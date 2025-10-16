Românii conduc topul european al risipei alimentare, potrivit celor mai recente date. Fiecare persoană aruncă, în medie, peste 150 de kilograme de alimente anual, o cifră alarmantă pentru specialiști.

Această cantitate uriașă reflectă nu doar comportamentele de consum iresponsabile, ci și lipsa unor politici eficiente privind redistribuirea alimentelor. Ziua Națională a Alimentației și a Combaterii Risipei Alimentare este marcată astăzi în întreaga țară, prin acțiuni dedicate conștientizării publice.

Câtă mâncare se aruncă dacă românii conduc topul european al risipei alimentare

Potrivit unui studiu recent, românii conduc topul european al risipei alimentare, generată în special de restaurante și gospodării. Anual, peste 2,5 milioane de tone de , adică aproximativ 20% din producția totală de mâncare.

Cele mai mari cantități de produse alimentare ajung la coș din gospodării, urmate de unitățile HoReCa și lanțurile mari de retail. Experții atrag atenția că lipsa educației alimentare și planificării cumpărăturilor favorizează risipa constantă de alimente, potrivit digi24.ro.

Ce măsuri a impus UE pentru reducerea risipei alimentare

Fiecare european aruncă, în medie, 70 de kilograme de mâncare anual, o cifră considerată alarmantă de instituțiile europene. Parlamentul European a adoptat o lege care obligă statele membre în toate sectoarele economice. Până în 2030, țările Uniunii Europene trebuie să reducă risipa alimentară cu 30% în gospodării, restaurante și lanțurile de retail.

De ce este importantă Ziua Națională a Alimentației și a Combaterii Risipei Alimentare

Ziua Națională a Alimentației și a Combaterii Risipei Alimentare, marcată anual pe 16 octombrie, coincide cu , instituită de FAO. Această dată simbolică subliniază importanța unui acces echitabil la hrană, dar și necesitatea adoptării unor obiceiuri alimentare responsabile.

Prin această inițiativă, autoritățile, organizațiile non-guvernamentale și mediul privat își unesc eforturile pentru a educa populația în spiritul unui consum sustenabil. Campaniile desfășurate în întreaga țară urmăresc să reducă risipa alimentară și să promoveze respectul față de resursele care ne asigură hrana zilnică.