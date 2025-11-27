Românii nici măcar nu au pășit în 2026, dar vacanțele sunt deja pe listă. Entuziasmul este la cote maxime, iar valul de rezervări timpurii arată deja care vor fi destinațiile-vedetă ale sezonului următor.

Persoanele care vor să prindă cele mai bune prețuri trebuie să acționeze rapid. Reducerile pentru locațiile premium nu durează mult, iar ofertele cele mai tentante se epuizează primele.

Ce destinații aleg românii pentru vacanțele din 2026

Deși atmosfera de iarnă ne poartă spre luminițe, târguri de Crăciun și vacanțe la schi, lucrurile stau cu totul diferit. Mulți români se pregătesc deja pentru vacanțele din 2026. Iar cei care acționează din timp au parte de beneficii serioase. Când vine vorba de preferințe, clasicele rămân în top. Turcia, Grecia și Spania domină în continuare, dar cresc vizibil și Italia, Portugalia și destinațiile exotice. Cei care aleg litoralul românesc se orientează în special spre Eforie Nord, Mamaia și Olimp.

Totodată, se observă un apetit tot mai mare pentru experiențe premium. Mulți sunt dispuși să plătească mai mult sau îndepărtate. Destinații precum Thailanda, Maldive, Mauritius sau Caraibe atrag tot mai mult, iar cererea este în creștere. Tocmai de aceea, turoperatorii au extins semnificativ oferta. Zborurile directe către Maldive, Kenya, Tanzania–Zanzibar sau Thailanda au devenit mult mai accesibile și sunt tot mai căutate.

Nici noutățile pentru 2026 nu se lasă mai prejos. Românii vor putea alege destinații precum Muntenegru, Albania sau chiar Bahrain, toate incluse în pachete cu zbor. Noile resorturi construite în aceste zone sunt un magnet pentru turiștii dornici de experiențe noi.

„În același timp însă, continuăm promovarea destinațiilor consacrate deja pe piață, pentru care primim solicitări. În Turcia se construiește constant, în fiecare an se deschide cel puțin un resort nou de litoral, iar turiștii români se ‘întrec’ să fie printre primii care-i testează serviciile”, a dezvăluit Cristina Basarab, Brand Manager al agenției de turism Eximtur.

Care sunt criteriile esențiale în alegerea vacanțelor

Când vine vorba de locurile cele mai dorite, lucrurile sunt simple. Hotelurile cu reduceri mari dispar primele din ofertele de early booking. Totuși, nu doar prețul dictează ritmul rezervărilor. Cristina Basarab a explicat că unitățile care oferă beneficii speciale sau facilități apreciate de anumite categorii de turiști sunt ocupate chiar din toamnă.

Prețul rămâne un criteriu decisiv pentru majoritatea românilor. „Criterii importante sunt și flexibilitatea condițiilor de rezervare (plata unui avans mic, de 10-30%, condiții de anulare mai puțin restrictive) sau facilitățile/ serviciile incluse în prețul vacanței, indiferent că vorbim de familii sau turiști care călătoresc fără copii”, a explicat reprezentanta , notează playtech.ro.

Cât de mult câștigă cei care rezervă din timp și ce reduceri reale pot obține

Diferențele dintre o vacanță rezervată devreme și una cumpărată în ultimul moment sunt evidente. Pe măsură ce se apropie data plecării, opțiunile se împuținează, iar prețurile urcă rapid, mai ales în perioadele de vârf sau în cazul hotelurilor extrem de căutate.

Cei care se decid din timp ies clar în câștig. Rezervările pentru vara 2026 făcute până la finalul lunii noiembrie pot aduce reduceri impresionante. Cele mai mari discounturi sunt disponibile până la final de noiembrie 2025, după care procentele încep să scadă treptat, odată cu pragurile din martie și aprilie.

În acest moment, pachetele de early booking pot ajunge la reduceri de 40%–45%. În unele cazuri, turoperatorii adaugă beneficii suplimentare: discounturi extra, servicii incluse sau bonusuri speciale pentru rezervările făcute până la o anumită dată. Pe litoralul românesc, reducerile pot fi chiar mai mari, ajungând până la 65% dacă rezervarea e făcută înainte de sfârșitul lunii noiembrie.

Cum poți profita la maximum de early booking și ce recomandări oferă specialiștii

„Rezervați cât mai devreme profități de campaniile early booking, mai ales până la sfârșitul lui noiembrie/ decembrie, când reducerile sunt maxime. Fiți flexibili la destinație dacă nu țineți neapărat la o destinație, verificați mai multe opțiuni.

Alegeți variante cu condiții avantajoase de rezervare plata unui avans și opțiuni de anulare mai puțin restrictive. Fiți atenți la promoții speciale multe campanii de early booking se suprapun cu perioade promoționale, de exemplu , târguri de turism, când se pot obține reduceri suplimentare celor deja aplicate.

Încheiați o asigurare storno, sunteți despăgubiți în cazul în care sunteți nevoiți să anulați vacanța dintr-un motiv întemeiat și prevăzut în condițiile de asigurare. Colaborați cu agenții de încredere agențiile mari pot oferi acces la oferte foarte avantajoase și în plus, siguranța rezervării”, a mai spus Cristina Basarab.