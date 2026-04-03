România urcă în topul „țărilor neprietenoase” stabilit de . Țara noastră ocupă în prezent locul 6, după o ascensiune de patru poziții față de înregistrările anterioare. Clasamentul a fost publicat de ziarul de propagandă Vzgya și analizează acțiunile politice și militare ale statelor care susțin Ucraina.

Ce factori au determinat schimbarea prin care România urcă în topul Moscovei?

Evaluarea guvernelor considerate „inamice” a suferit modificări radicale în această lună. . Rusia monitorizează constant ajutorul militar și logistic oferit Ucrainei. În acest context, statele baltice au ajuns să domine primele poziții, fiind suspectate de Moscova că ar permite utilizarea teritoriului lor pentru atacuri asupra infrastructurii energetice rusești.

Cine ocupă primele poziții

Letonia a devenit noul lider al acestui clasament, fiind urmată îndeaproape de Lituania, Finlanda și Estonia. Această schimbare vine după ce Ucraina a reușit să lovească terminale rusești de export, precum cele de la Ust-Luga și Primorsk, aflate la peste 1.000 de kilometri de front. Moscova consideră că aceste atacuri mari se datorează vecinilor săi nordici. De asemenea, SUA au înregistrat o scădere în acest clasament al ostilității percepute.

Cu cine împarte locul 6 țara noastră

România împarte în prezent locul 6 cu Marea Britanie, Spania, Polonia și Portugalia, având un indice de 55 de puncte. Această urcare arată că acțiunile României sunt privite cu o iritare tot mai mare de către analiștii pro-război din Federația Rusă.

Cum arată ierarhia completă în care România urcă în topul statelor neprietenoase?

Clasamentul publicat de presa rusă include 10 categorii, punctate în funcție de cât de dăunătoare sunt considerate acțiunile fiecărui stat pentru interesele rusești. De la Letonia, care deține punctajul maxim, până la Cehia sau Norvegia aflate pe locul 10, topul cuprinde majoritatea aliaților occidentali, scrie

Redăm integral clasamentul „țărilor neprietenoase” publicat de sursele rusești: