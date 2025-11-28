B1 Inregistrari!
Eveniment » Val de nemulțumiri! Noul buletin electronic creează probleme românilor. Instituțiile cer în continuare acte pe hârtie pentru că nu există cititoare. Ce spune MAI

Val de nemulțumiri! Noul buletin electronic creează probleme românilor. Instituțiile cer în continuare acte pe hârtie pentru că nu există cititoare. Ce spune MAI

Ana Maria
28 nov. 2025, 09:04
Sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. Românii cu buletine electronice, puși pe drumuri. De ce apar probleme cu adresa pe noul buletin electronic
  2. Românii cu buletine electronice, puși pe drumuri. De ce nu mai apare adresa tipărită pe cartea electronică
  3. Ce reclamații au ajuns la MAI
  4. Românii cu buletine electronice, puși pe drumuri. Cum îți poți demonstra domiciliul, dacă instituțiile nu pot citi cipul
  5. De ce nu acceptă ANAF documentele semnate cu CEI
  6. Ce instituții cer în continuare dovada fizică a domiciliului
  7. Sunt instituțiile obligate să aibă cititoare pentru CEI?

Românii cu buletine electronice, puși pe drumuri. Tot mai mulți români reclamă probleme cu adresa pe cartea electronică de identitate, după introducerea buletinului cu cip.

Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor (DGEP) din cadrul MAI admite că absența adresei de domiciliu de pe fața cardului este una dintre cele mai frecvente sesizări venite din partea posesorilor CEI, potrivit HotNews.

Până acum, aproape 900.000 de români au trecut la noul act de identitate, care are dimensiunea unui card bancar și standarde avansate de securitate. Acesta ar trebui să îți permită să faci atât dovada identității, cât să ai și acces la servicii digitale, prin certificatul de semnătură electronică stocat pe cip.

Adresa de domiciliu nu mai figurează vizibil pe card, fiind stocată exclusiv pe cipul electronic. Autoritățile susțin că măsura protejează datele personale, limitând expunerea la riscuri precum furt de identitate sau hărțuire. În plus, adresa, un element care se schimbă frecvent, poate fi actualizată digital, fără emiterea unui nou act de identitate.

Problema majoră este, însă, lipsa infrastructurii. Majoritatea instituțiilor publice și private nu dețin cititoare electronice capabile să acceseze aceste informații.

Ce reclamații au ajuns la MAI

DGEP confirmă că au fost depuse numeroase sesizări, în special privind „lipsa infrastructurii necesare la nivelul instituţiilor publice și de drept privat pentru citirea informației privind domiciliul”, precum și dificultăți în utilizarea semnăturii electronice avansate:

„În evidențele DGEP au fost înregistrate sesizări și solicitări din partea cetățenilor și a unor instituții privind diverse aspecte legate de utilizarea noilor CEI, printre cele mai frecvente aspecte semnalate regăsindu-se lipsa infrastructurii necesare la nivelul instituțiilor publice și de drept privat pentru citirea informației privind domiciliul, informație care nu se mai regăsește pe forma tipărită a CEI, ci în suportul de stocare electronică (cip), respectiv pentru semnarea documentelor utilizând certificatul pentru semnătură electronică avansată, emis de MAI”, a transmis Ministerul de Interne.

De asemenea, instituția spune că a transmis „mesaje de responsabilizare” către autoritățile care nu s-au adaptat, subliniind că acestea nu pot transfera responsabilitatea în sarcina cetățeanului.

MAI a introdus trei soluții temporare:

a) Certificatul electronic de domiciliu, disponibil pe platforma HUB de servicii MAI.
b) Aplicația mobilă „RO CEI Reader”, care permite citirea cipului și generarea unui PDF.
c) Certificatul fizic de domiciliu, emis de Evidența Populației.

Recenziile din Google Play arată, însă, că aplicația poate genera erori: „O aplicație bună, însă VĂ ROG, faceți foaia mai oficială, cu ștampilă și semnătură și să scrie că e generată de Guvernul României. Nimeni nu o acceptă în afară (brokeri, bănci, nimeni) ca dovada de adresă, deoarece nu știu ce naiba este și ce scrie !! Scrieți același text și în Engleză, ca suntem cetățeni Europeni, nu ?? Mulțumesc pentru actualizare foaie”, a scris un utilizator.

De ce nu acceptă ANAF documentele semnate cu CEI

MAI confirmă o altă problemă importantă: „În relația cu ANAF, posesorilor de carte electronică de identitate nu le sunt recunoscute/acceptate documentele semnate cu certificate de semnătură electronică avansată”.

Sunt în curs discuții pentru acceptarea certificatelor asociate CEI.

Ce instituții cer în continuare dovada fizică a domiciliului

CFR Călători solicită dovada domiciliului în două situații: pentru studenții cu reducere și pentru călătorii care primesc amendă. CNAS și CNPP cer, de asemenea, un document separat care să ateste adresa stocată electronic.

MAI anunță protocoale și discuții cu ANCPI, Ministerul Justiției, ONRC, notari și sectorul asigurărilor pentru interconectarea sistemelor.

Sunt instituțiile obligate să aibă cititoare pentru CEI?

Deși legea obligă instituțiile să se adapteze la standardele CEI, aceasta nu prevede sancțiuni pentru lipsa echipamentelor necesare. DGEP precizează că nu are competența de a impune achiziții, însă, infrastructura trebuie implementată „în primul rând de instituțiile și autoritățile publice”.

