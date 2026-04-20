Un realizat la nivel național în perioada 8–17 aprilie 2026 scoate la iveală o stare de spirit clară. Majoritatea românilor consideră că țara merge într-o direcție greșită și sunt nemulțumiți de modul în care este condusă.

Datele, culese pe un eșantion de 1000 de persoane, indică o nemulțumire consistentă atât față de , cât și față de activitatea prim-ministrului Ilie Bolojan.

Este percepția generală a românilor una negativă asupra direcției țării

Datele indică fără echivoc o opinie predominant pesimistă. Aproximativ 82% dintre români sunt de părere că România se îndreaptă într-o direcție greșită. Doar 15% consideră că lucrurile merg în direcția bună. Un procent redus, de 3%, nu și-a exprimat o opinie.

Cât de mulțumiți sunt românii de activitatea Guvernului

Nivelul de satisfacție este scăzut. Doar 22% dintre respondenți se declară mulțumiți (2% foarte mulțumiți și 20% mai degrabă mulțumiți).

În schimb, 76% sunt nemulțumiți:

26% mai degrabă nemulțumiți

50% total nemulțumiți

Practic, trei din patru români au o percepție negativă asupra modului în care este condusă țara.

Cum văd susținătorii PSD activitatea Guvernului

Chiar și în rândul electoratului , percepția este critică. Doar 4% se declară mulțumiți, în timp ce:

35% sunt mai degrabă nemulțumiți

60% sunt total nemulțumiți

Așteptările românilor au fost confirmate sau infirmate de actuala guvernare

Răspunsul înclină clar spre dezamăgire. Aproape jumătate dintre respondenți (47%) spun că realitatea nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor pe care le aveau înainte de ianuarie 2025.

În contrast, doar 10% afirmă că sunt mai degrabă mulțumiți de evoluția lucrurilor, în timp ce 42% declară că nu aveau așteptări bine definite de la început.

Cum este evaluat personal premierul Ilie Bolojan

Evaluarea urmează aceeași tendință negativă:

21% sunt mulțumiți (2% foarte + 19% mai degrabă)

59% sunt total nemulțumiți

18% sunt mai degrabă nemulțumiți

În total, 77% dintre respondenți au o opinie negativă despre activitatea sa.

Ar trebui PSD să rămână la guvernare

Opinia publică este împărțită, dar majoritatea înclină spre schimbare: