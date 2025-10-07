B1 Inregistrari!
Românii, tot mai atenți la fiecare leu: „Acum, mai mult ca oricând, oamenii sunt în căutare de oferte"

Românii, tot mai atenți la fiecare leu: „Acum, mai mult ca oricând, oamenii sunt în căutare de oferte”

Ana Beatrice
07 oct. 2025, 13:53
Românii, tot mai atenți la fiecare leu: „Acum, mai mult ca oricând, oamenii sunt în căutare de oferte”
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. De ce tot mai mulți români își compară ofertele înainte de a cumpăra
  2. Cum îi ajută tehnologia pe români să economisească
  3. Românii, reticenți la tehnologie sau doar conservatori în fața digitalizării

Tot mai mulți români, afectați de inflație și de creșterea continuă a prețurilor, își gestionează tot mai atent bugetele și planifică cu grijă fiecare cumpărătură. Chiar și așa, dorința de a păstra un nivel ridicat al calității produselor rămâne o prioritate.

De ce tot mai mulți români își compară ofertele înainte de a cumpăra

Cătălin Pațachia, Country Manager Shopfully, a explicat într-un interviu modul în care inflația, alături de procesul accelerat de digitalizare, transformă comportamentele de consum, influențând nu doar ce cumpără românii, ci și cum, de unde și pe ce criterii își aleg produsele și magazinele preferate.

„Acum, mai mult ca oricând, oamenii sunt în căutare de oferte”, spune Cătălin Pațachia, potrivit stirileprotv.ro. „Consumatorii verifică ofertele mai multor magazine înainte de a cumpăra. Este un prim efect al acestor creșteri de prețuri.”

Românii devin mai atenți la buget, dar nu sunt dispuși să renunțe la calitate. „Prețul contează, dar nu cu orice sacrificiu. Oamenii caută totuși calitate. Nu se îndreaptă către cele mai ieftine produse, ci încearcă să găsească produsul preferat la un preț cât mai bun pentru ei.”

Cum îi ajută tehnologia pe români să economisească

Shopfully, prezentă în peste 30 de țări, funcționează ca un agregator digital de oferte și cataloage. Platforma reunește într-un singur loc promoțiile marilor retaileri, cardurile de fidelitate și listele de cumpărături.

Inflația a schimbat comportamentul clienților: aproximativ 30% dintre români și-au schimbat brandurile, iar produsele marca proprie câștigă teren. Tot mai mulți români aleg să caute online, dar cumpără în magazinele fizice, un fenomen numit Research Online – Purchase Offline: „Peste 70% dintre utilizatori caută produsele online, dar achiziția are loc în magazinul fizic”, a precizat Cătălin Pațachia.

Românii, reticenți la tehnologie sau doar conservatori în fața digitalizării

Deși România se află pe ultimele locuri din Europa la digitalizare, Pațachia spune că românii nu sunt reticenți la tehnologie, ci „doar conservatori”. „La fel s-a întâmplat și cu cataloagele de oferte, care au trecut din cutia poștală în aplicațiile mobile”, a mai declarat acesta.

Tendințele arată că tot mai mulți români sunt dispuși să își ofere datele de cumpărături în schimbul unor beneficii concrete, precum reduceri personalizate.

