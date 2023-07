Românii, descurajați de prețurile mari de pe piața imobiliară: „Creditele sunt din ce în ce mai scumpe”

Se pare că românii care intenționau să își cumpere o locuință amână momentul, descurajați nu doar de prețurile mari de pe piața imobiliară, ci și de dobânda pe care ar trebui să o plătească dacă ar contracta un credit.

Românii, derutați de situația de pe piața imobiliară

De asemenea, cei care își scot casele la vânzare sunt copleșiți și se chinuie să încheie o tranzacție. Este cazul unui bărbat care de aproape un an încearcă să-și vândă apartamentul cu 3 camere, după cum a scris pe Facebook, notează .

„Am un apartament de 3 camere la vânzare de vreo 9 luni, timp în care am tot scăzut prețul, odată cu inflația în trend ascendent, iar acum că trendul este în scădere, am ceva persoane care mi-au făcut oferta la apartament la un preț sub cel cerut de mine.

Întrebarea mea este, să aștept un trend ascendent în creșterea prețurilor la imobiliare, odată cu relaxarea creditelor, unde și dobânzile scad etc.?”, a scris românul pe grupul .

Situația a fost analizată de membrii grupului

„Piață e blocată, prețul la materialele de construcții a început să scadă pentru prima dată după începerea pandemiei. Creditele sunt din ce în ce mai scumpe. Semnele sunt de o corecție în piață. Ori îl ții și aștepți ca piața să își revină (dacă nu te grăbești cu banii) ori îl dai acum, până să vină corecția. Atenție, nu te aștepta să scadă prețurile ca în 2008. Corecția va fi de undeva maxim 10%, dar pe termen lung prețurile cresc în continuare. Asta e filtrul meu ca investitor în imobiliare. Nu e vreo certitudine. E felul meu de a vedea și gândi lucrurile.”

„Minimul istoric a fost 2014 după momentul 2008. Deci poate dura.”

„Desigur că poate dura. Însă măsurile anti inflație de dată această sunt deja mult mai avansate că atunci iar piața mult mai educată. Vorbim de o altă generație de constructori, antreprenori și consumatori ai pieței.”

„Până să ajungă din nou la valorile din 2017-2020 mai durează. Se ieftinește dobânda, însă calculul pe care îl practică băncile acum, țin departe oamenii cu salarii sub 5000 lei net.”

„De cele mai multe ori, prețul setat de proprietar este în acord cu bagajul emoțional din acel apartament. Realitatea este că un potențial cumpărător nu este interesat de această latură și caută un raport preț-calitate optim. Dacă timp de 9 luni, nu a existat o dorință de cumpărare, trebuie făcută o analiză pentru a stabili punctele forte și punctele slabe ale viitoarei tranzacții. Ori nu este promovat unde trebuie, ori prețul este prea mare, ori a existat o reticență la vizionare (nu ați oferit suficiente informații despre instalații etc). Explicații pot fi multe, important este să faceți o analiză obiectivă corectă.

O a două analiză, mai subiectivă, este raportul optim pentru dumneavoastră. Mai exact, ce câștig aveți dacă îl vindeți acum vs peste 5 luni (banii aceia sunt blocați în acest apartament, care nu este dat spre închiriere, poate). Diferența de bani față de cerere merită efortul pentru încă câteva luni de așteptare, sau banii rezultați vă pot fi de folos acum. Trebuie văzut inclusiv dacă merită efortul așteptării, să mai primiți vizionări timp de câteva luni vs să vă luați de o grijă și acel timp să fie dedicat altor investiții. Sunt 2 analize ce trebuie făcute și în urmă lor veți ajunge la un răspuns mai bun decât orice vă oferă cineva aici. Întrebările corecte față de dumneavoastră sunt o bună parte din răspunsul corect.”

„Prețul apartamentului este dat de cea mai bună oferta primită până acum…e de 9 luni la vânzare…dacă ai nevoie de bani vinde, pentru că s-ar putea să nu primești una mai bună curând.”

„În ultimul an, am cumpărat și vândut diverse proprietăți în două orașe diferite. Diametral opus.

– am vândut o casă, de la prețul inițial, am scăzut câteva mii bune, doar să vindem. Căci trebuia cumpărat în cealaltă parte.

– apoi, am căutat în noul oraș 6 luni să cumpăr o altă proprietate. Tot cu gândul că vine criza și scad prețurile. Exponențial, că în 2008. Vezi să nu.

– am cumpărat în mai.

– La o proprietate, trei lucruri nu se schimbă (am citit asta, nu e de la mine): poziția apartamentului (inclusiv zona), structura blocului și vecinii.

Sfaturi:

– pe lângă piața blocată, vara nu se vinde / nu cumpăra multă lume. Toată lumea e comcentrata pe concedii / vacanțe.

– alege un preț corect pentru ține, la cât ai dori să vinzi, la cât ai putea scădea maxim, nu să faci neapărat profit. Uneori, câștigi mai mult când pierzi câteva mii.

– piață nu scade semnificativ, stagnează, apoi va crește. Tendința e că prețurile din România să le ajungă pe cele din Europa Centrală.

Succes în decizii!”