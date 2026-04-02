Românii care vor să câștige bani în plus pot lucra acum ocazional pentru prin noul sistem „pay-per-task”. Aceștia sunt plătiți în funcție de activitatea realizată, nu pe oră.

Cum funcționează platforma pentru românii care vor venituri suplimentare

Utilizatorii care își fac cont pe platforma Tasku sunt conectați imediat cu un magazin din apropiere. Aceștia pot ajuta la picking-ul produselor pentru comenzile online, la reaprovizionarea rafturilor sau la verificarea stocurilor. Durata sarcinilor variază de la o oră la câteva ore.

Directorul executiv al companiei partenere a explicat obiectivele acestui proiect în România.

„Venim în România cu o soluție care ajută comunitățile locale să obțină venituri în plus, iar parteneriatul cu Carrefour România reprezintă un prim pas în acest sens”, spune Paulius Vezelis, CEO Traxlo.

Cât pot câștiga persoanele care aplică

Plata pentru o singură sarcină poate fi între 30 de lei și câteva sute de lei, în funcție de complexitatea activității. Toate sarcinile sunt clar definite în platformă și sunt susținute de materiale de training, iar validarea muncii se face digital prin fotografii. Acest sistem permite echipelor din magazine să monitorizeze execuția și să mențină standarde operaționale ridicate.

CEO-ul Traxlo a oferit detalii despre modul în care platforma ajută echipele din retail.

„Pe măsură ce piața de e-grocery se dezvoltă, operațiunile din magazine devin din ce în ce mai dinamice. Prin platforma Traxlo, retailerii pot activa suport operațional bazat pe task-uri exact atunci când este nevoie, ajutând echipele din magazine să pregătească comenzile eficient și să mențină standarde ridicate de servicii”, a declarat Paulius Vezelis pentru Ștefan Borcea.

Românii care vor un program variabil pot aplica

Colaborarea introduce un model flexibil care permite activarea suportului exact atunci când este nevoie, cum ar fi în perioadele de promoții sau de creștere sezonieră a cererii. Pentru retailer, acest mecanism oferă o creștere a capacității operaționale fără a afecta structurile de personal existente. Aproximativ 350 de magazine sunt deja pregătite pentru integrarea în acest sistem de lucru modern.

Directorul de e-commerce al retailerului a explicat importanța adaptării la noile cerințe ale pieței.

„Ca lider în e-grocery, prioritatea noastră este să dezvoltăm constant acest segment de business, pentru a fi cât mai aproape de clienți. Astăzi, aproximativ 350 de magazine sunt deja integrate în platforme de livrare rapidă. Prin acest parteneriat putem introduce un nivel suplimentar de flexibilitate operațională, astfel încât să fim mai rapizi și să răspundem tot mai bine nevoilor în continuă schimbare ale consumatorilor”, a declarat Bogdan Moise, Director E-commerce Carrefour România.

În ce țări mai funcționează acest sistem

Traxlo operează deja în Marea Britanie și pe alte piețe europene importante, având o rețea de peste 35.000 de colaboratori înregistrați. Modelul a fost implementat cu succes alături de grupuri mari de retail precum REWE Group, Żabka sau Salling Group. Până în prezent, platforma a facilitat aproape jumătate de milion de sarcini verificate, ajutând magazinele să gestioneze lipsa de personal sau vârfurile de cerere apărute pe termen scurt, scrie .