebuie să deschidă procese care necesită timp pentru a obține medicamentele de care au nevoie. Uneori, acest lucru se întâmplă prea târziu.

În ultimul an, , sub conducerea lui Alexandru Rogobete, a luat mai multe măsuri care lovesc grav în sănătatea publică. Una dintre acestea este eliminarea coasigurării de care beneficiau cu precădere persoanele din categoriile defavorizate. Mulțumită ministrului Rogobete aceste persoane sunt obligate să plătească în jur de 2.430 de lei pe an, o sumă prohibitivă pentru o familie care trăiește din salariul minim pe economie.

Același ministru a dat și alte lovituri, de această dată, angajaților, reducând indemnizația de concediu medical și, mai mult, eliminând-o pentru prima zi. Alexandru Rogobete a justificat această decizie acuzând o presupusă acțiune de fraudare a concediilor medicale, fără să prezinte dovezi clare în acest sens. Presupunând că ar exista o astfel de fraudă, în loc să identifice vionvații, a preferat să pedepsească întreaga populație salariată. O practică obișnuită a statului român.

Ce spun datele oficiale despre concediul medical în România

Deși Alexandru Rogobete acuză o fraudă cu concediile medicale, fără să o dovedească, datele statistice indică cu totul altceva. Sumele alocate de România pentru plata concediilor medicale sunt de nouă ori mai mici decât media UE. Conform datelor Eurostat, citate de avocatnet.ro, cheltuielile cu concediile medicale, ale statului român, ajung la aproximativ 0,2% din PIB. Bulgaria se situează la 0,5%, iar Ungaria este la 0,4%, în vreme ce Polonia atinge 0,9% din PIB.

Existența abuzurilor în sistem nu poate fi negată, însă nu este specifică doar țării noastre. În plus, numărul de asemenea, cazuri nu reprezintă un fenomen generalizat, oricât de mult s-ar chinui personaje precum Rogobete să ne facă să credem acest lucru. Dacă situația ar fi stat cum a prezentat-o ministrul Sănătății sau premierul Bolojan, am fi văzut un val de dosare penale și anchete. Or, nu este cazul.

În realitate, așa cum arată și alți analiști, scopul reducerii indemnizației este de a-i descuraja pe bolnavi să apeleze la concediul medical. Chiar dacă nu se simt bine și sunt în incapacitate de a lucra, oamenii preferă să meargă la muncă pentru a nu pierde din venituri. În acest context, putem spune că măsura are un efect benefic asupra economisirii banilor, dar are consecințe negative asupra sănătății publice.

În acest moment, chiar dacă există asemenea informații, Alexandru Rogobete nu are nici un interes să dezvăluie care sunt aceste consecințe și ce impact au asupra populației.