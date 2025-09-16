România este țintă predilectă a care au fost lansate de entități ce au legătură cu Rusia. Procurorul General, Alex Florența, susține că aceste operațiuni au avut urmărit influențarea alegătorilor în contextul scrutinurilor electorale de anul trecut.

România, ținta atacurilor hibride ale Rusiei

Procurorul general, , susține că România a fost ţinta unor campanii ample, hibride, în contextul alegerilor generale și prezidențiale din 2024. Potrivit spuselor sale, campania a fost coordonată de entități care au legături cu Rusia.

„Din anchetele derulate la nivelul se poate desprinde în acest moment concluzia, pe baza unor elemente pe care vi le vom prezenta pe larg în cele ce urmează, cu privire la faptul că România a fost ţinta predilectă a unor campanii ample, hibride, în contextul scrutinelor electorale din anul 2024, actorii ostili urmărind modelarea continuă a opinii publice, destabilizarea capacităţii de decizie a autorităţilor şi diluarea gradului de coeziune la nivelul populaţiei”, a declarat Alex Florenţa, într-o conferinţă de presă.

Alex Florența a susținut o conferință de presă în care a făcut mai multe declarații în contextul finalizării anchetei în cazul lui Călin Georgescu. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost trimis în judecată pentru mai multe infracțiuni, între care complicitate la o tentativă de răsturnare a ordinii constituționale.

„Cu referire strictă la procesul electoral derulat anul trecut, trebuie să avem în vedere că s-au derulat mai mult de 85.000 de atacuri cibernetice lansate asupra infrastructurii electorale care au urmărit obţinerea şi exfiltrarea unor credenţiale în special din partea Autorităţii Electorale centrale şi ale Biroului Electoral Central, în preajma perioadei respective, multe dintre acestea fiind ulterior diseminate în grupuri de Telegram din infrastructura rusească”, a afirmat procurorul general.

Cum s-a desfășurat atacul hibrid

Magistratul a declarat că această campanie s-a manifestat pe mai multe direcții. Este vorba despre prin atacuri cibernetice, acte de destabilizare a ordinii publice, campanii de micro-targetare a populaţiei, dezinformare şi influenţarea electoratului.

„Campania lansată în spaţiul românesc s-a manifestat atât prin atacuri cibernetice, măsuri de destabilizare a ordinii publice, cât şi prin campanii de micro-targetare a populaţiei, dezinformare şi influenţarea electoratului”, a precizat Alex Florența.

Atacurile hibride care au vizat alegătorii români au exploatat vulnerabilitățile populației naționale, prin tehnici de inginerie socială. Aceste acțiuni au urmărit destabilizarea populației și împărțirea cetățenilor din spectrul politic. Astfel, s-a dorit deturnarea procesului electoral în favoarea unui anumit candidat. Este vorba despre .

„Pe acest palier s-a evidenţiat caracterul ofensiv al agresiunilor hibride ce au vizat România, care au exploatat, pe de o parte, vulnerabilităţile audienţelor naţionale, atât prin utilizarea versatilă a platformelor sociale, respectiv prin eludarea politicilor prezente la nivelul acestora privind modul de promovare a persoanelor din spectrul politic, cât şi prin tehnici de inginerie socială care au vizat segmentarea populaţiei în vederea livrării ulterioare a unor mesaje personalizate către audienţe deja receptive, rezultatul scontat fiind deturnarea derulării optime a procesului electoral”, a mai precizat procurorul general.

Diferența dintre războiul clasic și cel hibrid

Procurorul general a explicat în ce constă războiul hibrid şi a făcut o comparaţie cu războiul tradiţional. El a arătat că acțiunile hibride au drept scop infuențarea comportamentelor și stilul de viață a populației. Acțiunile hibride vizează destabilizarea statului țintă din interior, cu ajutorul unor instrumente economice, administrative, atacuri cibernetice, acţiuni secrete destabilizatoare pentru ordinea publică.

„Războiul hibrid, prin comparaţia cu războiul tradiţional care este mult mai evident, mai transparent, prin prisma rezultatelor materiale pe care le produce, este mult mai perfid, dar cu rezultate de influenţare a modului de derulare a vieţii sociale-economice a unui stat mult mai ample. Pentru că el presupune folosirea în paralel, împreună sau separat, dar în mod clar coordonat a mai multor tipuri de instrumente care vizează un stat, fie că vorbim de diferite instrumente economice, administrative, de atacuri cibernetice, acţiuni secrete destabilizatoare pentru ordinea publică a statului respectiv, subversiune politică şi, desigur dezinformarea şi propaganda”, a explicat Alex Florenţa.

În acest sens, procurorul a explicat că anumite acțiuni sau știri care par izolate, fără legătură cu anumite operațiuni, sunt rezultatul unui efort conjugat care urmărește același scop.

„Este important de făcut aceste precizări pentru ca opinia publică să înţeleagă că anumite ştiri care pot părea uneori disparate, izolate, fără legătură necesară între ele, sunt, de fapt, parte a unui război conjugat şi a unui efort conjugat ca parte distinctă a acestor instrumente de război hibrid”, a afirmat procurorul general.

Exemplele de atac cibernetic date de Alex Florența

Procurorul general a explicat că atacurile cibernetice nu sunt evenimente întâmplătoare sau izolate, ci fac parte dintr-o acțiune conjugată, urmărind același scop. De regulă se are în vedere modelarea opiniei publice într-o anumită direcție, dar și destabilizarea statului vizat.

„În ceea ce priveşte atacurile cibernetice, trebuie să înţelegem că ştiri de genul celor care au mai fost vehiculate în spaţiul public, referitoare la atacuri asupra aeroporturilor româneşti acum câţiva ani, a unui întreg sistem de camere de supraveghere, în special din zona frontierei cu Ucraina, sau atacurile din cursul anului 2024 la adresa foarte multor instituţii publice şi agenţii guvernamentale din România nu sunt evenimente întâmplătoare, nu sunt evenimente izolate, ci încă o dată fac parte dintr-un atac hibrid coordonat generalizat în spatele tuturor acestor acţiuni existând în momentul de faţă actori cu legături certe cu Rusia, în special grupuri de hackeri cunoscuţi”, a mai transmis Alex Florenţa.

El a adăugat că rapoartele pe care le transmite săptămânal Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică pe site-ul său evidenţiază tocmai frecvenţa, amplitudinea şi mai ales modul de derulare a acestor atacuri. Procurorul a precizat că atacurile cibernetice ruseşti s-au intensificat asupra instituţiilor şi companiilor româneşti în 2024.

„Cele mai periculoase atacuri în special cele de tip ransomware au fost asociate în totalitate unor grupuri pro-ruse, precum Lockbit, Lynx, Akira sau Ransom Hub şi s-au remarcat pentru o activitate deosebit de intensă în cursul anului trecut. Aceste atacuri au vizat mai mult de 13 instituţii din administraţia publică, 12 companii de transport de interes naţional, 17 instituţii bancare şi aşa mai departe”, a explicat Alex Florența.