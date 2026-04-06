Românii, mai prudenți de Paște. Doar 2 din 10 fac cumpărături în exces, dar 75% resimt stres financiar

Selen Osmanoglu
06 apr. 2026, 12:55
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Cumpărături mai moderate decât de sărbătorile de iarnă
  2. Bugetele există, dar sunt depășite frecvent
  3. Stresul financiar, o problemă majoră
  4. Soluții pentru un buget echilibrat
  5. Context

Românii devin mai calculați în perioada Paștelui, arată cele mai recente studii: doar 20% spun că fac mai multe cumpărături decât în mod obișnuit, în timp ce majoritatea își stabilesc un buget clar. Cu toate acestea, presiunea financiară rămâne ridicată, iar trei sferturi dintre români resimt anxietate din cauza banilor.

Cumpărături mai moderate decât de sărbătorile de iarnă

Potrivit Barometrului Sezoanelor Financiare realizat de Asociația CFA România, cu sprijinul UniCredit Bank, comportamentul de consum din perioada Paștelui este mai temperat comparativ cu alte momente din an, conform Agerpres.

„Odată cu apropierea Paștelui, românii pregătesc listele de cumpărături (…). Tot acum, oamenii ajung și să facă achiziții sub impuls, însă rezistă mai mult în fața acestei tentații comparativ cu sezonul sărbătorilor de iarnă sau cu perioada reducerilor de Black Friday”, susțin autorii studiului.

Doar 20% dintre respondenți spun că fac mai multe cumpărături de Paște sau în vacanțe, comparativ cu 63% în perioada sărbătorilor de iarnă și 39% de Black Friday.

Bugetele există, dar sunt depășite frecvent

Majoritatea românilor încearcă să fie organizați financiar: 68% declară că își stabilesc un buget pentru cumpărăturile de sezon. Cu toate acestea, aproape același procent recunoaște că a depășit suma alocată în ultimul an.

„Cumpărăturile sub impuls sunt o situație cu care circa un sfert dintre români se confruntă des sau de fiecare dată în perioadele festive”, mai arată studiul.

În acest context, peste jumătate dintre respondenți spun că ar vrea să învețe să recunoască mai bine reducerile reale și să evite achizițiile spontane.

Stresul financiar, o problemă majoră

Un alt studiu realizat de Reveal Marketing Research arată că aproximativ 75% dintre români se confruntă cu anxietate din cauza banilor, iar 85% spun că au probleme cu somnul din același motiv.

Principalele surse de stres sunt:

  • creșterea prețurilor;
  • cheltuielile neprevăzute;
  • siguranța locului de muncă;
  • datoriile.

Anumite categorii sunt mai afectate: persoanele peste 55 de ani resimt mai puternic scumpirile, în timp ce tinerii și femeile sunt mai îngrijorați de cheltuielile neplanificate.

Soluții pentru un buget echilibrat

Specialiștii recomandă reguli simple pentru a evita dezechilibrele financiare în perioadele festive:

  • stabilirea unui buget realist;
  • evitarea cumpărăturilor impulsive;
  • verificarea istoricului prețurilor;
  • monitorizarea cheltuielilor;
  • crearea unui fond pentru situații neprevăzute.

„Deși mulți români își stabilesc un buget pentru perioadele festive, aproape la fel de mulți ajung să îl depășească. (…) Diferența nu o face venitul, ci disciplina în planificare și capacitatea de a separa nevoile reale de impulsurile de moment”, a declarat Florentina Almăjanu, director general al Asociației CFA România.

Context

Studiul CFA România a fost realizat în noiembrie 2025 pe un eșantion de 1.130 de respondenți, iar cercetarea Reveal Marketing Research a fost desfășurată în februarie 2026 pe 1.006 participanți din România.

