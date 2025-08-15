Un nou cutremur a fost înregistrat în largul pensinsulei ruse Kamceatka, în Orientul Îndepărtat. Seismologii au înregistrat o magnitudine de 6 grade.

Seism înainte de întâlnirea Trump – Putin

Un cu magnitudinea 6 s-a produs vineri, 15 august, în largul coastelor estice ale peninsulei ruse . Informația a fost confirmată de Centrul German de Cercetare în Geoştiinţe (GFZ). Peninsula este situată pe partea opusă a Mării Bering față de Alaska, locația în care este programat summitul dintre Donald Trump și Vladimir Putin.

Potrivit GFZ, seismul s-a produs la o adâncime de 10 kilometri.

Un alt cutremur cu magnitudinea 6 grade a avut loc în regiune chiar duminică, pe 10 august.

Cutremur cu magnitudine de 8,8 grade

Pe 30 iulie, un prim cutremur cu magnitudinea 8,8 s-a produs tot în Peninsula Kamceatka, în Orientul Îndepărtat din . Acesta a fost cel mai mare seism înregistrat în regiune, din anul 1952.

În acest context, ultimele două cutremure pot fi considerate replici ale celui din 30 iulie. De altfel, autoritățile din Rusia au avertizat că s-ar putea produce replici timp de cel puțin o lună.

Fiind parte a Cercului de Foc al Pacificului, peninsula rusă Kamceatka are aproape 30 de vulcani activi.