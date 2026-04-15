B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
România trimite ajutor umanitar pentru Liban. 15 tone de alimente și echipamente vor ajunge la Beirut

Selen Osmanoglu
15 apr. 2026, 11:30
Sursa Foto: Hepta
Cuprins
  1. Sprijin pentru populația civilă afectată de criză
  2. Conținutul ajutorului umanitar
  3. Transport aerian realizat de MApN
  4. Sprijin european și costuri acoperite parțial
  5. România, parte a efortului internațional

România va acorda un ajutor umanitar pentru populația civilă din Liban, constând în 15 tone de alimente, corturi și produse de cazarmament, a anunțat Guvernul într-un comunicat oficial.

Decizia a fost luată de Comitetul Național pentru Situații de Urgență, convocat de premierul Ilie Bolojan, ca răspuns la solicitarea de sprijin transmisă României prin Mecanismul European de Protecție Civilă.

Sprijin pentru populația civilă afectată de criză

Ajutorul este destinat populației civile din Liban, care se confruntă cu o criză umanitară amplificată de contextul de securitate din Orientul Mijlociu, scrie Agerpres.

Autoritățile române subliniază că măsura face parte din efortul comun al statelor europene de a interveni rapid în situații de urgență umanitară și de a sprijini comunitățile afectate de conflicte sau instabilitate.

Conținutul ajutorului umanitar

Pachetul trimis de România include 15 tone de produse esențiale, printre care alimente, corturi și echipamente de cazarmament. Mai exact, este vorba despre saci de dormit, pături, perne, cearșafuri și fețe de pernă, toate provenind din rezervele naționale de stat.

Aceste bunuri sunt destinate să asigure sprijin de bază pentru persoanele afectate, în special pentru acoperirea nevoilor imediate de adăpost și hrană.

Transport aerian realizat de MApN

Transportul ajutoarelor este asigurat de Ministerul Apărării Naționale, care va utiliza două aeronave militare: un C-130 și un C-27J Spartan. Acestea vor decola miercuri dimineață, la ora 10:00.

Destinația inițială a transportului este Amman, de unde ajutoarele vor fi redistribuite ulterior către Beirut, într-un convoi umanitar multinațional.

Sprijin european și costuri acoperite parțial

Întreaga operațiune se desfășoară sub egida Mecanismului European de Protecție Civilă, care finanțează aproximativ 75% din costurile de transport.

Acest sistem permite statelor membre să colaboreze rapid în situații de criză, facilitând livrarea de ajutoare umanitare către zonele afectate.

România, parte a efortului internațional

Prin această acțiune, România se alătură eforturilor europene de sprijin umanitar pentru Liban, într-un context regional marcat de instabilitate și nevoi crescute pentru populația civilă.

Autoritățile subliniază că astfel de intervenții reprezintă o formă de solidaritate internațională și de sprijin direct pentru comunitățile aflate în dificultate.

Tags:
