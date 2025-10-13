B1 Inregistrari!
Românii își petrec vacanțele în țară! Europa ne declară campioni la turism intern: „La noi e atât de frumos"

Ana Beatrice
13 oct. 2025, 08:29
Cuprins
  1. De ce românii preferă să-și petreacă vacanțele în țară
  2. Ce arată datele Eurostat despre turismul intern
  3. Cum explică specialiștii faptul că românii își petrec vacanțele în țară

Românii își petrec vacanțele în țară mai mult ca oricând. Potrivit celor mai noi date publicate de Eurostat, 90% dintre călătoriile efectuate de cetățenii români în 2024 au avut loc în interiorul granițelor naționale, semn că tot mai mulți aleg să descopere frumusețile propriei țări în locul destinațiilor externe. România se află astfel pe primul loc în Uniunea Europeană la turism intern, devansând țări cu tradiție turistică precum Spania, Franța și Grecia.

De ce românii preferă să-și petreacă vacanțele în țară

Peisajele spectaculoase, gastronomia autentică și costurile mai accesibile sunt principalele motive pentru care românii își petrec vacanțele în țară. În ultimii ani, turismul intern a cunoscut o creștere semnificativă, alimentată de modernizarea infrastructurii, investițiile în servicii de cazare și ospitalitatea specific românească. Tot mai multe destinații locale oferă acum condiții similare celor din străinătate, dar cu un farmec aparte, bazat pe tradiții, natură și autenticitate.

„Noi nu ne-am vizitat niciodată țara, plecăm în afară?! Am preferat România. De ce aș pleca în altă parte dacă la noi e atât de frumos?”, a spus o turista, potrivit digi24.ro.

Ce arată datele Eurostat despre turismul intern

Conform raportului Eurostat, România se află pe primul loc în Uniunea Europeană la capitolul călătorii interne, cu un procent impresionant de 90% dintre deplasările efectuate în 2024 având loc în interiorul granițelor.

Țara noastră depășește state cu tradiție solidă în turismul intern, precum Portugalia, Franța și Grecia, confirmând o preferință clară a românilor pentru destinațiile autohtone. În contrast, Luxemburg se află la extrema cealaltă a clasamentului, unde doar 5% dintre călătorii au fost realizate pe teritoriul național.

Cum explică specialiștii faptul că românii își petrec vacanțele în țară

Potrivit vicepreședintelui ANAT, Adi Voican, creșterea turismului intern se explică nu doar prin dorința de relaxare, ci și prin motive familiale și profesionale. Tot mai mulți români aleg să combine timpul liber cu vizitele la rude sau cu deplasările de serviciu, transformând aceste ocazii în mici vacanțe în diferite regiuni ale țării.

„Într-adevăr, tradițional, românii au călătorit în România. Călătoria poate să aibă multe motivații: pot fi călătorii ale românilor care vin acasă la familii, pot să fie în interes de serviciu, pot să fie interes familial, pot să fie în interes de business”, a mai precizat Adi Voican.

