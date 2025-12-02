B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » A murit Roxana Moise, fosta concurentă de la Exatlon. Avea doar 39 de ani

A murit Roxana Moise, fosta concurentă de la Exatlon. Avea doar 39 de ani

Ana Maria
02 dec. 2025, 14:25
A murit Roxana Moise, fosta concurentă de la Exatlon. Avea doar 39 de ani
Sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. Cine a fost Roxana Moise 
  2. Cum arăta viața Roxanei Moise înainte de tragedie
  3. Cum este percepută dispariția ei în comunitate

Roxana Moise, fostă concurentă în emisiunea”Exatlon România” și ocunoscută în comunitățile de fitness, a murit. La doar 39 de ani, Roxana s-a stins neașteptat, lăsând în urmă o familie îndurerată și o întreagă comunitate care o plânge.

Potrivit stirilekanald.ro, Roxana suferea de o boală gravă.

Cine a fost Roxana Moise 

Roxana Moise a fost cunoscută ca handbalistă de performanță, instructor de Kangoo Jumps și antrenoare dedicată unui stil de viață sănătos. Cei care au lucrat cu ea vorbesc despre ea ca fiind o femeie plină de determinare, cu un zâmbet cald și o energie aparte, capabilă să schimbe starea oricui doar prin prezența ei, potrivit BZI.

Participarea la „Exatlon” a făcut-o cunoscută publicului larg. Acolo a impresionat prin rezistență, seriozitate și disciplina de sportiv adevărat, calități care i-au atras simpatia telespectatorilor.

Cum arăta viața Roxanei Moise înainte de tragedie

Viața personală a Roxanei era una plină de lumină. Era mamă devotată și soție implicată, iar fericirea ei se reflecta în familia pe care o construise alături de soțul ei, Laurențiu. În septembrie 2024, cei doi au devenit din nou părinți, când a venit pe lume Anastasia. Cei doi au în total 3 copilași, care acum au rămas fără mamă.

După revenirea în România, Roxana a deschis propria sală de fitness, transformată într-un loc în care oamenii veneau nu doar pentru antrenamente, ci și pentru atmosfera motivantă creată de ea. Sala devenise un punct de întâlnire pentru prieteni, clienți și oameni dornici de schimbare.

Roxana și-a început drumul în sport ca handbalistă, iar disciplina acumulată în acest domeniu a ajutat-o să se facă remarcată în fitness și televiziune.

Cei care au concurat lângă ea la „Exatlon” își amintesc de echilibrul și fairplayul ei, de determinarea cu care își împingea limitele și de sprijinul pe care îl oferea echipei.

Cum este percepută dispariția ei în comunitate

Moartea Roxanei Moise a lăsat o rană adâncă în sufletele celor apropiați. Prieteni, colegi și sportivi transmit mesaje emoționante. Dispariția ei este o pierdere grea, dar moștenirea pe care o lasă în urmă, pasiunea pentru mișcare, optimismul și dorința de a ajuta, rămân cu cei care au cunoscut-o.

