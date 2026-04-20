Un sondaj de opinie realizat la nivel național în perioada 8–17 aprilie 2026 scoate la iveală o stare de spirit clară. Majoritatea românilor consideră că țara merge într-o direcție greșită și sunt nemulțumiți de modul în care este condusă.
Datele, culese pe un eșantion de 1000 de persoane, indică o nemulțumire consistentă atât față de Guvern, cât și față de activitatea prim-ministrului Ilie Bolojan.
Datele indică fără echivoc o opinie predominant pesimistă. Aproximativ 82% dintre români sunt de părere că România se îndreaptă într-o direcție greșită. Doar 15% consideră că lucrurile merg în direcția bună. Un procent redus, de 3%, nu și-a exprimat o opinie.
Nivelul de satisfacție este scăzut. Doar 22% dintre respondenți se declară mulțumiți (2% foarte mulțumiți și 20% mai degrabă mulțumiți).
În schimb, 76% sunt nemulțumiți:
Practic, trei din patru români au o percepție negativă asupra modului în care este condusă țara.
Chiar și în rândul electoratului PSD, percepția este critică. Doar 4% se declară mulțumiți, în timp ce:
Răspunsul înclină clar spre dezamăgire. Aproape jumătate dintre respondenți (47%) spun că realitatea nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor pe care le aveau înainte de ianuarie 2025.
În contrast, doar 10% afirmă că sunt mai degrabă mulțumiți de evoluția lucrurilor, în timp ce 42% declară că nu aveau așteptări bine definite de la început.
Evaluarea premierului urmează aceeași tendință negativă:
În total, 77% dintre respondenți au o opinie negativă despre activitatea sa.
Opinia publică este împărțită, dar majoritatea înclină spre schimbare: