Pe 16 octombrie, creștinii ortodocși îl prăznuiesc pe Sfântul Mucenic Longhin Sutașul, cel care a fost martor la Răstignirea și Învierea Domnului Iisus Hristos.
El făcea parte din armata condusă de Pontiu Pilat, având în grijă paza Crucii și a Sfântului Mormânt.
După cutremurul și întunecarea soarelui, care au urmat morții Mântuitorului, Longhin a mărturisit plin de credință: „Cu adevărat Acesta a fost Fiul Lui Dumnezeu” (Matei 27:54), potrivit site-ului crestinortodox.ro.
Când iudeii au încercat să-i mituiască pe soldați ca să spună că trupul Domnului a fost furat, Longhin a refuzat. A lepădat centura militară și s-a botezat împreună cu alți doi soldați.
Cei trei au plecat din Ierusalim și s-au retras în Cappadocia, unde au convertit mulți păgâni la credința creștină.
La insistențele iudeilor, Pilat a trimis soldați să-l prindă și să-l ucidă. Longhin și-a cunoscut sfârșitul și i-a primit cu dragoste pe cei trimiși după el. După o noapte de rugăciune, le-a spus să împlinească porunca.
A fost decapitat, iar capul său a fost dus la Ierusalim ca dovadă a morții sale.
Se spune că rugăciunea rostită către acest sfânt, citită mai alea în ziua prăznuirii, alungă orice frică și curăță sufletul de păcate, potrivit Spynews.
„Mucenicul Tău, Doamne, Longhin, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru; că având puterea Ta, pe chinuitori a învins; zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule. Adâncul Mării Roşii cu urme neudate, pedestru trecându-L Israel cel de demult, prin mâinile lui Moise în chipul Crucii, puterea lui Amalec în pustie a biruit.
Fiind strălucit cu Dumnezeieştile vărsări de lumină şi dimpreună cu Cetele îngerilor stând înaintea lui Hristos Dumnezeu, mărite, luminează pe cei ce săvârşesc prăznuirea ta cea prealuminată. Nimic nu te-a despărţit de unirea cu Dumnezeu, mucenice, fiind despărţit de dulceaţa cea trupească prin credinţă şi îndulcindu-te curat întru iubirea cea desăvârşită.
Slujind cu gând curat lui Dumnezeu Cel Viu, Sfinte Longhin, Preaînţelepte, nicidecum n-ai dat închinăciune la idolii cei morţi, fericite. Drept aceea, fiind omorât, ai ajuns către Viaţa Cea fără de sfârşit. Pe Cuvântul Tatălui, cu cuvântul L-ai zămislit în pântecele tău, ca să dezlege pe oameni din necuvântare pentru a Sa bunătate, Maică Fecioară Preacurată, Binecuvântată, cu totul fără de prihană. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Cinste Maicii Domnului. Amin.”.
