România urcă în topul celor mai mari adversari ai Moscovei. Pe ce loc ne clasăm 

Flavia Codreanu
03 apr. 2026, 18:21
România urcă în topul celor mai mari adversari ai Moscovei. Pe ce loc ne clasăm 
Cuprins
  1. Ce factori au determinat schimbarea prin care România urcă în topul Moscovei?
  2. Cine ocupă primele poziții
  3. Cu cine împarte locul 6 țara noastră
  4. Cum arată ierarhia completă în care România urcă în topul statelor neprietenoase?

România urcă în topul „țărilor neprietenoase” stabilit de Rusia. Țara noastră ocupă în prezent locul 6, după o ascensiune de patru poziții față de înregistrările anterioare. Clasamentul a fost  publicat de ziarul de propagandă Vzgya și analizează acțiunile politice și militare ale statelor care susțin Ucraina.

Ce factori au determinat schimbarea prin care România urcă în topul Moscovei?

Evaluarea guvernelor considerate „inamice” a suferit modificări radicale în această lună.  . Rusia monitorizează constant ajutorul militar și logistic oferit Ucrainei. În acest context, statele baltice au ajuns să domine primele poziții, fiind suspectate de Moscova că ar permite utilizarea teritoriului lor pentru atacuri asupra infrastructurii energetice rusești.

Cine ocupă primele poziții

Letonia a devenit noul lider al acestui clasament, fiind urmată îndeaproape de Lituania, Finlanda și Estonia. Această schimbare vine după ce Ucraina a reușit să lovească terminale rusești de export, precum cele de la Ust-Luga și Primorsk, aflate la peste 1.000 de kilometri de front. Moscova consideră că aceste atacuri mari se datorează vecinilor săi nordici. De asemenea, SUA au înregistrat o scădere în acest clasament al ostilității percepute.

Cu cine împarte locul 6 țara noastră

România împarte în prezent locul 6 cu Marea Britanie, Spania, Polonia și Portugalia, având un indice de 55 de puncte. Această urcare arată că acțiunile României sunt privite cu o iritare tot mai mare de către analiștii pro-război din Federația Rusă.

Cum arată ierarhia completă în care România urcă în topul statelor neprietenoase?

Clasamentul publicat de presa rusă include 10 categorii, punctate în funcție de cât de dăunătoare sunt considerate acțiunile fiecărui stat pentru interesele rusești. De la Letonia, care deține punctajul maxim, până la Cehia sau Norvegia aflate pe locul 10, topul cuprinde majoritatea aliaților occidentali, scrie DefenseRomânia

Redăm integral clasamentul „țărilor neprietenoase” publicat de sursele rusești:

  1. Letonia (90 puncte)
  2. Lituania, Finlanda, Estonia (85 puncte)
  3. Germania, Franța (75 puncte)
  4. Belgia (70 puncte)
  5. Olanda, SUA (60 puncte)
  6. Marea Britanie, Spania, Polonia, Portugalia, România (55 puncte)
  7. Italia, Canada, Suedia (50 puncte)
  8. Bulgaria (45 puncte)
  9. Australia, Grecia, Danemarca, Noua Zeelandă (40 puncte)
  10. Luxemburg, Norvegia, Macedonia de Nord, Croația, Cehia (35 puncte)
Ministrul Sănătăţii recunoaște: „La 4 ani aproape de când s-a terminat pandemia, încă ducem lupte importante şi canalizăm multă energie şi proiecte în zona de vaccinare”
Rețelele sociale, tot mai contestate în România. Se cer restricții dure pentru adolescenți: „Părinții trebuie să înţeleagă că social media e la fel de dăunătoare ca şi fumatul”
Dragoș Pîslaru, critici la adresa Partidului Social Democrat: „Avem prea mulți farisei care nu mai pot de grija oamenilor și de fapt își numără cutiile de pantofi”
De la tradiție la compromis: mielul dispare de pe masa de Paște și este înlocuit cu carne de pui
Vești alarmante! Mircea Lucescu luptă pentru viață. Ce dezvăluiri face Mihai Stoichiță despre starea lui: „Să dea Dumnezeu să aibă zile”
Prețurile alimentelor continuă să crească. Noi scumpiri sunt așteptate după Paște: „Nu avem altă soluţie”
Fostul ministru al Educației, Liviu Maior, a murit la vârsta de 85 de ani
„Nicușor Dan” din înscenarea electorală a fost identificat! Detalii despre rețeaua investigată de DIICOT
Mesaj de Paște de la Vatican. Papa Leon al XIV-lea cere liderilor lumii să aleagă pacea în locul războiului
Tendințele anului 2026 în moda evenimentelor: Cum alegem rochia de nașă pentru un look memorabil?
