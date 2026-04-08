Românii merg la slujba de Înviere. Peste trei sferturi din români spun că nu ratează slujba de la miezul nopții

Aproape trei sferturi dintre români spun că vor merge anul acesta la slujba de Înviere, potrivit unui sondaj INSCOP. Tot ei sunt și cei care intenționează să petreacă Paștele acasă. Foarte puțini pleacă în vacanțe în țară sau străinătate.

Cum petrec românii de Înviere

75.6% dintre cei chestionați afirmă că intenționează să meargă anul acesta la slujba de Înviere. La polul opus, 21.7% spun că nu intenționează acest lucru. 2.7% nu știu sau nu răspund.

Numărul celor care merg la slujba de la miezul nopții este mai mare decât anul trecut, arată sondajul INSCOP.

65.9% dintre participanții la sondaj declară că au participat anul trecut la Slujba de Înviere în noaptea de Paști, în timp ce 34% spun că nu au participat. Ponderea non-răspunsurilor este de 0.1%.

Iar procentul celor care declară că merg la slujba de Înviere este similar cu al celor care spun că vor petrece minivacanța de Paște acasă.

76.2% dintre respondenți declară că vor petrece minivacanța de Paște acasă. 9.6% spun că vor merge la rude sau prieteni, 2.5% că vor pleca în vacanță în țară, iar 1.8% în vacanță în străinătate. 3.7% nu s-au hotărât încă, 6% afirmă că nu vor face nimic special, iar 0.2% nu știu sau nu răspund.

Semnificația Paștelui

73.4% dintre cei intervievați consideră că este în primul rând o sărbătoare religioasă. 12.1% o văd ca pe o sărbătoare de familie, 6.9% ca pe o tradiție culturală, 5.4% ca pe o sărbătoare comercială, iar 0.9% se raportează la această sărbătoare ca la o perioadă liberă din an. 0.4% menționează altceva, iar 0.9% nu știu sau nu răspund.

Metodologia sondajului

Datele au fost culese în perioada 1-7 aprilie 2026.

Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste.

Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.