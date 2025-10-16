B1 Inregistrari!
Calendar ortodox: Ce sfânt sărbătorim pe 16 octombrie. Rugăciunea rostită astăzi te scapă de orice frică și curăță sufletul

Ana Maria
16 oct. 2025, 15:11
Sursa foto: Doxologia
Cuprins
  1. Cine a fost Sfântul Mucenic Longhin Sutașul
  2. Cum a ajuns Sfântul Mucenic Longhin Sutașul să-și schimbe viața
  3. Cum a fost martirizat Sfântul Longhin
  4. Care e rugăciunea Sfântului Mucenic Longhin Sutașul
  5. Ce sfinți mai sunt prăznuiți astăzi
  6. Ce alți sfinți mai sunt pomeniți pe 16 octombrie

Pe 16 octombrie, creștinii ortodocși îl prăznuiesc pe Sfântul Mucenic Longhin Sutașul, cel care a fost martor la Răstignirea și Învierea Domnului Iisus Hristos.

Cine a fost Sfântul Mucenic Longhin Sutașul

El făcea parte din armata condusă de Pontiu Pilat, având în grijă paza Crucii și a Sfântului Mormânt.

După cutremurul și întunecarea soarelui, care au urmat morții Mântuitorului, Longhin a mărturisit plin de credință: „Cu adevărat Acesta a fost Fiul Lui Dumnezeu” (Matei 27:54), potrivit site-ului crestinortodox.ro.

Cum a ajuns Sfântul Mucenic Longhin Sutașul să-și schimbe viața

Când iudeii au încercat să-i mituiască pe soldați ca să spună că trupul Domnului a fost furat, Longhin a refuzat. A lepădat centura militară și s-a botezat împreună cu alți doi soldați.
Cei trei au plecat din Ierusalim și s-au retras în Cappadocia, unde au convertit mulți păgâni la credința creștină.

Cum a fost martirizat Sfântul Longhin

La insistențele iudeilor, Pilat a trimis soldați să-l prindă și să-l ucidă. Longhin și-a cunoscut sfârșitul și i-a primit cu dragoste pe cei trimiși după el. După o noapte de rugăciune, le-a spus să împlinească porunca.

A fost decapitat, iar capul său a fost dus la Ierusalim ca dovadă a morții sale.

Care e rugăciunea Sfântului Mucenic Longhin Sutașul

Se spune că rugăciunea rostită către acest sfânt, citită mai alea în ziua prăznuirii, alungă orice frică și curăță sufletul de păcate, potrivit Spynews.

„Mucenicul Tău, Doamne, Longhin, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru; că având puterea Ta, pe chinuitori a învins; zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule. Adâncul Mării Roşii cu urme neudate, pedestru trecându-L Israel cel de demult, prin mâinile lui Moise în chipul Crucii, puterea lui Amalec în pustie a biruit.

Fiind strălucit cu Dumnezeieştile vărsări de lumină şi dimpreună cu Cetele îngerilor stând înaintea lui Hristos Dumnezeu, mărite, luminează pe cei ce săvârşesc prăznuirea ta cea prealuminată. Nimic nu te-a despărţit de unirea cu Dumnezeu, muceni­ce, fiind despărţit de dulceaţa cea trupească prin credinţă şi îndulcindu-te curat întru iubi­rea cea desăvârşită.
Slujind cu gând curat lui Dum­nezeu Cel Viu, Sfinte Longhin, Preaînţelepte, nicidecum n-ai dat închinăciune la idolii cei morţi, fericite. Drept aceea, fiind omo­rât, ai ajuns către Viaţa Cea fără de sfârşit. Pe Cuvântul Tatălui, cu cu­vântul L-ai zămislit în pânte­cele tău, ca să dezlege pe oa­meni din necuvântare pentru a Sa bunătate, Maică Fecioară Preacurată, Binecuvântată, cu totul fără de prihană. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Cinste Maicii Domnului. Amin.”.

Ce sfinți mai sunt prăznuiți astăzi

Pe lângă Sfântul Mucenic Longhin Sutașul, Biserica îi pomenește și pe:

  • Cei doi sfinți mucenici care au murit împreună cu el;
  • Sfinții Mucenici Leontie, Dometie, Terentie și Domnin;
  • Sfântul Cuvios Mal.

Tot astăzi sunt pomeniți și mulți alți sfinți din întreaga lume creștină, potrivit Sinaxarului Sfinților de Pretutindeni.

  • Sfinţii Mc. ISAUR şi AFRODISIE (sec. I);
  • Sfinţii Mc. VASIE, FABIAN şi SABIN, din Siracuza Siciliei (+269);
  • Sfântul Ier. FLORENTIN, episcop de Trier (Germania, sec. IV);
  • Sfânta Muceniţă BOLONIA fecioara care a pătimit sub Iulian Apostatul (Franţa, +362);
  • Sfântul Mc. ELIFIE, care a pătimit în Toul (Franţa, +362);
  • Sfântul Cuv. IUNIAN, pustnic (Franţa, sec. V);
  • Sfântul Ier. DULCIDIE, episcop de Agen (Franţa, cca +450);
  • Sfinţii Mc. SATURNIN, NEREU şi cei împreună cu dânşii, care au pătimit în Africa de Nord (+450);
  • Sfinţii Mc. MARTI NI AN, SATURNIAN şi cei împreună cu dânşii, care au pătimit în Mauritania (+458);
  • Sfântul Ier. CONOGAN, episcop de Quimper (Franţa, +460);
  • Sfântul Cuv. BALDERIC (sau BAUDRY), fiul regelui Sigebert I al Austrasiei (Franţa, sec. VII);
  • Sfânta Cuv. EREMBERTA, prima stareţă de la Wierre (sec. VII);
  • Sfântul Cuv. GALL din Irlanda, luminătorul Elveţiei (cca. 1640) ;
  • Sfântul Ier. MAGNOBOD (sau MAINBOEUF), episcop de Angers (Franţa, cca +670);
  • Sfântul Mc. BALDWIN (sau BAUDOIN) din Franţa (cca 1680);
  • Sfântul Ier. MUMMOLIN (sau MOMMOLIN), episcop de Noyon-Toumai (Belgia, cca +686);
  • Sfântul Cuv. Mc. BERCARIE, stareţ în Franţa (+696);

Ce alți sfinți mai sunt pomeniți pe 16 octombrie

De asemenea, mai sunt și alți sfinți pomeniți astăzi:

  • Sfântul Cuv. VITALIE (sau VIAL), pustnic (Franţa, +740);
  • Sfântul Ier. AMBROZIE, episcop de Cahors (Franţa, cca +752);
  • Sfântul Ier. LULL, arhiepiscop de Mainz, ucenicul Sfântului Bonifatie, la Nursling (Anglia, +786);
  • Sfânta Cuv. EVPRAXIA stareţa, care a fost mai înainte prinţesa Eufrosina de Pskov(+1243);
  • Sfântul Cuv. LONGHIN, portar la Pecerska, iubitorul de nevoinţe (sec. XIII – XIV);
  • Sfântul Cuv. LONGHIN din Yarengsk – Solovăţ (Rusia, +1544);
  • Sfântul IACOV, misionar în Alaska (+1865);
  • Sfântul DOMNA, nebun pentru Hristos, din Tomsk (Rusia, +1872);
  • Sfântul GRIGORIE (Troiţki), preot mărturisitor (Rusia, +1931);
  • Sfinţii Sf. Noi Mucenici EVGHENIE (Elhovski) şi IOAN, preoţi (Rusia, +1937);
  • Sfinţii Sf. Noi Mucenici ALEXIE şi IOAN (Zasedatelev), preoţi (Rusia, +1938 şi +1942);
  • Sfinţii 220 de Mucenici, care au pătimit în Nord-Vestul Africii;
  • Adormirea Cuviosului NEONIL (Buzilă), arhimandrit şi stareţ la Mănăstirea Neamţ (România, n.1789-+1853)
