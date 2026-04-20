B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Românii, tot mai nemulțumiți: 82% spun că țara merge într-o direcție greșită. Ce arată ultimul sondaj de opinie despre Guvernul Bolojan

Ana Beatrice
20 apr. 2026, 09:42
Sursa foto: Inquam Photos / Mălina Norocea
Cuprins
  1. Este percepția generală a românilor una negativă asupra direcției țării
  2. Cât de mulțumiți sunt românii de activitatea Guvernului
  3. Cum văd susținătorii PSD activitatea Guvernului
  4. Așteptările românilor au fost confirmate sau infirmate de actuala guvernare
  5. Cum este evaluat personal premierul Ilie Bolojan
  6. Ar trebui PSD să rămână la guvernare

Un sondaj de opinie realizat la nivel național în perioada 8–17 aprilie 2026 scoate la iveală o stare de spirit clară. Majoritatea românilor consideră că țara merge într-o direcție greșită și sunt nemulțumiți de modul în care este condusă.

Datele, culese pe un eșantion de 1000 de persoane, indică o nemulțumire consistentă atât față de Guvern, cât și față de activitatea prim-ministrului Ilie Bolojan.

Este percepția generală a românilor una negativă asupra direcției țării

Datele indică fără echivoc o opinie predominant pesimistă. Aproximativ 82% dintre români sunt de părere că România se îndreaptă într-o direcție greșită. Doar 15% consideră că lucrurile merg în direcția bună. Un procent redus, de 3%, nu și-a exprimat o opinie.

Sursă Foto: AVANGARDE

Cât de mulțumiți sunt românii de activitatea Guvernului

Nivelul de satisfacție este scăzut. Doar 22% dintre respondenți se declară mulțumiți (2% foarte mulțumiți și 20% mai degrabă mulțumiți).

În schimb, 76% sunt nemulțumiți:

  • 26% mai degrabă nemulțumiți
  • 50% total nemulțumiți

Practic, trei din patru români au o percepție negativă asupra modului în care este condusă țara.

Sursă Foto: AVANGARDE

Cum văd susținătorii PSD activitatea Guvernului

Chiar și în rândul electoratului PSD, percepția este critică. Doar 4% se declară mulțumiți, în timp ce:

  • 35% sunt mai degrabă nemulțumiți
  • 60% sunt total nemulțumiți
Sursă Foto: AVANGARDE

Așteptările românilor au fost confirmate sau infirmate de actuala guvernare

Răspunsul înclină clar spre dezamăgire. Aproape jumătate dintre respondenți (47%) spun că realitatea nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor pe care le aveau înainte de ianuarie 2025.

În contrast, doar 10% afirmă că sunt mai degrabă mulțumiți de evoluția lucrurilor, în timp ce 42% declară că nu aveau așteptări bine definite de la început.

Sursă Foto: AVANGARDE

Cum este evaluat personal premierul Ilie Bolojan

Evaluarea premierului urmează aceeași tendință negativă:

  • 21% sunt mulțumiți (2% foarte + 19% mai degrabă)
  • 59% sunt total nemulțumiți
  • 18% sunt mai degrabă nemulțumiți

În total, 77% dintre respondenți au o opinie negativă despre activitatea sa.

Sursă Foto: AVANGARDE

Ar trebui PSD să rămână la guvernare

Opinia publică este împărțită, dar majoritatea înclină spre schimbare:

  • 57% cred că PSD ar trebui să părăsească Guvernul
  • 23% consideră că ar trebui să rămână
  • 20% nu au o opinie
Sursă Foto: AVANGARDE
Tags:
